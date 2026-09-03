1 minut de citit Publicat la 12:56 03 Sep 2026 Modificat la 12:56 03 Sep 2026

Conferința RO 3.0 din 8 septembrie aduce în prim-plan impactul schimbărilor climatice asupra securității energetice a României și soluțiile pentru protejarea producției, rețelelor și consumatorilor.

Conferința națională RO 3.0 „Securitatea energetică în fața schimbărilor climatice. Cum protejăm producția, rețelele și consumatorii” va avea loc marți, 8 septembrie 2026, de la ora 09:30 la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, The Mark, Clădirea Turn, etajul 2, București și va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist la Antena 3 CNN.

Schimbările climatice au devenit un risc direct pentru securitatea energetică a României. Seceta severă și debitele extrem de scăzute ale Dunării au afectat, în această vară, funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă, în timp ce temperaturile extreme pun o presiune tot mai mare asupra producției de energie, rețelelor și consumului.

Vulnerabilitățile nu mai sunt doar de mediu. Ele afectează continuitatea alimentării cu energie, prețurile, economia și siguranța infrastructurii critice. În acest context, România are nevoie de o evaluare integrată a riscurilor climatice asupra sectorului energetic și de un plan concret de adaptare și creștere a rezilienței.

Antena 3 CNN aduce la aceeași masă decidenții, operatorii infrastructurii critice, companiile energetice, experții în climă și gestionarea resurselor de apă, finanțatorii și furnizorii de soluții, în cadrul unei conferințe cu relevanță națională, dedicată identificării vulnerabilităților, soluțiilor și investițiilor necesare pentru protejarea securității energetice a României în fața schimbărilor climatice.

Subiecte de dezbatere:

Ø Radiografia riscului: cum se schimbă clima și ce implicații are pentru România

Ø Producția de energie sub presiunea secetei și a temperaturilor extreme

Ø Rețelele – prima linie de apărare

Ø Regenerabile, stocare, flexibilitate și inteligență artificială

Ø Investiții și soluții de finanțare pentru adaptarea la schimbările climatice

Ø Marea Neagră – noua conexiune energetică a României

Ø Noile rute de transport al gazelor – alternative sigure în contextul schimbărilor climatice

Ø Gaz sau energie electrică? Cum asigurăm mixul energetic optim pentru România?

Ø Securitatea cibernetică și protecția infrastructurii energetice critice

Ø Prețul energiei și competitivitatea României – cum protejăm industria și consumatorii

Transmisia live a conferinței va începe la ora 09:30, marți, 8 septembrie 2026, pe antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook ale Antena 3 CNN, Income Magazine și Jurnalul, iar fragmente ale dezbaterii vor fi preluate live pe postul TV Antena 3 CNN.

Intrarea la eveniment se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.