Conducerea PSD a votat în unanimitate depunerea moțiunii de cenzură. Grindeanu a dat asigurări că nu va intra la guvernare cu AUR

<1 minut de citit Publicat la 14:45 27 Apr 2026 Modificat la 14:58 27 Apr 2026

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, împreună cu liderii social democrați, Claudiu Manda și Marian Neacșu. Sursa foto: Agerpres foto

Potrivit declarațiilor făcute de Sorin Grindeanu în ședința Biroului Permanent Național al PSD și consemnate de sursele Antena 3 CNN, social-democrații nu iau în calcul o formulă de guvernare alături de AUR, în cazul în care moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va trece.

UPDATE: BPN al PSD a aprobat, în unanimitate, decizia conducerii partidului de a depune moțiune de cenzură comună cu AUR.

Știrea inițială:

Grindeanu a transmis că PSD vede doar două direcții posibile în actualul context politic: rămânerea la guvernare într-o coaliție pro-europeană sau trecerea în opoziție.

„Nu există o variantă de angajament PSD–AUR pentru o guvernare post-moțiune. Ori rămânem la guvernare într-o coaliție pro-europeană, ori mergem în opoziție”, ar fi afirmat Grindeanu în cadrul ședinței.

Acesta a subliniat, de asemenea, că moțiunea de cenzură reprezintă singura acțiune comună necesară pentru maximizarea șanselor unui demers parlamentar, însă a exclus existența unor majorități PSD–AUR după un eventual vot.

„Moțiunea este singura acțiune comună, care este necesară pentru a maximiza șansele acestui demers parlamentar. Nu avem și nu vom avea majorități PSD–AUR post-moțiune”, a mai spus liderul social-democrat, potrivit acelorași surse.