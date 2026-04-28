Regele Charles și Regina Camilla au fost așteptați de Donald Trump cu un stup de albine de forma Casei Albe

4 minute de citit Publicat la 11:00 28 Apr 2026 Modificat la 11:02 28 Apr 2026

Regele Charles și Regina Camilla au început o vizită de stat de patru zile în SUA

Regele Charles și Regina Camilla au ajuns în Statele Unite și au început o vizită de stat de patru zile, prima după vizita Reginei Elisabeta a II-a din 2007.

Aceștia au ajuns la baza aeriană militară Andrews din Maryland, apoi au fost primiți la Casa Albă de președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump.

Măsurile de securitate sunt extrem de stricte după incidentul armat din Washington DC, petrecut sâmbătă la un eveniment la care a participat președintele.

Regele Charles se va adresa Congresului SUA marți

Regele Charles se va adresa Congresului SUA marți și probabil își va exprima compasiunea în urma atacului, potrivit BBC.

Regele va spune că, în ciuda dezacordurilor actuale dintre SUA și Regatul Unit, „de fiecare dată, țările noastre au găsit întotdeauna modalități de a se reuni”.

Este de așteptat ca discursul său să sublinieze, de asemenea, că în vremuri de mari provocări internaționale, este mai necesar ca niciodată „să rămânem uniți” pentru a apăra valorile democratice.

Discursul său în fața Congresului va face apel la „reconcilierea și reînnoirea” parteneriatului dintre SUA și Regatul Unit și va susține valorile comune ale toleranței, libertății și egalității.

Potrivit surselor regale, el va îndemna la apărarea acestor convingeri, fie prin susținerea NATO, fie prin protejarea Ucrainei.

Regele le va spune parlamentarilor americani că alianța transatlantică este construită pe „generozitate de spirit și pe datoria de a cultiva compasiunea, de a promova pacea, de a aprofunda înțelegerea reciprocă și de a aprecia oamenii de toate credințele sau fără credință”.

Luni, la sosirea la baza aeriană din Maryland, cuplul regal a fost întâmpinat pe pistă de șefa protocolului SUA, Monica Crowley, și de ambasadorul britanic în SUA, Sir Christian Turner, alături de alte oficialități.

Aceștia au primit apoi flori de la doi copii ai personalului militar britanic staționat în SUA, înainte ca o fanfară să interpreteze imnurile naționale ale Marii Britanii și Statelor Unite.

Donald Trump i-a așteptat pe Regele Charles și Regina Camilla cu un stup de albine de forma Casei Albe

Regele și Regina s-au întâlnit apoi cu familia Trump, care și-a întâmpinat oaspeții pe Porticul Sudic al Casei Albe, clădirea fiind în prezent supusă unor ample lucrări de renovare.

Vizitatorii regali au servit ceai în Green Room și au fost conduși în grădină pentru a vedea un stup de albine recent extins, reconstruit în forma unei miniaturi a Casei Albe.

Acest gest diplomatic „îndulcit cu miere” a fost menit să-i placă Regelui Charles, un susținător entuziast al apiculturii.

Vizita de stat, realizată în numele guvernului britanic, reprezintă o încercare de „soft power” de a consolida relațiile, într-un an în care SUA marchează 250 de ani de independență.

Regina Camilla purta o broșă care combină steagurile britanic și american, oferită regretatei Regine Elisabeta a II-a de către primarul New York-ului în timpul unei vizite de stat din 1957.

Acea vizită a fost o misiune diplomatică de refacere a relațiilor dintre SUA și Regatul Unit după Criza Suezului din 1956, care pusese cele două țări în dezacord privind un conflict din Orientul Mijlociu.

Recepția de la ambasada Marii Britanii

Regele Charles și Regina Camilla au participat apoi la o recepție în grădină, foarte aglomerată, organizată la ambasada Marii Britanii din Washington DC, la care au luat parte peste 600 de persoane. Invitații aveau legături cu SUA și Regatul Unit, provenind din politică, știință, organizații caritabile și armată.

Meniul a fost cel tradițional pentru astfel de evenimente – sandvișuri și scones (produs de patiserie tradițional irlandez) – însă sandvișurile cu carne de vită au avut o semnificație diplomatică proprie, carnea provenind din primul lot de carne britanică importată fără taxe vamale, în urma unui acord negociat recent.

Printre personalitățile politice s-au numărat fosta președintă a Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi, senatorul Ted Cruz și ministrul britanic de externe Yvette Cooper.

Regina Camilla a stat o perioadă discutând cu un grup de femei care reprezentau organizații ce militează împotriva violenței domestice.

„Este foarte important să existe astfel de susținători, iar aceasta este o cauză foarte apropiată de inima ei”, a declarat Sandra Jackson, care i-a vorbit Reginei despre activitatea sa în cadrul organizației House of Ruth, ce sprijină victimele violenței domestice.

Au existat apeluri ca Regele și Regina să se întâlnească cu victime ale infractorului sexual Jeffrey Epstein, însă acest lucru nu s-a întâmplat din cauza temerilor legate de afectarea proceselor legale.

Jackson a spus că „respectă decizia lor” și a salutat atenția pe care Regina Camilla o acordă subiectului.

O altă activistă, Michelle DeLaune, a afirmat că este un semn de progres faptul că o figură atât de importantă discută public despre această problemă și îi evidențiază importanța.

Într-un interviu pentru BBC, supraviețuitoarea Epstein, Rina Oh, l-a îndemnat pe Rege „să ne asculte poveștile”, adăugând că ar avea „un impact puternic” dacă monarhul ar „recunoaște” victimele în discursul său din Congres.

Marți, după o ceremonie militară de bun venit la Casa Albă, Regele va susține discursul în fața ambelor camere ale Congresului SUA, fiind primul monarh de la Elisabeta a II-a, în 1991, care face un astfel de discurs.

Vizita vine după o perioadă tensionată în relațiile dintre SUA și Regatul Unit, președintele Trump criticându-l pe premierul britanic Sir Keir Starmer pentru reticența Marii Britanii de a se implica în conflictul din Iran.

De asemenea, președintele Trump va susține un discurs la cina de stat organizată la Casa Albă, un eveniment care va reuni politicieni și celebrități din SUA și Regatul Unit.