Stenograme din ședința PSD. Cum a primit partidul colaborarea cu AUR. ”Nu contează culoarea pisicii, ci să prindă șoareci”

Liderii PSD, convocați, luni, în ședința BPN, pentru a fi informați și a supune la vot depunerea unei moțiuni de cenzură împreună cu AUR - idee despre care au aflat din presă - nu au avut nicio obiecție față de acest demers politic.

Marian Neacșu a făcut anunțul moțiunii la ora 10:30 , când președintele partidului, Sorin Grindeanu, se afla la Palatul Cotroceni, la consultările convocate de Nicușor Dan. De-abia la ora 14 a avut loc ședința conducerii PSD. Doar câțiva lideri ai partidului știau despre decizia luată împreună cu George Simion, ceilalți au aflat din presă.

Însă, cum era de așteptat, Sorin Grindeanu nu a întâmpinat opoziție în ședința conducerii PSD, când și-a anunțat colegii că PSD se va alia cu AUR. Doar primarul Constantin Toma de la Buzău a criticat decizia. Ceilalți lideri de organizații au lăudat demersul, după cum se vede în declarațiile făcute în timpul ședinței:

Ion Mînzînă (liderul PSD Argeș) : „USR a semnat cot la cot moțiuni cu AUR. Să nu o mai facă acum pe lupii moraliști”

Gabriel Zetea (liderul PSD Maramureș): „Trebuie să ne maximizăm șansele pentru ca o moțiune de cenzură să treacă. Cei care ne critică, ne critică oricum, dar majoritatea îl vrea pe Bolojan plecat. Și asta facem. Este un demers exclusiv parlamentar, nu vom merge cu o majoritate cu AUR la consultări cu Președintele”

Adrian Solomon (liderul PSD Vaslui): „Nu contează culoarea pisicii, ci să prindă șoareci. Așadar, cel mai important este ca moțiunea să treacă”.

Constantin Rădulescu (liderul PSD Vâlcea): „Este un demers clar, coerent și de urmărire a obiectivului – ca Bolojan să plece acasă”

Victor Negrescu: „Noi avem suficiente argumente pentru partenerii externi, iar cel mai puternic este că USR a semnat și votat cu AUR o moțiune în 2021”

Claudiu Manda, secretar general PSD: „Poate nici nu vom mai ajunge să votăm această moțiune, dacă Bolojan își va da demisia când va vedea că sunt peste 240 de semnături pe această moțiune”.