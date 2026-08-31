Donald Trump îi ceartă pe americanii care se opun centrelor de date: „Vor să rămână în urmă și săraci”

1 minut de citit Publicat la 21:32 31 Aug 2026 Modificat la 21:32 31 Aug 2026

Donald Trump îi ceartă pe americanii care se opun centrelor de date. Foto: Getty Images

Donald Trump i-a criticat luni pe americanii care se opun construcţiei de centre de date în SUA, un subiect care a ajuns pe agenda alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, relatează AFP, preluată de Agerpres.

"Singurul motiv pentru care locuitorii SUA trebuie să se opună centrelor de date este dacă vor să rămână în urmă şi săraci", s scrie el pe reţea sa Truth Social, dând asigurări că instalarea acestor infrastructuri uneori gigantice duce la scăderea impozitelor şi creează locuri de muncă.

"Dacă ucidem găina cu ouă de aur, nu trebuie să fiţi supăraţi decât pe voi. Nimic nu îi place mai mult Chinei decât să vadă această mişcare anti-'data centers' ", a afirmat preşedintele american, mare susţinător al dezvoltării în marş forţat al Inteligenţei Artificiale (IA).

Vicepreşedintele JD Vance, întrebat de jurnalişti despre aceste declaraţii, a adoptat o poziţie mai puţin tranşantă, recunoscând îngrijorările privind costurile energetice provocate de construcţia frenetică a acestor infrastructuri energivore.

Centrele de date "sunt o parte importantă a economiei IA, dar cei care le construiesc trebuie să construiască centrale electrice împreună cu aceste centre de date", a spus JD Vance, considerat candidat potenţial în alegerile prezidenţiale din 2028.

"Când facturile de energie cresc mult, atunci avem o adevărată problemă", a adăugat el.

Construcţia de centre de date a devenit un subiect de crispare politică în SUA, odată cu apropierea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, prevăzute în luna noiembrie.

Mişcările de protest denunţă infrastructuri cu un consum foarte ridicat de energie, într-un context de tensiuni deja ridicate privind costurile energetice.

Nemulţumirea privind facturile de electricitate se alătură unei respingeri mai ample la nivel global a giganţilor tehnologici şi a tehnologiilor lor, care reprezintă o ameninţare potenţială pentru locurile de muncă, notează AFP.