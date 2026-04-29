Bolojan, la masă cu Umbrărescu și miniștrii Miruță și Pîslaru: "Avem nevoie ca de aer de banii din PNRR pentru autostrăzi”

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri la Ministerul Transporturilor cu constructorul Dorinel Umbrărescu. FOTO: Radu Miruță/Facebook

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat că s-a întâlnit miercuri cu premierul Ilie Bolojan, constructorul Dorinel Umbrărescu și ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru.

Miruță a precizat că autoritățile lucrează “intens” pentru ca România să nu piardă fondurile europene din PNRR, esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii. Oficialul susține că, indiferent de contextul politic, prioritare rămân proiectele concrete, în special autostrăzile și căile ferate, și subliniază că au fost deja purtate discuții directe cu constructorii pentru a evita întârzierile și a asigura folosirea integrală a banilor europeni.

“Lucrăm intens pentru ca România să nu piardă banii europeni de care avem nevoie ca de aer, dacă vrem să trăim mai bine.

Cu un guvern în funcție sau cu unul contestat, România trebuie să meargă înainte, în direcția corectă. Nu este vorba despre funcții. Este vorba despre România și despre bunăstarea fiecăruia dintre noi. Eu nu spun vorbe, ci fac pași concreți.

Le mulțumesc premierului Ilie Bolojan și ministrului Dragoș Pîslaru pentru că lucrăm împreună pentru un obiectiv clar: să nu pierdem banii din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

“Astăzi, la ministerul Transporturilor ne-am așezat la masă cu Dorinel Umbrărescu, antreprenorul care construiește cele mai mari tronsoane de autostradă finanțate prin PNRR. Discuția cu dumnealui si cu CNAIR, CNIR a fost directă și realistă: ce se respectă, ce nu se poate respecta și ce soluții avem.

Fără iluzii. Fără amânări. Cu decizii luate la timp, ca România să nu piardă. Prea mult timp s-a vorbit mult și s-a făcut puțin”.

Radu Miruță a mai precizat că România are nevoie de infrastructură rutieră și feroviară ca de aer.

“S-au făcut pași, dar nu sunt suficienți. Avem nevoie de mai multă muncă și de mai multă seriozitate. Despre asta este vorba, de fapt, în aceste zile: alegem vorbele goale și combinațiile sau munca serioasă și responsabilitatea? Eu și colegii mei am ales clar.

Vom munci până în ultima zi de mandat astfel încât, la final, să putem spune că am lăsat România măcar puțin mai bine decât am găsit-o”.