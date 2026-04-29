PSD face apel la liderii PNL care vor o coaliție „post-Bolojan” să aibă „curajul să se exprime”. Replica PNL: „Nu e voința românilor”

PSD și PNL își transmit mesaje prin intermediul rețelelor sociale. Foto: INQUAM Photos/George Călin

PSD și PNL își transmit mesaje prin intermediul rețelelor sociale înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Partidul Social Democrat le cere liderilor PNL „responsabili” să „se exprime” pentru susținerea unei coaliții de guvernare fără Ilie Bolojan. „Poate în acest fel Ilie Bolojan înțelege că, în orice stat democratic din lume, un premier care și-a pierdut sprijinul politic alege singurul gest de onoare: demisia”. În replică, PNL transmite social democraților că moțiunea PSD-AUR „e dorința conducerii PSD, nu voința românilor”. „Vreți să știți exact ce vor românii? Deblocați-i pe rețelele de socializare”, transmit liberalii.

„Facem apel la liderii responsabili să înțeleagă că a-l susține pe Bolojan până în pânzele albe, în fruntea unui guvern nefuncțional, înseamnă a distruge orice șansă de scoatere a economiei din recesiune, cu un efect dramatic asupra vieții românilor! Faptul că Ilie Bolojan se agață cu orice preț de funcție – contrar chiar celor exprimate public, în repetate rânduri, anul trecut – nu reprezintă decât o agravare a situației economice a țării. Un exemplu concret este faptul că domnia sa blochează și acum, fără logică, aplicarea măsurilor de relansare economică propuse de PSD și acceptate de Coaliția de guvernare”, transmite PSD.

Social democrații cer liderilor PNL să se „exprime” pentru o coaliție cu PSD fără Bolojan.

„Am văzut în ultimele zile câteva voci importante din PNL, atât la nivel central, cât și din teritoriu, care vorbesc despre necesitatea unui dialog politic post-Bolojan între partidele care compun alianța de guvernare. Îi încurajăm pe toți liberalii care gândesc la fel, dar nu au avut, deocamdată, curajul să se exprime, să o facă în aceste zile. Poate în acest fel Ilie Bolojan înțelege că, în orice stat democratic din lume, un premier care și-a pierdut sprijinul politic alege singurul gest de onoare: demisia. Este unicul mod în care Ilie Bolojan poate demonstra că între vorbele și faptele sale chiar există coerență, nu doar populism, dublu standard și ipocrizie – cum ne-a arătat, din păcate, până acum”, se arată în mesajul PSD.

De partea cealaltă, liberalii le cer social democrațiilor să lase la liber comentariile pe Facebook pentru a vedea „ce gândesc” românii.

„Moțiunea PSD-AUR „Stingem Lumina" e dorința conducerii PSD, nu voința românilor. Românii nu vor înapoi la sistemul de privilegii și clientelism politic. Vor reforme reale, instituții curate și un guvern care lucrează pentru ei — nu pentru baronii de partid. PSD a ales să îngroașe obrazul și să apere un sistem pe care românii l-au sancționat deja la vot. Vreți să știți exact ce vor românii? Deblocați-i pe rețelele de socializare. Sorin Grindeanu, Olguța Vasilescu, Claudiu Manda dați-le voie să vă scrie în comentarii ce doresc. Ascultați-i — dacă mai aveți curajul să o faceți”, transmite PNL.

Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost citită, miercuri, în plenul Parlamentului de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Săptămâna viitoare, marți, moțiunea va fi votată de parlamentari.

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, în ziua în care în Parlament se citește moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, că își dorește ca România „să fie guvernată de forțe pro-occidentale”. Întrebat dacă va desemna un alt premier de la PNL după o eventuală demitere a premierului Bolojan, Nicușor Dan a spus că va avea o „poziție constructivă”.