De câte salarii ai nevoie acum ca să cumperi o locuință în Spania. Tot mai mulți români se mută aici

Barcelona, Spania FOTO: Getty Images

Cumpărarea unei locuințe în Spania devine din ce în ce mai dificilă, în condițiile în care prețurile au crescut cu 20,5% în 2025, în timp ce salariile s-au majorat cu doar 1%. Însă asta nu-i descurajează pe români care aleg, în număr tot mai mare de la an la an, să se mute acolo.

În momentu de față, insulele Baleare și Madrid sunt regiunile în care achiziționarea unei locuințe necesită cel mai mare efort financiar, potrivit Euronews.

În 2025, un angajat a trebuit să aloce echivalentul a 8,4 ani din salariul său brut integral pentru a cumpăra o locuință veche de 80 de metri pătrați, potrivit unui studiu realizat de Fotocasa și InfoJobs.

Această cifră reprezintă o deteriorare accentuată a accesibilității locuințelor comparativ cu anul precedent. În doar 12 luni, efortul necesar pentru cumpărarea unei locuințe a crescut cu echivalentul a 16 salarii lunare, de la 7,1 ani în 2024 la 8,4 ani în 2025.

La baza acestei înrăutățiri se află decalajul tot mai mare dintre salarii și prețurile locuințelor. În timp ce salariile au crescut cu 1% în 2025, prețul locuințelor vechi a crescut cu 20,5%, ajungând la o medie de 2.879 de euro pe metru pătrat.

„Spania traversează cea mai gravă criză de accesibilitate a locuințelor din istoria sa. Niciodată până acum cetățenii nu au fost nevoiți să aloce atât de mulți ani de venituri pentru cumpărarea unei locuințe”, afirmă María Matos, director de cercetare și purtător de cuvânt al Fotocasa.

Madrid și Insulele Baleare, cele mai puțin accesibile piețe

Diferențele regionale rămân foarte pronunțate. Insulele Baleare sunt comunitatea autonomă în care accesul la locuințe este cel mai dificil. Acolo, un rezident trebuie să aloce 15,1 ani din salariul său brut integral pentru a cumpăra o locuință medie, echivalentul a 181 de salarii lunare.

Madrid urmează îndeaproape, unde efortul necesar ajunge la 15 ani de salariu. Este și regiunea în care situația s-a deteriorat cel mai mult în 2025: timpul necesar pentru cumpărarea unei locuințe a crescut cu 34 de luni comparativ cu anul precedent.

Regiuni precum Insulele Canare și Țara Bascilor depășesc, de asemenea, pragul de zece ani de salariu, în timp ce Catalonia se apropie de acest nivel, cu 9,4 ani. La polul opus se află Castilla-La Mancha și Extremadura, unde cumpărarea unei locuințe necesită aproximativ patru ani de salariu brut.

Doar 17 provincii permit cumpărarea unei locuințe cu mai puțin de 5 ani de salariu

La nivel provincial, Insulele Baleare conduc din nou clasamentul, cu 15,1 ani de salariu necesari pentru cumpărarea unei locuințe. Sunt urmate de Madrid (15 ani), Málaga (12,9 ani), Guipúzcoa (11,7 ani), Santa Cruz de Tenerife (11,3 ani) și Barcelona (10,2 ani).

În schimb, Jaén este cea mai accesibilă provincie din țară. Locuitorii săi au nevoie de trei ani compleți de salariu brut pentru a cumpăra o locuință de 80 de metri pătrați. De asemenea, se remarcă Ciudad Real, Teruel, Toledo, Zamora și Ávila, unde efortul rămâne sub patru ani.

Potrivit studiului, doar 17 provincii spaniole permit cumpărarea unei locuințe prin alocarea a mai puțin de cinci ani compleți de salariu brut.

Un decalaj tot mai mare între salarii și locuințe

Autorii raportului avertizează că majorările salariale nu sunt suficiente pentru a compensa explozia pieței imobiliare. „Creșterea de 1% înregistrată în 2025 este cu mult sub nivelul creșterii prețurilor locuințelor”, spune Mónica Pérez, director de comunicare și studii la InfoJobs. În opinia sa, acest decalaj îi obligă pe oameni să dedice din ce în ce mai mulți ani de muncă și economii pentru a-și cumpăra propria locuință.

Studiul concluzionează că locuințele devin treptat inaccesibile pentru puterea de cumpărare a gospodăriilor, în special pe piețele cele mai supraîncălzite, unde efortul necesar pentru cumpărarea unei locuințe este aproape dublu față de media națională.