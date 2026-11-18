China își etalează orașul ultratehnologizat în fața lui Trump, în timp ce SUA se confruntă cu întreruperi ale sistemelor critice

6 minute de citit Publicat la 20:18 18 Noi 2026 Modificat la 20:18 18 Noi 2026

Această imagine a unui oraș ultratehnologizat ar putea contrasta puternic cu situația din SUA. FOTO. Profimedia images

Shenzhen, orașul în care China și-a construit statutul de superputere tehnologică, a fost ales de Xi Jinping pentru a-i găzdui pe Donald Trump și Vladimir Putin la un summit cu miză globală. Prin această alegere, liderul chinez vrea să etaleze ascensiunea economică și tehnologică a țării sale și să transmită un mesaj de forță în competiția tot mai intensă cu Statele Unite, potrivit CNN.

În timp ce China își etalează progresele tehnologice prin orașul Shenzhen, Statele Unite se confruntă cu o serie de probleme care au afectat infrastructura critică. Rețeaua ultrasecretă NSA Net, folosită de Agenția Națională de Securitate pentru comunicații interne clasificate, s-a confruntat, marți, cu o întrerupere, iar Administrația Federală a Aviației a suspendat, vineri, toate zborurile din SUA, invocând „circumstanțe extraordinare” și motive de siguranță. În mai multe zone ale spațiului aerian american a fost declarată starea „ATC Zero”, ceea ce însemna că serviciile de control al traficului aerian nu mai puteau fi furnizate.

Acesta este contextul în care Xi găzduiește oameni de afaceri influenți și lideri mondiali la un summit economic regional anual, unde va avea discuții separate cu președintele SUA, Donald Trump, și va participa la o întâlnire în trei cu Trump și Vladimir Putin, președintele Rusiei. Este prima reuniune trilaterală de acest fel între cele trei puteri nucleare.

Pentru decorul acestui eveniment, Xi a ales un oraș care a devenit sinonim cu transformarea rapidă a Chinei într-o mare putere tehnologică și cu rezistența sa în fața tensiunilor comerciale și tehnologice cu SUA.

China arată Americii ce poate face fără tehnologia sa

O metropolă întinsă, cu 18 milioane de locuitori, Shenzhen găzduiește un adevărat catalog al giganților chinezi din tehnologie: gigantul din domeniul echipamentelor electronice Huawei, producătorul de drone DJI și BYD, compania producătoare de vehicule electrice care a depășit Tesla. Toate aceste companii au prosperat în pofida interdicțiilor americane privind importurile sau a includerii lor pe liste negre.

Cunoscut odinioară drept capitala imitațiilor de lux și a electronicelor ieftine, orașul contribuie astăzi, prin produsele sale de înaltă tehnologie, la propulsarea mașinăriei de export a Chinei, care a înregistrat deja în acest an un excedent comercial record de 1.000 de miliarde de dolari.

Demnitarii și invitații de rang înalt care vor ieși în această săptămână pe străzile din Shenzhen vor descoperi un trafic dominat de zumzetul vehiculelor electrice produse local și chioșcuri inedite în care roboții prepară și servesc cafea. În unele zone, taxiurile autonome transportă pasageri, iar dronele livrează mâncare la domiciliu. Camerele de supraveghere sunt omniprezente.

Această imagine a unui oraș ultratehnologizat ar putea contrasta puternic cu situația din SUA, unde știrile din această săptămână au fost dominate de o serie de întreruperi ale funcționării unor sisteme și de dezvăluirea faptului că administrația americană a aviației încă utiliza dischete până în urmă cu câteva luni.

Pentru Beijing, alegerea acestui decor transmite lumii un semnal clar al încrederii în dinamismul țării, într-un moment de intensificare a competiției tehnologice cu SUA.

Acest mesaj a devenit și mai evident în ultimele zile, după ce un scandal în care este implicat producătorul american de cipuri pentru inteligență artificială Nvidia a declanșat noi apeluri pentru limitarea accesului Chinei la tehnologia americană de vârf. Situația, aflată în evoluție, ar putea pune capăt unei perioade de relativă stabilitate între cele două economii.

Orașul care simbolizează ascensiunea tehnologică a Chinei

La începutul acestei săptămâni, Departamentul Comerțului din SUA a lansat primul atac, prezentând o nouă reglementare menită să elimine lacunele legislative care le-au permis companiilor chineze să obțină acces la cipuri americane avansate prin intermediul unor entități din străinătate.

Beijingul a calificat această măsură drept un „abuz al măsurilor de control al exporturilor” și o „suprimare nejustificată”.

Chiar și înaintea acestei ultime escaladări, opoziția față de SUA, care a încercat tot mai mult să limiteze accesul Chinei la tehnologii esențiale și să descurajeze alte țări să utilizeze tehnologia chineză, era deja o componentă centrală a mesajului pe care Xi dorește să îl transmită prin alegerea orașului Shenzhen.

Liderul chinez găzduiește, la rândul său, summitul anual al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), o organizație care reunește aproape două duzini de economii de pe ambele maluri ale Oceanului Pacific. Printre membri se numără state din Asia de Sud-Est, Mexic, Canada, Australia și Japonia.

Xi speră că va găsi un public receptiv în rândul unui grup de țări care au fost, la rândul lor, afectate de tarifele vamale americane și de șocurile provocate pe piețele mondiale de creșterea prețurilor la combustibili, ca urmare a politicilor administrației Trump, inclusiv a războiului cu Iranul.

În discursul de deschidere a summitului, susținut miercuri în fața liderilor din mediul de afaceri, Xi a prezentat China drept un apărător al comerțului globalizat, cerând statelor să respingă „unilateralismul și protecționismul” și să mențină deschise lanțurile de aprovizionare.

El a pledat, de asemenea, pentru o cooperare mai aprofundată în domeniul inteligenței artificiale, parte a eforturilor constante ale liderului chinez de a prezenta China drept liderul unei noi ordini globale în domeniul AI, construite în jurul ideii că această tehnologie ar trebui tratată ca un „bun public”.

Mesajul reprezintă un contrast deliberat cu poziția oficialilor americani, care vor participa la summitul din China după întâlnirea cu aliații lor de la Manila, unde este probabil să fi promovat inițiativa Pax Silica. Planul urmărește să obțină acordul statelor pentru excluderea Chinei din lanțurile de aprovizionare sensibile din domeniul inteligenței artificiale.

Beijingul are un interes urgent să promoveze acest mesaj. Economia Chinei depinde în mare măsură de uriașul său motor de exporturi, tot mai orientat către produse de înaltă tehnologie, iar autoritățile chineze sunt preocupate de posibilitatea ca statele din întreaga lume să ridice bariere pentru a-și proteja industriile interne de aceste produse.

„Beijingul vrea ca participanții să plece convinși că relațiile cu China rămân esențiale pentru prosperitatea lor”, a declarat Han Lin, care coordonează operațiunile din China ale firmei de consultanță The Asia Group, cu sediul la Shanghai. Pentru China, summitul „reprezintă o oportunitate de a demonstra că rămâne un actor central pentru viitorul economic al Asiei”.

Marile puteri ale lumii

Atenția ar putea fi însă deturnată de la evenimentul principal al lui Xi de diplomația desfășurată în marja summitului, unde întâlnirile liderului chinez cu Trump și Putin vor constitui un nou exemplu atent regizat al influenței globale tot mai mari a Chinei.

În mod tradițional, Beijingul a considerat întâlnirile cu un președinte american drept o modalitate de a demonstra influența internațională a Chinei atât în fața publicului intern, cât și a celui internațional.

Acum, Xi îl va găzdui pe Trump pentru a treia întâlnire față în față dintre cei doi din acest an. Iar chiar și în cadrul unei reuniuni istorice cu Trump și Putin, Xi pare să participe la discuțiile în trei dintr-o poziție de forță.

Trump vine după o înfrângere dureroasă la alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului din SUA și se apropie de ultima parte a ultimului său mandat prezidențial. Putin se află într-o vizită internațională devenită acum o raritate, după ce războiul din Ucraina l-a transformat într-un paria la nivel mondial și a adus economia Rusiei în declin.

Xi, în schimb, este așteptat să își consolideze al patrulea mandat la conducerea sistemului autoritar din China, în cadrul unei reuniuni a Partidului Comunist programate pentru toamna anului viitor.

Întâlnirea trilaterală, pe care Beijingul a numit-o „revoluționară” și despre care a spus că va reprezenta o ocazie de a discuta „probleme majore privind pacea mondială”, s-ar putea să nu producă, în cele din urmă, prea multe rezultate concrete.

Xi și Trump, care s-ar putea întâlni din nou până la sfârșitul acestui an, sunt așteptați să folosească întrevederea bilaterală din această săptămână ca punct de referință pentru negocierile comerciale aflate în desfășurare, mai degrabă decât ca pe o ocazie pentru realizarea unor progrese majore.

Pentru Xi, însă, imaginea oferită de această reuniune, diplomație la cel mai înalt nivel, desfășurată pe fundalul unui oraș ales special pentru a evidenția ascensiunea tehnologică a Chinei, ar putea reprezenta un rezultat suficient în sine.