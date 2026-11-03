A doua alertă cu bombă într-un avion european, în mai puțin de 24 de ore: Aeroportul Modlin din Varșovia a fost închis

1 minut de citit Publicat la 12:40 03 Noi 2026 Modificat la 12:40 03 Noi 2026

Avion al companiei aeriene LOT. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un avion care efectua marți un zbor de la Londra-Heathrow către Polonia a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență, în urma unei amenințări cu bombă, potrivit The Independent.

Aeronava, la bordul căreia se aflau 181 de persoane, a fost redirecționată către Aeroportul Varșovia Modlin, după primirea alertei. Aeroportul rămâne închis până la noi informații.

Aeroportul Varșovia Modlin, situat la aproximativ 40 de kilometri nord de centrul Varșoviei, a anunțat într-un comunicat că un avion care venea de la Aeroportul London Heathrow a aterizat neplanificat, în urma unor informații privind prezența unui dispozitiv exploziv la bord.

Aeronava a aterizat în siguranță, iar serviciile de securitate verifică amenințarea semnalată.

A doua amenințare cu bombă într-un avion, în mai puțin de 24 de ore

Potrivit site-ului de monitorizare a zborurilor FlightAware, un Boeing 737 MAX 8 a decolat marți de pe Aeroportul London Heathrow la ora 6:54 și a ajuns la Aeroportul Varșovia Modlin la ora locală 9:59.

Zborul companiei LOT Polish Airlines avea ca destinație inițială localitatea Nowy Dwór Mazowiecki, situată în partea central-estică a Poloniei, înainte de a fi redirecționat.

Reprezentanții Aeroportului Varșovia Modlin au precizat că, la ora locală 10:01, pasagerii au început să coboare din aeronavă.

După ce au părăsit avionul, pasagerilor li s-a cerut să aștepte în sala de sosiri.

„Acțiunile ulterioare se desfășoară în conformitate cu procedurile de siguranță stabilite. În acest moment, nu vor fi furnizate informații suplimentare cu privire la operațiunile specifice desfășurate de serviciile de urgență”, au transmis reprezentanții aeroportului.

Este al doilea incident de acest fel, în mai puțin de 24 de ore, după ce un avion Wizz Air care trebuia să ajunga în Bulgaria a aterizat de urgență, luni, la Budapesta, escortat de un avion de luptă