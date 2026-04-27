Surse: Mesajul primit de parlamentarii PSD după anunțul unei moțiuni cu AUR

Parlamentarii social-dmocrați au primit asigurări, printr-un mesaj intern, că demersul de depunere a unei moțiuni de cenzură împreună cu AUR e o decizie strict în legătură cu demiterea premierului Ilie Bolojan, fără nicio intenție de colaborare viitoare, potrivit unor surse politice.

Mesajul vine după ce Marian Neacșu, din partea PSD, și Petrișor Peiu, din partea AUR, au anunțat că cele două formațiuni au început demersurile tehnice pentru redactarea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului Bolojan.

Ulterior, liderul AUR a declarat că va depune moțiunea contra Guvernului "și mâine", dacă se vor strânge cele 233 de voturi necesare. Totodată, Simion a spus că PSD și AUR au majoritate parlamentară.

În mesajul intern, parlamentarilor PSD li s-a spus de către conducerea partidului că este "o decizie pragmatică", care are drept scop demiterea lui Bolojan și că dacă ar fi acționat separat, riscau un blocaj reciproc, iar Bolojan ar fi rămas în funcție.

Totodată social-democraților li s-a transmis că e o decizie "strict în legătură cu demiterea lui Bolojan, fără nicio intenție de colaborare viitoare", potrivit surselor citate.

Liderii PSD se reunesc astăzi, de la ora 14.00, ca să discute detaliile moțiunii. Întâlnirea are loc după întâlnirea de la Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR.

„Nu este un pact (n.r. între AUR și PSD). Obiectivul este să ajungem la alegeri anticipate.”, a precizat Petrișor Peiu (AUR).

La rândul său, Marian Neacșu (PSD) a declarat că „orice drum începe cu primul pas. Primul pas discutat e redactarea și votarea unei moțiuni comune. Deciziile politice vor fi luate de forul politic.”