Accident aviatic în SUA: Un avion privat s-a prăbușit în Golful Mexic, lângă Horn Island. Toți pasagerii, inclusiv doi copii, au murit

3 minute de citit Publicat la 13:15 25 Noi 2026 Modificat la 13:15 25 Noi 2026

Operațiuni de căutare a victimelor, după prăbușirea avionului Cessna Centurion 210 care zbura spre Florida, 24 noiembrie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Accident aviatic tragic în SUA. Un avion privat de mici dimensiuni s-a prăbușit marți după-amiază în apele din apropierea insulei Horn Island, în statul american Mississippi. Toate cele șase persoane aflate la bord, patru adulți și doi copii cu vârste cuprinse între 8 și 10 ani, au murit.

Echipele de intervenție au recuperat trupurile victimelor după o operațiune de căutare care a durat aproximativ patru ore.

Potrivit Pazei de Coastă a Statelor Unite (US Coast Guard), resturile tuturor celor șase persoane au fost găsite în interiorul fuselajului aeronavei. Scafandrii Departamentului pentru Resurse Marine din Mississippi (MDMR) au localizat victimele, iar operațiunea de căutare s-a încheiat după confirmarea decesului tuturor celor aflați la bord.

Avionul implicat în accident era un Cessna Centurion 210, care efectua o cursă între New Orleans și Fort Myers, Florida. Aeronava s-a prăbușit în apă, la nord-est de insula Horn Island, într-o zonă aflată în largul coastei statului Mississippi.

„Este un deznodământ sfâșietor, iar cele mai sincere condoleanțe ale noastre se îndreaptă către familiile și apropiații care se confruntă cu o pierdere de neimaginat”, a declarat comandantul Trevor Blount, coordonatorul misiunii de căutare și salvare din cadrul Sectorului Mobile al Pazei de Coastă.

Acesta a adăugat că, deși rezultatul nu a fost cel sperat de echipele de intervenție, cooperarea dintre instituțiile implicate a permis localizarea rapidă a persoanelor aflate la bord și oferirea unui răspuns familiilor victimelor.

Cronologia accidentului aviatic din Mississippi

Potrivit datelor de urmărire a zborurilor publicate de Flightradar24, avionul Cessna 210 decolase din New Orleans și se îndrepta către Fort Myers, în Florida.

La aproximativ 30 de minute după decolare, aeronava se afla la o altitudine de aproximativ 8.800 de picioare, echivalentul a circa 2.680 de metri, în zona situată la sud de orașul Pascagoula, Mississippi.

Datele de zbor indică faptul că avionul a început brusc să coboare cu o viteză extrem de mare, îndreptându-se spre apă. În ultimele secunde înainte ca semnalul de urmărire să se întrerupă, aeronava cobora cu aproximativ 18.000 de picioare pe minut, adică peste 200 de mile pe oră.

Ultimele date înregistrate de Flightradar24 au fost disponibile în jurul orei 15:30.

În jurul orei 15:45, Paza de Coastă a primit un apel de alertă, după ce Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) pierduse legătura cu aeronava. Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Pazei de Coastă din Mobile, pentru CNN.

Echipele de salvare au început căutările în zona în care avionul dispăruse de pe radar. În timpul operațiunii, salvatorii au descoperit trei veste de salvare, o plută de salvare și cabina aeronavei.

Operațiunea a continuat aproximativ patru ore. În cele din urmă, scafandrii Departamentului pentru Resurse Marine din Mississippi au localizat resturile tuturor celor șase persoane în interiorul fuselajului. Autoritățile au confirmat că nu există supraviețuitori.

Ancheta accidentului, preluată de autoritățile americane

Cauzele prăbușirii nu au fost stabilite până în acest moment. Ancheta este coordonată de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din Statele Unite (NTSB), cu sprijinul Administrației Federale a Aviației (FAA).

Investigatorii urmează să stabilească circumstanțele în care aeronava a pierdut brusc altitudine și s-a prăbușit în apă. Datele de urmărire a zborului indică o coborâre extrem de rapidă, însă acestea nu oferă, deocamdată, o explicație privind cauza accidentului.

Unde s-a prăbușit avionul

Accidentul a avut loc în apropiere de Horn Island, o insulă izolată și nelocuită, situată la aproximativ 12 mile marine de orașul Biloxi, în statul Mississippi.

Insula poate fi accesată doar cu ambarcațiuni private, iar călătoria din localitățile apropiate, precum Biloxi, Ocean Springs sau Pascagoula, durează între 30 de minute și o oră.

Horn Island face parte din Gulf Islands National Seashore, un parc național care cuprinde aproximativ 12 insule și se întinde pe o distanță de circa 160 de mile de-a lungul coastelor statelor Mississippi și Florida.

Insula are aproximativ 10 mile lungime și doar o milă lățime și este o destinație populară în timpul verii pentru locuitorii statului Mississippi.