James Talarico devine primul democrat care câștigă un loc în Senatul Texasului din 1988 încoace. Mesaj direct către Musk și miliardari

4 minute de citit Publicat la 10:06 04 Noi 2026 Modificat la 10:06 04 Noi 2026

James Talarico devine primul democrat care câștigă un loc în Senatul Texasului din 1988 încoace.FOTO: Getty Images

Democratul James Talarico a câștigat miercuri cursa pentru Senatul SUA din Texas, aceasta fiind una dintre cele mai mari surprize ale alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, scrie BBC. Victoria sa în fața republicanului Ken Paxton este prima a unui democrat într-o cursă pentru Senatul SUA în Texas din 1988. Rezultatul a contribuit la preluarea controlului ambelor camere ale Congresului de către democrați, după o serie de victorii în întreaga țară.

Talarico, fost profesor, era puțin cunoscut până anul trecut. El a făcut din creșterea costului vieții sub administrația republicană una dintre principalele teme ale campaniei sale.

Paxton a încercat să prezinte pozițiile lui Talarico drept prea progresiste pentru Texas și a participat la mai multe evenimente de campanie alături de Donald Trump.

La Austin, capitala statului, susținătorii lui Talarico au izbucnit în urale când televiziunile l-au dat câștigător.

Oamenii s-au îmbrățișat, s-au sărutat și au ciocnit paharele pentru un rezultat pe care mulți spun că nu îndrăzniseră să-l creadă posibil.

La evenimentul oficial al campaniei, organizat într-o sală de spectacole din apropiere, Talarico a urcat pe scenă în aplauzele susținătorilor. „Tocmai am recâștigat Texasul”, le-a spus el.

„Tocmai am dovedit că nici toți banii din lume nu pot învinge oamenii din Texas”, a continuat democratul, făcând referire la sprijinul acordat campaniei lui Paxton de Elon Musk, cel mai bogat om din lume, potrivit BBC.

Talarico a revenit la temele religioase care i-au marcat campania și a comparat cursa, în care pornea cu șanse mici, cu povestea biblică a lui David și Goliat.

„Victoria aceasta este pentru fiecare texan care s-a întrebat vreodată dacă îl ascultă cineva. Eu vă aud, noi vă auzim. Iar în seara asta vă aude lumea întreagă”, a spus el.

Timp de decenii, ideea că un democrat ar putea câștiga alegeri la nivelul întregului stat a părut un vis imposibil pentru alegătorii progresiști din Texas.

Al doilea stat american ca populație, Texasul a fost multă vreme un bastion conservator, unde republicanii au introdus frecvent măsuri adoptate ulterior și în alte state.

Pe parcursul campaniei, sondajele au arătat însă că Talarico, membru al legislativului statului, câștiga sprijinul alegătorilor și mobiliza electoratul democrat, care își dorea o nouă conducere.

Cheltuielile au crescut rapid, iar cursa a devenit cea mai costisitoare din istoria alegerilor pentru Senatul SUA, cu peste jumătate de miliard de dolari cheltuiți.

Elon Musk a contribuit cu 158 de milioane de dolari la un super PAC, un comitet independent care a susținut candidatura lui Paxton. Talarico a invocat suma în criticile sale la adresa campaniei republicanului.

Doi membri ai familiei Bush, dinastia republicană care și-a construit cariera politică în Texas, și-au anunțat apoi sprijinul pentru Talarico. Gestul a fost un semn al dificultăților cu care se confrunta Paxton

Quardricos Driskell, profesor de științe politice la Universitatea George Washington, a declarat pentru BBC că alegerea lui Paxton a contribuit semnificativ la înfrângerea republicanilor. El l-a descris drept „un candidat în mod obiectiv foarte slab”.

Driskell a calificat drept „cu adevărat istorice” victoria lui Talarico și înfrângerea suferită marți de guvernatorul republican Greg Abbott. Era pentru prima dată din anii 1990 când un democrat câștiga alegerile pentru funcția de guvernator al Texasului.

Profesorul a descris amploarea înfrângerii republicanilor din Texas drept „un dezastru electoral” și a spus că rezultatele arată că țara vrea să meargă într-o altă direcție.

La alegerile primare democrate, Talarico a învins-o pe Jasmine Crockett, o cunoscută membră a Camerei Reprezentanților din Dallas. Ulterior, și-a menținut poziția în sondaje în ciuda numeroaselor reclame electorale negative, dintre care unele vizau declarații mai vechi în care își exprimase sprijinul pentru persoanele transgender.

În campanie, Talarico a vorbit adesea despre educația sa religioasă. Nepot al unui pastor baptist și fost student la seminarul teologic, el a făcut frecvent trimiteri la Biblie în discursurile electorale.

Paxton a fost implicat în mai multe scandaluri politice. În 2023, Camera Reprezentanților din Texas, controlată de propriul său partid, a votat punerea sa sub acuzare pentru fapte de corupție. Senatul statului l-a achitat ulterior.

Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare din SUA (SEC) a formulat și acuzații de fraudă împotriva sa, respinse ulterior.

Trump a făcut mai multe vizite în Texas pentru a mobiliza alegătorii în sprijinul lui Paxton și al altor candidați republicani. A mers inclusiv în zone în care republicanii câștigă de obicei, semn că liderii partidului erau îngrijorați de prezența la urne.

Alegătorii s-au declarat nemulțumiți de prețurile ridicate, inclusiv de cel al benzinei. Mulți au pus scumpirile pe seama tarifelor vamale impuse de Trump și a războiului cu Iranul.

Politica de imigrație a lui Trump a stârnit nemulțumiri și în rândul alegătorilor hispanici și al locuitorilor de la granița de sud a Statelor Unite.

Traversările frontierei au scăzut puternic sub administrația Trump, o evoluție bine primită de alegătorii texani. Sondajele au indicat însă o scădere semnificativă a sprijinului pentru Trump în rândul hispanicilor, care reprezintă o treime din populația statului.

Sondajele realizate de la sfârșitul verii au arătat că majoritatea alegătorilor hispanici din Texas dezaprobau activitatea președintelui și că democrații aveau un avans clar în rândul acestora. Mulți dintre acești alegători trecuseră de partea lui Trump în 2024 și contribuiseră la revenirea sa la Casa Albă.

Mulți dintre alegătorii hispanici din Texas intervievați de BBC înaintea scrutinului au spus că și-au schimbat opțiunea de vot din cauza măsurilor dure în materie de imigrație. Ei au invocat operațiunile în care au fost reținuți inclusiv cetățeni americani și în care autoritățile au ridicat fără discernământ persoane care comiseseră fapte fără violență