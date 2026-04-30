Ploi, ninsori pe Valea Prahovei şi vreme rece, la sfârşit de aprilie. Cum va fi pe litoral, de 1 mai, şi când cresc temperaturile

Joi, 30 aprilie, vremea se menţine mai rece decât ar fi fost normal în această perioadă a anului. Dimineaţă, ploua în Bucureşti, iar pe Valea Prahovei şi în Predeal s-a aşternut un strat subţire de zăpadă. La munte, temperaturile sunt potrivite mai curând unor luni de iarnă. Acolo, se resimt chiar şi -12 grade Celsius, din cauză că bate şi vântul. Pe 1 mai va fi rece şi în zona litoralului, cu maxime de 11 grade.

Joi, vântul se întețește în vestul, în sudul și în sud-estul țării, iar maximele se vor situa între 7 grade, în Muntenia, şi 16 grade Celsius, în Banat.

În Bucureşti vor fi cel mult 8 grade Celsius, cu ploi şi vânt.

De vineri se încălzeşte puţin, când temperaturile se vor apropia şi 17 grade Celsius. Finalul de săptămână aduce maxime de 19-22 de grade Celsius, în mai multe zone din România.

Joi dimineaţă, ploua în jumătate sudică a ţării, iar la Cluj-Napoca şi Miercurea Ciuc sunt 1 grad Celsius.

În comuna Fundata, juduţul Braşov, pe DN 73 ninge. Șoseaua este acoperită de zăpadă și autoritățile recomandă prudență în circulație. Este una dintre șoselele pe care se așteaptă mult trafic în contextul minivacanței de 1 mai.

La munte avem temperaturi de iarnă, iar din cauza vântului se resimt -12, -10 grade. Valori termice înregistrate joi, la ora 8 dimineaţă:

-9 grade Călimani

-8 grade Omu

-8 grade Ceahlău

-8 grade Iezer

-7 grade Vlădeasa

-6 grade Lăcăuți

-5 grade Bâlea Lac

Vreme rece şi pe litoral, pe 1 mai

Prima zi a lunii mai vine cu vreme deosebit de rece, în zona litoralului. Temperaturi nu mai mari de 10-11 grade şi ploaie pe parcursul zilei. Cert este că va fi o vreme rece.

În Mamaia şi Eforie Nord vor fi maxime de 11 grade Celsius, pe 1 mai. Iar la Costineşti şi Vama Veche, temperatura nu va fi mai mare de 9-10 grade.