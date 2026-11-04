Prima reacție a Rusiei, după alegerile din SUA câștigate de Partidul Democrat. „Trump rămâne în funcţie”

1 minut de citit Publicat la 14:42 04 Noi 2026 Modificat la 15:25 04 Noi 2026

Serghei Riabkov, adjunct al şefului diplomaţiei Serghei Lavrov. Foto: Profimedia Images

Rusia a avut prima reacție după alegerile din SUA, câștigate de Partidul Democrat. Serghei Riabkov, adjunct al şefului diplomaţiei Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, că „abordarea conducerii Partidului Democrat faţă de relaţiile cu Rusia este extrem de negativă”. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că speră ca preşedintele american Donald Trump să îşi continue eforturile de mediere pentru soluţionarea conflictului din Ucraina.

„Să aşteptăm rezultatele finale. Abordarea conducerii Partidului Democrat faţă de relaţiile cu Rusia este extrem de negativă. Nu este nimic nou în acest sens. Linia noastră de principiu şi consecventă privind Ucraina, precum şi politica noastră externă în general, nu se bazează pe considerente pe termen scurt şi, fireşte, nu depinde de fluctuaţiile barometrului politic din alte ţări. Ne vom continua activitatea în conformitate cu directivele preşedintelui Federaţiei Ruse”, a spus Riabkov.

„Preşedintele Trump rămâne în funcţie şi sperăm sincer că îşi va continua eforturile în favoarea păcii”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, citat de presa pro-Kremlin.

Democraţii au preluat marţi controlul asupra ambelor camere ale Congresului, potrivit proiecţiilor mass-media americane, provocând o înfrângere zdrobitoare republicanilor preşedintelui Donald Trump în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului prezidenţial.

După ce iniţial a fost clar că preiau controlul asupra Camerei Reprezentanţilor, democraţii au câştigat locuri de senatori în mai multe bastioane republicane, precum Kansas şi Texas, şi vor putea limita considerabil puterile preşedintelui american până la sfârşitul mandatului său.

Reacții în legătură cu scrutinul american au venit și de la Teheran. Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat că cei care cred că rezultatul alegerilor americane de la jumătatea mandatului va schimba poziția Washingtonului față de Teheran se înșală profund.

„Cine mai speră, fie și într-o mică măsură, că sistemul de dominație și-ar putea schimba comportamentul ori că schimbările între partide și facțiuni ar putea schimba ceva, sau crede că prin concesii Statele Unite ar renunța la ostilitatea față de poporul iranian, se înșală profund”, a spus Khamenei, citat de agenția de stat iraniană IRNA.