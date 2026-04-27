Descoperire arheologică surpriză, pe șantierul primăriei: 500 de ghiulele medievale au fost găsite în centrul unui oraș din Belgia

Descoperire arheologică în timpul construcției unei clădiri administrative, în orașul Nieuwpoort din Belgia. Sursa foto: Stad Nieuwpoort

Construcția unei noi clădiri administrative în orașul Nieuwpoort din Belgia a luat o turnură neașteptată. Arheologii au anunțat descoperirea unui impresionant depozit cu 500 de ghiulele medievale, împreună cu multe alte artefacte.

Lucrările pentru noul sediu administrativ urmează să înceapă, iar turnarea fundației este programată pentru sfârșitul anului 2026. În pregătirea proiectului, autoritățile locale au demarat săpături arheologice conduse de Grupul Van Vooren, potrivit Interesting Engineering.

Având în vedere că șantierul este situat între primărie, care datează din Evul Mediu, și fortificațiile medievale ale orașului, arheologii se așteptau să descopere vestigii istorice. După cum a declarat primarul, într-un comunicat, Nieuwpoort este un oraș „în care istoria este literalmente peste tot”.

› Vezi galeria foto ‹

„Astfel de proiectile au fost folosite între 1350 și 1600”

Pe măsură ce au îndepărtat straturi de pământ, cercetătorii au descoperit ziduri și podele vechi, însă nu au reușit încă să stabilească scopul lor inițial. Totuși, aceștia suspectează că structurile aveau o funcție administrativă, datorită amplasării în centrul civic.

Deși aceste descoperiri au fost importante, ele au fost eclipsate de ceea ce a devenit cea mai discutată descoperire: cele aproximativ 500 de ghiulele medievale.

Finisajul de înaltă calitate i-a determinat pe arheologi să creadă că erau destinate armelor de foc. Ghiulelele au dimensiuni variate, sugerând că orașul dispunea de un arsenal divers. Un tun este chiar reprezentat pe o hartă realizată de Antonius Sanderus în 1641, în apropierea sitului de excavare.

„Cea mai discutată descoperire este fără îndoială un depozit care conține ghiulele din piatră naturală. Astfel de proiectile au fost folosite aproximativ între 1350 și 1600 și puteau fi lansate atât de tunuri, cât și de catapulte sau trebuchete”, se arată în comunicat.

Modul în care au fost găsite sugerează că acestea erau depozitate în acel loc, nu folosite în luptă. Fiind amplasate aproape de zidul sudic al orașului, este posibil să fi fost păstrate acolo în scop defensiv.

În plus, arheologii au descoperit și un proiectil neexplodat din perioada Primului Război Mondial. Serviciul de deminare DOVO a fost anunțat imediat și a intervenit pentru a securiza și îndepărta muniția.

„Această descoperire este un memento al distrugerilor din perioada 1914–1918, când Nieuwpoort a fost complet șters de pe hartă”, se mai arată în comunicat.

Per ansamblu, tematica militară a dominat întregul sit arheologic.

Ce alte artefacte și clădiri au fost descoperite de arheologi

Descoperirile au depășit așteptările cercetătorilor: „de la structuri de clădiri medievale și un depozit excepțional de ghiulele până la relicve militare care indică trecutul nostru de oraș de linie a frontului”.

Primarul Kris Vandecasteele a declarat că „fiecare etapă de construcție în Nieuwpoort este și o călătorie de descoperire în propria noastră istorie, un trecut care este departe de a-și fi dezvăluit toate secretele”.

„Este deosebit de simbolic faptul că dăm undă verde construcției noului nostru Centru Administrativ pe acest teren istoric chiar în acest an. Astfel, conectăm trecutul bogat al orașului cu servicii orientate spre viitor pentru locuitorii noștri. Acest sit era situat într-o poziție strategică, aproape de zidul orașului și de primărie, și a jucat în mod clar un rol în bunăstarea și protecția locuitorilor.”, a mai spus edilul.