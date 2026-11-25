România a primit încă trei trenuri electrice Alstom. Pe ce rute vor circula noile rame

2 minute de citit Publicat la 13:21 25 Noi 2026 Modificat la 13:21 25 Noi 2026

Cele două trenuri, TS27 și TS28, au fost predate spre administrare operatorului național CFR Călători. ARF - Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a anunțat că încă trei trenuri electrice Alstom Coradia Stream au ajuns la etapa recepției, două dintre ele fiind pregătite pentru introducerea în serviciul comercial cu călători. Noile rame sunt destinate rutelor București-Suceava, București-Iași, București-Galați și Cluj-Napoca-Iași.



Este vorba despre unitățile TS27 și TS28, care au fost predate către CFR Călători pentru operarea serviciilor de transport. De asemenea, o a treia ramă, TS29, a trecut de recepția preliminară.

Recepția pentru punerea în serviciul comercial cu călători a ramelor TS27 și TS28 a avut loc marți, 24 noiembrie 2026, în prezența reprezentanților Autorității pentru Reformă Feroviară, EGIS și Alstom, potrivit ARF.

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În cadrul aceleiași acțiuni, a fost realizată recepția preliminară a ramei TS29 și a fost finalizat Testul de Acceptare la Fabrică (FAT). Acesta a inclus verificări vizuale ale vehiculului și analiza documentației tehnice, inclusiv a cerințelor de proiectare și a specificațiilor obligatorii.

Cele două trenuri, TS27 și TS28, au fost predate spre administrare operatorului național CFR Călători, în cadrul celui de-al treilea contract de servicii publice licitat din România (CSP-L3).

Pe ce rută vor circula noile trenuri

Noile rame electrice sunt destinate unor rute interregionale care leagă Bucureștiul de principalele centre urbane ale țării. Potrivit ARF, acestea vor circula pe următoarele trasee:

București-Suceava;

București-Iași, via Pașcani;

București-Galați;

Cluj-Napoca-Iași.

37 de trenuri electrice Alstom, cumpărate de România

Ramele Coradia Stream sunt construite și furnizate de producătorul francez Alstom, în baza contractului încheiat cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară în 2022. Acordul prevede achiziția a 37 de trenuri electrice interregionale noi.

Proiectul are o valoare totală de aproximativ 1,71 miliarde de lei și este finanțat din fonduri europene, de la bugetul beneficiarului și din surse destinate acoperirii cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA.

Potrivit ARF, investiția urmărește îmbunătățirea serviciilor de transport feroviar de călători, reducerea timpilor de călătorie și conectarea Capitalei cu principalele centre urbane ale țării.

Proiectul este derulat în două etape: prima a beneficiat de finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, iar a doua este cofinanțată prin Programul Transport 2021-2027.