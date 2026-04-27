Prețul petrolului depășește 106 dolari pe baril după blocarea discuțiilor de pace cu Iranul

Prețurile petrolului au urcat luni, după ce planurile pentru o a doua rundă de negocieri de pace între Statele Unite și Iran au eșuat din nou.

Tensiunile rămân ridicate și în apropierea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol, după ce membri ai Gărzii Revoluționare iraniene ar fi urcat la bordul a două nave de marfă din zonă, scrie CNBC.

Contractele futures pentru petrolul Brent, reperul internațional al pieței, au avansat cu peste 1%, până la 106,56 dolari pe baril, la ora 12:44 a.m. ET. Petrolul american WTI a crescut, de asemenea, cu 0,9%, ajungând la 95,25 dolari pe baril.

Președintele Donald Trump a anulat sâmbătă planurile de a-i trimite pe emisarul american Steve Witkoff și pe Jared Kushner la Islamabad, în Pakistan, pentru negocieri cu Iranul.

„Prea mult timp pierdut cu deplasările, prea multă muncă! În plus, există lupte interne uriașe și confuzie în rândul «conducerii» lor”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social. „Nimeni nu știe cine este la conducere, nici măcar ei”, a afirmat președintele. „În plus, noi avem toate cărțile, ei nu au niciuna! Dacă vor să discute, tot ce trebuie să facă este să sune”.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a mers la Islamabad în weekend, însă s-a întâlnit doar cu oficiali pakistanezi înainte de a pleca.

„Nu este planificată nicio întâlnire între Iran și Statele Unite”, a transmis vineri seară, într-o postare pe rețelele sociale, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei.