Regele Charles și Donald Trump vor discuta în privat. Britanicii s-au temut de un nou „moment Zelenski” în Biroul Oval

Regele Charles va fi scutit de potențiala umilință de a fi mustrat public de Donald Trump în timpul vizitei de stat în SUA, după ce Casa Albă a fost de acord ca întâlnirea celor doi din Biroul Oval să aibă loc fără camere de filmat. Oficialii britanici s-au temut de un „moment Zelenski”, mai ales după ce criticile președintelui american la adresa Marii Britanii și a premierului Keir Starmer s-au întețit, relatează The Guardian.

Scenele din 28 februarie 2025, când Volodimir Zelenski a fost încolțit în Biroul Oval și certat public de Donald Trump și JD Vance pentru că ar fi „lipsit de respect” au intrat în cărțile de istorie și sunt analizate de orice lider care ajunge la Casa Albă. Oficialii britanici s-au temut că președintele SUA l-ar putea pune și pe Regele Charles într-o astfel de situație stânjenitoare și au insistat ca întâlnirea din Biroul Oval dintre monarh și președintele SUA să nu fie filmată.

Surse implicate în organizarea vizitei spun că Regele Charles va apărea în fața camerelor la începutul întâlnirii bilaterale principale de marți, dar nu va fi filmat în timp ce discută subiecte de fond.

Miniștrii britanici își pun mari speranțe în această vizită de stat, pe care o consideră o șansă de a repara relația dintre cele două țări, aflată într-una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii.

În contextul în care Trump amenință cu represalii după criticile aduse de premierul Keir Starmer și de cancelarul Rachel Reeves privind războiul din Iran, guvernul speră că Regele ar putea contribui la temperarea unor declarații mai agresive ale președintelui.

Regele va participa și la alte evenimente alături de Trump, în prezența oficialilor de la Palat și a ministrului de Externe Yvette Cooper, conform practicii obișnuite pentru o vizită de stat.

Surse diplomatice au sugerat că Cooper, care a mai călătorit alături de monarh la Vatican, este pregătită să intervină pentru a gestiona eventuale momente stânjenitoare, dacă va fi necesar.

„Este pregătită acționeze ca un scut uman pentru rege, dacă Trump începe să-l critice pe Starmer sau, mai general, Regatul Unit, așa cum are tendința”, a spus o sursă.

Totuși, surse guvernamentale au declarat că este mai probabil ca ministrul de Externe să se bazeze pe abilitățile diplomatice ale Regelui Charles.

„Are zeci de ani de experiență în astfel de situații, inclusiv întâlniri cu persoane destul de dificile. Își citește toate documentele și știe exact ce se întâmplă. Credem că va fi în regulă”, a spus o sursă.

Trump și-a exprimat anterior admirația pentru familia regală și nu este de așteptat să provoace un conflict public la sosirea lui Charles luni seară.

Regele va adopta, de asemenea, o poziție diplomatică atentă, deși unii oficiali se așteaptă să își sublinieze angajamentul față de mediu și Ucraina în discursul său din fața Congresului de marți. Ambele teme ar putea fi interpretate ca critici indirecte la adresa administrației Trump. Cel mai probabil însă Regele își va formula mesajele în termeni abstracți.

Guvernul a confirmat duminică faptul că vizita va avea loc conform planului, în ciuda atacului de la dineul corespondenților organizat de Casa Albă din Washington DC din weekend.

Oficialii spun că aranjamentele de securitate ale Regelui au fost ușor modificate în urma incidentului, însă programul rămâne neschimbat.

Într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS News, difuzat duminică seară, președintele l-a lăudat pe Regele Charles pentru că nu a anulat vizita. „Este un om extraordinar și așteptăm cu nerăbdare întâlnirea”, a spus el. „Este cu adevărat o persoană fantastică, un reprezentant remarcabil și este curajos.”