Modă, miliardari și glume: În culisele dineului de stat de la Casa Albă pentru Regele Charles. Melania Trump a organizat cina

4 minute de citit Publicat la 10:17 29 Apr 2026 Modificat la 10:43 29 Apr 2026

Dineul de stat organizat la Casa Albă, de Melania și Donald Trump, pentru Regele Charles și Regina Camilla, 28 aprilie 2026. Sursa foto: Hepta

Nuanțe de roz au dat tonul serii, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, și Prima Doamnă, Melania Trump, i-au primit pe Regele Charles și Regina Camilla la Casa Albă, cu un hol decorat cu flori de cireș care a creat fundalul ceremonial, potrivit BBC.

Paharele de șampanie au clinchetit în timp ce președintele și regele au ridicat toasturi unul pentru celălalt, celebrând legăturile profunde și istoria comună dintre cele două țări.

Dineul de stat a onorat relația durabilă dintre SUA și Regatul Unit și a coincis cu marcarea a 250 de ani de independență de către americani.

În discursul său, Trump a descris legătura cu Regatul Unit drept o „prietenie fără egal pe Pământ”.

Trump și Regele Charles fac glume și onorează relația în discursuri

Dineul a fost deschis cu un discurs al președintelui SUA, care a mulțumit Regatului Unit pentru „marele, marele dar” al unei moșteniri bogate, adăugând că majoritatea fostelor colonii britanice nu știu ce datorează acestuia.

Trump a ridicat apoi un toast pentru 250 de ani de libertate americană și pentru Regele Charles, pe care l-a numit un „mare om”. El a spus că cele două țări au stat împreună „sfidătoare și triumfătoare împotriva forțelor comunismului, fascismului și tiraniei”.

Regele Charles i-a oferit președintelui un clopot din turnul HMS Trump, un submarin al Marinei Regale lansat pentru prima dată în 1944, care a participat la Bătălia din Pacific în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

În propriul său discurs, monarhul a spus că acesta este un semn al „istoriei noastre comune și al viitorului strălucit”, glumind: „dacă vreodată aveți nevoie să dați de noi… dați-ne un telefon”.

Regele și-a încheiat discursul mulțumindu-i lui Trump pentru „o cină minunată”, glumind că a fost „o îmbunătățire considerabilă față de Boston Tea Party”.

O privire asupra meniului și decorului

Prima Doamnă a condus pregătirile pentru cină, potrivit Casei Albe.

Masa a început cu o velouté de ierburi de grădină, asociată cu o salată de inimă de palmier, urmată de un preparat de ravioli cu ierburi din grădina Casei Albe. Felul principal a fost un clasic dover sole meunière, stropit cu unt brun cu aromă de nucă.

La desert, invitaților VIP li s-a servit un gâteau de ciocolată dulce în formă de stup, cu cremă fină de vanilie.

Casa Albă a declarat că decorul a fost inspirat de grădinile englezești, sala fiind amenajată cu arbori înalți și aranjamente înflorite de liliac.

Mesele au fost acoperite cu fețe de masă verzi și decorate cu buchete sezoniere de primăvară, incluzând ranunculus „butterfly”, phlox și lăcrămioare.

Aranjamentele pentru masă au inclus peste 250 de piese din vermeil din colecția Casei Albe, alături de meniuri pictate manual.

Cine s-a aflat pe lista de invitați

Pe lângă invitații de onoare — Regele Charles și Regina Camilla — Casa Albă a invitat peste 100 de persoane.

Lista a inclus membri ai cabinetului prezidențial, consilieri ai regelui, parlamentari republicani, șase judecători ai Curții Supreme, prezentatori TV, miliardari și aliați conservatori de marcă.

Printre cei de la Curtea Supremă s-au numărat judecătorii Samuel Alito, Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, John Roberts și Clarence Thomas.

Alți invitați de profil înalt au fost lideri din domeniul tehnologiei care se întâlniseră anterior cu regele la Blair House, inclusiv fondatorul Amazon și Blue Origin, Jeff Bezos, însoțit de soția sa Lauren Sanchez, și CEO-ul Apple, Tim Cook.

Prezentatorii Fox News Greg Gutfeld, Laura Ingraham și Bret Baier au fost de asemenea prezenți.

Printre ceilalți invitați s-au numărat jucătorul profesionist de golf Rory McIlroy, designerul american Ralph Lauren și miliardarul Robert Kraft, proprietarul echipei New England Patriots.

Ținute roz de designer

Codul vestimentar al serii a fost „white tie”, cel mai formal tip de ținută.

Prima Doamnă a purtat o rochie din mătase roz pal delphinium, fără bretele, creată de Christian Dior Haute Couture, alături de mănuși din piele întoarsă Dior, de culoare alb-crem. A completat ținuta cu pantofi din mătase Dior în aceeași nuanță.

Regina Camilla a purtat o rochie de seară roz intens, semnată Fiona Clare, asortată cu un colier din ametist și diamante, oferit de o fostă Ducesă de Kent Reginei Victoria și transmis ulterior Reginei Mary.

Regele și președintele au purtat costume negre tip tuxedo și cămăși albe. Monarhul și-a completat ținuta cu o eșarfă albastră și medalii.