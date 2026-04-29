Germania are a doua cea mai mare rezervă de aur din lume. O treime e în SUA, iar unii spun că a venit momentul să spargă pușculița

Publicat la 14:28 29 Apr 2026

Unii economiști germani consideră că țara trebuie să-și repatrieze aurul din SUA și să fie pregătită "să spargă pușculița".

Germania are o rezervă uriașă de aur, iar unii economiști și politicieni cred că a venit momentul „să spargă pușculița”, notează Euronews.

Bundesbank - Banca Federală germană - deține 3.350 de tone de aur, a doua cea mai mare rezervă din lume, după Statele Unite.

După creșterea recentă a prețului metalului prețios peste nivelul de 4.700 de dolari (sau 4.140 de euro) pe uncie, aceste cantități sunt evaluate la aproape 440 de miliarde de euro.

Marcel Fratzscher, președintele Institutului German pentru Cercetări Economice, DIW, afirmă că această acumulare reprezintă o „pușculiță uriașă pentru crize” și susține că țara ar trebui să fie dispusă să utilizeze cel puțin o parte din ea.

Într-un interviu citat de Euronews, Fratzscher a sugerat că fondurile obținute ar putea fi direcționate către reducerea poverii asupra cetățenilor și companiilor sau investite în educație și infrastructură.

Apelul său vine în contextul în care prețurile de consum continuă să crească.

Motorist Index Price / CPI, un indice care monitorizează evoluția bunurilor și serviciilor legate de conducerea unui vehicul, a avansat cu 6,7% în martie 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Oficiului Federal de Statistică din Germania.

O treime din aurul german se află în SUA

Nu tot aurul Germaniei se află la pe teritoriul țării.

Aproximativ 1.236 de tone - sau circa o treime din total - sunt depozitate la Rezerva Federală din New York.

Alte 404 tone sunt păstrate la Londra.

Întregul stoc rămâne însă sub administrarea Bundesbank.

Această distribuție a aurului are rădăcini istorice.

După al Doilea Război Mondial, Germania a acumulat surplusuri comerciale mari, care au fost convertite în aur în cadrul sistemului Bretton Woods.

Este vorba despre un sistem monetar postbelic, menit să lege monedele participante de dolarul american la cursuri fixe.

Când acest sistem s-a prăbușit la începutul anilor '70 în secolul trecut, aurul și-a păstrat poziția.

În 2017, Bundesbank a repatriat 374 de tone de la Banca Franței, însă cea mai mare parte a rezervelor externe a rămas la New York.

Dezbateri aprinse în Germania pe tema repatrierii aurului

Acest lucru a declanșat o dezbatere politică tot mai intensă în țară.

Michael Jager, vicepreședinte al Asociației Contribuabililor din Germania (BdSt) și președinte al Asociației Europene a Contribuabililor, a declarat pentru Euronews că „încrederea în Statele Unite a fost grav afectată de politicile lui Trump”, ceea ce face „mai mult decât oportună” readucerea rezervelor în țară.

În martie 2026, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a depus în Bundestag o moțiune prin care cere repatrierea întregului aur al statului german.

Formațiunea extremistă sugerat, chiar, că rezervele de aur ar putea susține, în viitor, o monedă națională, ceea ce ar implica renunțarea la euro.

Inițiativa AfD a fost respinsă și ironizată de celelalte partide mainstream.

Deputata CSU Mechthilde Wittmann a calificat-o drept „moțiune comică”.

Philipp Rottwilm, din partea SPD, a apărat menținerea aurului la New York, argumentând că acest aranjament oferă flexibilitate.

Sebastian Schäfer, din partea Verzilor, a numit demersul AfD o „dezbatere falsă”, insistând că aurul este „în siguranță în seifurile Rezervei Federale din New York”.

Moțiunea AfD a fost trimisă Comisiei de finanțe.

Incertitudini legate de ce va face Bundesbank

Bundesbank a respins constant apelurile de a-și vinde aurul și și-a reafirmat în mod repetat încrederea în Rezerva Federală americană, ca depozitar al metalului prețios.

Pentru șeful DIW, încălcarea acestui tabu ar trebui luată în calcul.

„Niciun cancelar german nu poate spune pur și simplu 'trebuie să vindem aurul acum”, a recunoscut el.

Pe de altă parte, această opțiune nu ar trebui complet exclusă într-un moment de presiune economică tot mai mare, a insistat Marcel Fratzscher.