Benzina şi motorina s-au ieftinit în toate oraşele mari din ţară. Cât costă carburanţii joi, 19 noiembrie

<1 minut de citit Publicat la 08:20 19 Noi 2026 Modificat la 08:20 19 Noi 2026

Benzina şi motorina s-au ieftinit în toate oraşele mari din ţară. Sursa foto: Getty Images

Benzina şi motorina s-au ieftinit joi, 19 noiembrie, în majoritatea oraşelor mari din ţară. Scăderea de preţ este de doar câţiva bani, în comparaţie cu ziua precedentă. Astfel, în Bucureşti, benzina standard costă, în general, 9,24 lei/litru, iar motorina standard se vinde cu 10,62 lei/litru, notează Peco Online.

La Cluj-Napoca, carburanţii sunt mai ieftini decât în Capitală: un litru de benzină costă 9,19 lei, iar unul de motorină - 10,59 lei.

Preţuri asemănătoare cu cele din Bucureşti se regăsesc şi la Iaşi şi Constanţa. Carburanţii se vând cel mai ieftin din ţară la o staţie din Eforie Nord, unde benzina standard costă 9,19 lei/litru, iar motorina - 10,55 lei/litru.

Şoferii care alimentează cu GPL plătesc pentru un litru de carburant, în medie, 4,76 lei.

Potrivit INS, motorina și benzina au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri în octombrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, cu 43,45% și, respectiv, 32,91%.