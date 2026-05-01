Răsturnare de situaţie în cazul naufragiului Bayesian. Raportul experţilor exclude furtuna ca principală cauză a tragediei

Superiahtul Bayesian a fost scos la suprafață de pe fundul mării la aproape un an de la naufragiu. Foto: Profimedia Images

Experţii numiţi de Parchetul de la Termini Imerese din Italia au ajuns la concluzia că tragedia, în care a fost implicat iahtul Bayesian în portul Porticello din Italia în august 2024, nu a fost cauzată de furtună şi că fenomenul meteorologic nu a fost atât de intens încât să nu poată fi gestionat.

În noaptea tragediei în care a fost implicat iahtul Bayesian, în Porticello, a fost „puțin mai mult decât o furtună meteorologică, o creștere bruscă a vitezei vântului care a precedat furtuni și averse”. Aceasta este afirmația experților numiți de parchetul din Termini Imerese pentru a determina intensitatea fenomenului meteorologic care a lovit Bayesian, megaiahtul care s-a scufundat în noaptea de 19 august 2024, în largul micului port aflat la câțiva kilometri de Palermo, relatează La Repubblica.

Evaluarea consultantului meteorologic arată clar că fenomenul meteorologic nu a fost atât de intens încât să nu poată fi gestionat. După un an și opt luni de investigații, anchetatorii continuă să susțină că naufragiul ambarcaţiunii a fost în principal rezultatul subestimării situaţiei și al erorilor echipajului.

„Nu a fost doar vina furtunii” este teoria acum consolidată, iar reconstituirea vremii din acea noapte repzezintă o dovadă suplimentară în acest sens.

În tragedie şi-au pierdut viaţa magnatul englez Mike Lynch , fiica sa Hannah , bucătarul de navă Recaldo Thomas , Jonathan și Judy Bloomer , precum și Chris și Neda Morvillo.

În primul său raport publicat, Departamentului pentru Transporturi din Marea Britanie responsabilă de investigarea accidentelor maritime a indicat în schimb o „vulnerabilitate structurală semnificativă” a iahtului din cauza înălțimii de 75 de metri a catargului. În ceea ce privește posibilitatea ca și constructorul naval Perini Navi de la Italian Sea Group să fie responsabil, noul procuror șef al orașului Termini Imerese, Angelo Cavallo, așteaptă concluzia celuilalt raport de expertiză crucial pentru anchetă: cel privind circumstanțele scufundării.

De aproape un an, echipa de experți examinează fiecare centimetru pătrat al epavei, recuperată și confiscată pe un doc din portul Termini Imerese. Aceștia caută toate dovezile care ar putea ajuta la reconstituirea dinamicii naufragiului: au fost analizate zonele protejate de uși etanșe, care ar fi trebuit să rămână uscate pentru a asigura flotabilitatea navei.

O simulare a umplerii corpului navei a fost efectuată pentru a identifica ce căi navigabile au fost lăsate deschise, provocând inundațiile fatale. În plus, experții analizează timpul de reacție al navei Bayesian la frontul furtunii care a lovit-o și respectarea procedurilor standard de siguranță în caz de vreme severă. Datele de pe hard disk-urile din puntea de control și din sala motoarelor, recuperate de scafandri și de o companie germană, au oferit un ajutor crucial.

Acum este cert că Bayesian nu era cu fața spre vântul respectiv când a fost lovită de rafale de vânt de până la 100 de noduri. Vijelia a lovit iahtul lateral, înclinându-l în câteva secunde. La ambarcațiunile tradiționale, odată ce vântul se potolește, acestea se redresează la poziția inițială. Catargul poate ajunge și sub apă, dar odată ce forța de împingere se epuizează, barca revine în poziția verticală. La superiahturi, acest lucru se întâmplă doar până la un anumit unghi (între 90 și 110 grade), dincolo de care cuplul de redresare se anulează, împiedicând coca să revină în poziția verticală. Acest lucru s-ar fi putut întâmpla cu velierul lui Mike Lynch, cu o variabilă suplimentară: chila retractabilă (elementul structural fundamental situat la baza corpului navei, extinzându-se de la prova la pupa ). În special în această privință, procuratura așteaptă răspunsuri: în ce măsură a afectat chila ridicată, în loc să fie coborâtă, capacitatea carenei de a se redresa după ce s-a înclinat în vânt. Acest aspect a devenit crucial în timpul acestor douăzeci de luni de anchetă.

La mai puțin de o lună de la preluarea mandatului, cazul Bayesian este unul dintre primele pe care le va aborda procurorul. Cavallo a programat o inspecție a epavei recuperate, confiscată pe un doc din portul Termini Imerese, până la mijlocul lunii mai. Acesta dorește să vadă direct starea corpului navei şi va fi însoțit de procurorul adjunct Raffaele Cammarano , experți și anchetatori ai Gărzii de Coastă. Scopul procurorului este ca raportul final să fie publicat până pe 19 august, data la care se împlinesc doi ani de la tragedie pentru care căpitanul James Cutfield , ofițerul de inginerie Tim Parker Eaton și marinarul de cart din acea noapte, Matthew Griffiths, sunt anchetați (pentru naufragiu și omor multiplu). Abia după raportul final al experților, biroul procurorului va putea încheia ancheta.