România riscă să piardă o comoară. Plante medicinale care cresc de sute de ani ar putea dispărea. Cercetător: „Semnalele alarmante”

România riscă să piardă o comoară naturală. Plantele medicinale, tot mai amenințate. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Cercetătorul Costel Vînătoru trage un semnal de alarmă în legătură cu viitorul plantelor medicinale din România. O parte valoroasă a patrimoniului nostru vegetal este tot mai vulnerabilă, numeroase specii din flora spontană fiind afectate de schimbările climatice și de răspândirea plantelor invazive. Eforturile de conservare sunt îngreunate, însă, și de resursele financiare limitate, precum și de lipsa personalului specializat, factori care fac tot mai dificilă protejarea acestei bogății naturale.

Plantele medicinale din România, în pericol

Plante care au crescut de sute de ani pe teritoriul României ar putea dispărea. Cercetătorii de la Banca de Resurse Genetice Vegetale din Buzău spun că pierderile se văd deja, atât în flora spontană, cât și la soiurile cultivate.

"Semnale sunt destul de alarmante pe zona aceasta – a pierderii de resurse genetice atât din zona spontană, cât şi cele care sunt cultivate. Sunt mai multe cauze; principala cauză – omul, pentru că stă indiferent la acest fenomen, care este destul de activ şi se derulează foarte puternic", a declarat dr. ing. Costel Vînătoru, directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV), în cadrul interviului oferit la "Agricool", emisiune care este difuzată sâmbăta la Antena 3 CNN.

La nepăsare se adaugă si alte cauze.

"Pe de altă parte, avem schimbările climatice care sunt agresive şi acestea afectează întreaga lume vegetală. Acestea sunt active şi se cuantifică în multe pierderi. Deci, sunt specii ameninţate, specii care au dispărut, specii care sunt afectate puternic de schimbările climatice", a mai subliniat cercetătorul buzoian în cadrul interviului.

Costel Vînătoru: "Cea mai rapidă soluţie ar fi să conservăm această biodiversitate în bănci de resurse genetice vegetale"

Clima mai caldă și semințele aduse din alte zone au ajutat și plantele invazive să se extindă. Acolo unde odinioară creșteau foarte multe specii, acum au rămas doar câteva, care au ocupat tot terenul. Iar instituția nu are suficienți oameni și nici bani pentru tot ce are de făcut.

"Soluţiile nu sunt rapide, cea mai rapidă soluţie ar fi să conservăm această biodiversitate în bănci de resurse genetice vegetale, să păstrăm în regim de urgenţă, să salvăm aceste specii care sunt, iată, în eroziune.

Nu avem personal suficient, suntem cu personal redus şi să nu mai vorbim de finanţare sau de resurse financiare pentru a realiza o clădire modernă în care să păstrăm aceste resurse, inclusiv resursele pe care le avem până în prezent biobancate", a mai menţionat Costel Vînătoru, directorul BRGV.