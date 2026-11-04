„Laserele mele spațiale nu au funcționat”. Elon Musk, ironii amare după ce a cheltuit sute de milioane de $ pe campania republicanilor

<1 minut de citit Publicat la 10:31 04 Noi 2026 Modificat la 10:31 04 Noi 2026

Elon Musk, mesaj ironic după victoria democraților. FOTO: Getty Images

Miliardarul Elon Musk, care a cheltuit sute de milioane de dolari pentru a susţine candidaţi republicani în alegerile de la jumătatea mandatului, a făcut miercuri un comentariu ironic cu privire la eşecul pe care l-a înregistrat, relatează AFP citată de Agerpres.

„Se pare că influenţa laserelor mele spaţiale asupra alegerilor nu a funcţionat de data aceasta”, a glumit şeful SpaceX, în special în urma înfrângerii lui Ken Paxton, pe care îl susţinuse în cursa pentru Senat în Texas.

În acelaşi timp, pe fondul „valului democrat” care a cuprins Congresul SUA, cel mai bogat om din lume şi-a exprimat îngrijorarea privind o posibilă încetinire a dezvoltării de centre de date dedicate inteligenţei artificiale.

„Centrele de date din spaţiu par deosebit de atractive acum”, a adăugat el pe platforma X.