Antena 3 CNN Externe Un avion Wizz Air care trebuia să ajunga în Bulgaria a aterizat de urgență la Budapesta, escortat de un avion de luptă

Un avion Wizz Air care trebuia să ajunga în Bulgaria a aterizat de urgență la Budapesta, escortat de un avion de luptă

Adrian Dumitru
1 minut de citit Publicat la 15:51 02 Noi 2026 Modificat la 16:24 02 Noi 2026
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Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta
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Etichete: zbor alerta cu bomba Wizzair

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