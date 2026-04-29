Apariție șocantă într-o bancă: Un indian a adus la ghișeu scheletul surorii sale ca dovadă a decesului. Totul a fost filmat

Un bărbat din India a declarat că a fost nevoit să ducă rămășițele scheletice ale surorii sale la o bancă pentru a-i demonstra moartea, după ce nu a reușit să retragă economiile acesteia, potrivit BBC.

Atenție: Această relatare conține detalii care pot fi tulburătoare pentru unii cititori.

Un videoclip din statul Odisha, în care Jitu Munda, în vârstă de 52 de ani, duce rămășițele la bancă, a devenit viral în această săptămână, stârnind indignare. El a spus că a acționat din frustrare după încercări repetate de a accesa banii fără a putea prezenta o dovadă oficială a decesului.

I-a dezgropat rămășițele și le-a dus la bancă

Poliția a declarat că el a dezgropat rămășițele femeii pentru a le duce la bancă.

Banca a negat că ar fi cerut acest lucru, spunând că a solicitat doar documentele prevăzute de lege. A adăugat că incidentul pare să fi rezultat din lipsa de informare privind procedurile și că banii au fost între timp predați moștenitorilor legali.

Banca a contestat și alte părți ale declarațiilor lui Munda.

Incidentul, care a avut loc în districtul Keonjhar, luni, a atras atenția la nivel național, mulți criticând autoritățile locale și banca pentru că nu l-au ajutat pe bărbat.

Ministrul veniturilor din Odisha, Suresh Pujari, a declarat că acest caz este în curs de investigare și că vor fi luate măsuri împotriva managerului sucursalei pentru presupusul său comportament.

Administrația districtului Keonjhar și-a exprimat, de asemenea, „profunda îngrijorare”, spunând că protejarea drepturilor și demnității oamenilor este o prioritate.

„Am adus scheletul pentru a arăta că ea a murit”

Munda a declarat pentru BBC Hindi că totul a început după ce sora sa, Kalara, în vârstă de 56 de ani, a murit la începutul acestui an. Ea lucra ca zilier și se întorsese în casa părintească după moartea soțului și a fiului său, a spus el.

Cu câteva luni înainte de moarte, ea și-a vândut animalele și a depus aproximativ 19.300 de rupii (n.r. aproximativ 203 dolari) la bancă.

Munda a spus că a vizitat sucursala de mai multe ori după moartea ei, dar nu a reușit să acceseze banii.

„Când managerul băncii a refuzat să asculte și a continuat să ceară dovezi, m-am frustrat”, a spus el. „Am adus scheletul pentru a arăta că ea a murit.”

Videoclipul devenit viral îl arată ducând un pachet cu rămășițe scheletice înfășurate într-un sac la bancă și așezându-l în fața intrării clădirii. Nu este clar cine a filmat videoclipul.

Filmare devenită virală

După ce a stârnit indignare, mulți oameni au subliniat obstacolele birocratice implicate în accesarea fondurilor unei persoane după moartea acesteia, mai ales când nu a fost desemnat un beneficiar care să le revendice. Alții au evidențiat dificultățile mai largi cu care se confruntă familiile din mediul rural în navigarea sistemului bancar.

În India, dacă titularul unui cont moare fără a desemna un beneficiar, familiile trebuie să furnizeze documente precum certificatul de deces și dovada calității de moștenitor legal înainte ca fondurile să poată fi eliberate — un proces care poate dura, mai ales în sate izolate unde accesul la astfel de documente este limitat.

În urma reacțiilor negative, Indian Overseas Bank, care administrează Odisha Grameen Bank unde a avut loc incidentul, a declarat că informațiile potrivit cărora personalul ar fi cerut prezența fizică a persoanei decedate sunt „incorecte”.

Banca a spus că Munda fusese informat despre procedură, dar nu a urmat-o. De asemenea, banca a susținut că el a venit inițial într-o „stare de ebrietate” și a devenit perturbator, iar ulterior s-a întors cu rămășițele, descriind situația drept „tulburătoare”.

După ispravă, a primit ajutor în bani de la autorități

Managerul sucursalei, Sushant Kumar Sethi, a declarat pentru BBC Hindi că Munda spusese inițial că sora sa era paralizată și nu putea veni la bancă, iar personalul se oferise să o viziteze acasă. El a spus că ulterior Munda a susținut că aceasta a murit.

Sethi a contestat și alte părți ale relatării lui Munda, spunând că acesta nu mai vizitase sucursala în ultimele două luni și că alți moștenitori legali au venit să revendice banii, ceea ce a determinat oficialii să solicite documentele necesare.

Poliția și autoritățile locale au intervenit ulterior, convingându-l pe Munda să ducă rămășițele înapoi la locul de îngropare și asigurându-l că solicitarea lui va fi soluționată. De asemenea, autoritățile i-au oferit 30.000 de rupii ca ajutor.

Până miercuri, oficialii au emis certificatul de deces și documentele de moștenitor legal, iar banca a declarat că banii au fost predați membrilor familiei femeii.