Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură”

Victoria Stoiciu le-a mulțumit colegilor din PSD pentru colaborare / sursă foto: facebook - Victoria Stoiciu

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a anunțat, marți, că demisionează din Partidul Social Democrat, după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură. Ea și-a motivat decizia spunând că viziunea sa și direcția actuală a partidului „au intrat pe contrasens total”.

Victoria Stoiciu le-a mulțumit colegilor din PSD pentru colaborare, dar a subliniat că nu poate face parte dintr-un proiect politic care, în opinia sa, sacrifică valorile democratice pentru interese de moment.

„Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moțiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total.

Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem.

Istoria este cel mai bun profesor. Ascensiunea fascismului în perioada interbelică nu s-a produs subit. A fost rezultatul unor concesii repetate făcute de forțele democratice, care au sacrificat viitorul pentru calcule politice mici și rațiuni de moment. De ce credeți că social-democrații germani păstrează cu sfințenie acest cordon sanitar în raport cu extremiștii lor? Pentru că se uită înapoi în istorie. Și nu vor să o repete.

Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului.. Este o linie roșie peste care nu se poate trece.

Le mulțumesc colegilor social-democrați care m-au susținut în inițiativele legislative de până acum pentru buna colaborare. Din păcate, drumurile noastre se despart aici, nu pot face parte dintr-un proiect care sacrifică valorile democratice fundamentale pe altarul unor interese politice de etapă”, a scris Victoria Stoiciu, pe pagina sa de Facebook.

PSD și AUR au anunțat, luni, că vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. PSD și-a retras sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan săptămâna trecută, iar toți miniștrii pe care îi avea în guvern și vicepremierul Marian Neacșu au demisionat.

Biroul Politic Național al PSD a aprobat cu unanimitate de voturi colaborarea cu AUR pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dar Sorin Grindeanu i-a asigurat, potrivit surselor Antena 3 CNN, că PSD nu va face un guvern cu AUR.