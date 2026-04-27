Regele Charles își începe vizita de stat în SUA. Monarhii britanici au fost întâmpinați de Melania și Donald Trump la Casa Albă

Este prima vizită de stat a cuplului regal în Statele Unite.

Regele Charles al III-lea şi Regina Camilla au aterizat luni în Statele Unite, la baza militară Andrews de lângă Washington, pentru o vizită de stat de patru zile, prima a cuplului regal în această ţară. Cuplul regal a fost întâmpinat, la coborârea din avion, de directoarea de protocol a Departamentului de Stat Monica Crowley, iar apoi au fost primiți la Casa Albă de președintele Donald Trump și de Prima Doamnă Melania Trump, relatează CNN.

Regele Charles și Regina Camilla și-au început vizita de patru zile în Statele Unite.

Vizita de stat are loc la două zile după atacul comis la Dineul Corespondenților, unde se aflau și președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance. Imediat după incident, Palatul Buckingham a anunțat că au loc discuții cu privire la securitatea Regelui în timpul vizitei, dar deplasarea Regelui nu a fost anulată.

„În urma discuțiilor purtate pe ambele maluri ale Atlanticului pe parcursul zilei și acționând la recomandarea Guvernului, putem confirma că vizita de stat a Majestăților Lor va continua conform planului”, a transmis Palatul Buckingham, potrivit CNN.

Potrivit informațiilor obținute de CNN, au existat unele ajustări operaționale minore la unul sau două angajamente, însă planul general al vizitei de patru zile rămâne neschimbat față de programul stabilit anterior.

După ce au aterizat la baza militară Andrews de lângă Washington, cuplul regal a fost condus de un dispozitiv de securitate extrem de strict la Casa Albă, unde erau așteptați de Donald Trump şi soţia sa, Melania Trump, pentru a lua ceaiul împreună. Cuplurile au schimbat amabilități, s-au sărutat și îmbrățișat și au făcut mai multe fotografii împreună.

Anterior vizitei, Donald Trump l-a lăudat pe Regele Charles: „Este un om extraordinar și așteptăm cu nerăbdare întâlnirea. Este cu adevărat o persoană fantastică, un reprezentant remarcabil și este curajos.”

Potrivit The Guardian, oficialii britanici s-au temut de un „moment Zelenski”, mai ales după ce criticile președintelui american la adresa Marii Britanii și a premierului Keir Starmer s-au întețit. În consecință, principala discuție bilaterală între Regele Charles și Donald Trump, în Biroul Oval, nu va avea loc în fața camerelor de filmat.

Surse implicate în organizarea vizitei spun că Regele Charles va apărea în fața camerelor la începutul întâlnirii bilaterale principale de marți, dar nu va fi filmat în timp ce discută subiecte de fond.

Regele va participa și la alte evenimente alături de Trump, în prezența oficialilor de la Palat și a ministrului de Externe Yvette Cooper, conform practicii obișnuite pentru o vizită de stat. De asemenea, Regele va susține un discurs în fața Congresului, în care este așteptat să abordeze chestiunea protecției mediului, dar și să își exprime publicul față de Ucraina.

Politico a relatat că printre o mulțime de discuții, briefinguri și biografii, Regele Charles al III-lea va avea probabil o listă condensată de obiective cheie, rezultatul a luni de planificare cu guvernul britanic.