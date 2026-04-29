O doctoriță din București a fost găsită moartă în blocul în care locuia. Ce au aflat poliţiştii despre acest caz

Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Polițiştii din Bucureşti au deschis miercuri o anchetă, după ce o doctoriţă a fost găsită moartă în blocul în care locuia. În vârstă de 41 de ani, femeia ar fi lucrat până anul trecut la Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" (INML), după care a rămas fără locul de muncă. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Descoperirea şocantă a avut loc în această dimineaţă, în Sectorul 3 al Capitalei. Surse din anchetă au declarat pentru Antena 3 CNN că doctoriţa s-ar fi spânzurat. Câţiva dintre muncitorii care lucrează în zona blocului în care locuia aceasta au văzut întreaga scenă înfiorătoare şi au sunat de urgenţă la 112.

Femeii i-a fost desfăcut contractul de muncă pe care îl avea la Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici", pe motive disciplinare, în luna noiembrie a anului trecut. Iar în ultimele luni, ea ar fi traversat-o perioadă delicată. Azi-dimineaţă, doctoriţa s-a închis în locuinţă şi a decis să recurgă la gestul dramatic.

Conform unor date, femeia ar fi avut mai multe probleme la fostul loc de muncă, unde ar fi fost cercetată disciplinar de mai multe ori, pentru că nu şi-ar fi îndeplinit atribuţiile de serviciu. De altfel, acesta a fost şi motivul pentru care a fost concediată de la Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" din Bucureşti.

"Astăzi, 29 aprilie 2026, în jurul orei 07.50, Secția 10 Poliție a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o adresă din Sectorul 3, s-ar afla o persoană, ce pare a fi spânzurată, în exteriorul imobilului.

Polițiștii care s-au deplasat de urgență la adresa indicată, au constatat că aspectele sesizate se confirmă, persoana în cauză fiind o femeie, în vârstă de aproximativ 42 de ani, care se afla spânzurată de unitatea exterioară de aer condiționat, situată la etajul doi al locuinței", au transmis poliţiştii într-un comunicat.

La finalul cercetărilor, poliţiştii bucureşteni vor stabili ce s-a întâmplat şi ce a determinat-o pe doctoriţă să recurgă la gestul extrem.