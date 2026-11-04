CNN: „Cum a ajuns Partidul Republican într-o situație atât de proastă?” Culisele unei campanii eșuate, marcată de Donald Trump

15 minute de citit Publicat la 10:11 04 Noi 2026 Modificat la 10:11 04 Noi 2026

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, se afla în mijlocul celui de-al patrulea miting politic când i-a adresat unui apropiat întrebarea care îl frământa de ceva vreme: „Cum a ajuns Partidul Republican într-o situație atât de proastă?” Întrebarea Președintelui a scos în evidență situația gravă pe care republicanii din anturajul său s-au străduit să o combată în ultimele luni, scrie CNN.

Era mijlocul lunii octombrie și, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, Partidul Republican pierdea sprijin în zeci de curse din toată țara. Majoritatea în Cameră fusese pierdută, iar controlul în Senat era, în mod improbabil, o situație dificilă.

Trump se angajase într-o misiune de salvare de o lună, străbătând Statele Unite pentru a mobiliza alegătorii apatici din acele circumscripții cu o majoritate republicană copleșitoare pe care le câștigase cu ușurință cu doar doi ani în urmă.

„E o călătorie enormă. Și întrebarea pe care o tot pune este: «Cum am ajuns aici?»”, a spus o persoană familiarizată.

Întrebarea Președintelui a scos în evidență situația gravă pe care republicanii din anturajul său s-au străduit să o combată în ultimele luni.

Deja confruntându-se cu dificultăți istorice și cu un Partid Democrat energizat, Trump aruncase națiunea într-un război nepopular, fără o strategie clară de ieșire. Drept urmare, prețurile combustibililor au crescut, alimentând inflația generalizată și o reapariție a anxietății alegătorilor cu privire la costul vieții.

Aceste probleme au redus rata de aprobare a lui Trump la minime record. În fața unui electorat furios și deziluzionat, candidații republicani au căutat cu disperare modalități de a scăpa de forța de atracție descendentă exercitată de liderul lor.

„Oamenii sunt atât de furioși. Și Trump nu a făcut nimic pentru a ajuta la asta”, a spus un republican din Texas înaintea alegerilor.

În cele din urmă, Partidul Republican a plătit un preț politic uriaș. Alegătorii frustrați au decimat majoritatea republicană atât din ​​Cameră, cât și din Senat.

Până marți seara, republicanii din Cameră se confruntau cu o înfrângere electorală, pierzând mai multe districte pe care Trump le câștigase cu peste 10 puncte procentuale în urmă cu doar doi ani. Două surse democrate cred că victoriile zdrobitoare le-ar putea oferi peste 240 de locuri în Cameră, un număr care ar fi fost de neconceput acum doar câteva săptămâni.

Traiectoria Senatului a fost, în anumite privințe, și mai dezastruoasă pentru republicani, care intraseră în ciclul electoral de la jumătatea mandatului având nevoie doar să apere o mână de locuri tradiționale roșii pentru a-și păstra controlul. În schimb, camera a trecut, de asemenea, sub controlul democraților la doar câteva ore după închiderea urnelor, din cauza pierderilor suferite în bastioanele republicane de încredere, precum Kansas, Iowa și Carolina de Sud.

Urmările îl vor lăsa pe Trump dramatic slăbit pentru ultimii doi ani de mandat, marcați de un val de anchete și opoziție democrate.

Chiar înainte de a fi anunțate rezultatele, Partidul Republican era inundat de acuzații și îndoieli, în timp ce oficialii republicani se pregăteau pentru o performanță slabă la urne. Această discordie este probabil să se adâncească pe măsură ce republicanii vor analiza rezultatele unor alegeri intermediare care nu au reușit să le îndeplinească așteptările deja scăzute, potrivit interviurilor cu peste o duzină de asistenți și consilieri ai lui Trump, oficiali ai partidului și agenți de campanie.

Acei republicani au descris o serie de decizii discutabile și puncte de pivot din ultimul an, inclusiv o strategie excesiv de optimistă, mesaje indecise și selecția greșită a unor candidați extraordinar de slabi.

Dar, în cele din urmă, au fost de acord, republicanii pur și simplu nu-l puteau să treacă peste Trump. Decizia președintelui de a intra în război, apoi de a petrece șase luni ignorând consecințele economice în timp ce își urmărea propriile proiecte, a „dezintegrat” partidul și s-a dovedit foarte toxică pentru americanii din întreg peisajul politic.

„Sincer, există o singură persoană de vină. Dacă războiul nu ar fi avut loc, ar fi fost un ciclu electoral complet diferit. Și o singură persoană a început acel război”, a spus Barrett Marson, un strateg republican din Arizona.

Marți seară, un oficial al Casei Albe a respins orice sugestie conform căreia Trump ar fi responsabil pentru pierderile republicanilor, argumentând că a fost vina candidaților.

„Președintele Trump a făcut o treabă mai bună promovându-i pe mulți dintre candidații de pe buletinul de vot decât au făcut-o candidații înșiși”, a spus oficialul.

Un Trump imprevizibil

Însă eforturile Casei Albe de a minimaliza acum aceste pierderi ca fiind inevitabile, și complet separate de deciziile lui Trump, reprezintă o schimbare majoră față de anul trecut, când consilierii săi au elaborat un plan de a sfida istoria și de a păstra majoritățile slabe ale partidului prin includerea lui Trump „pe buletinul de vot”, așa cum a numit-o șefa sa de cabinet, Susie Wiles, în decembrie anul trecut.

Liderii Partidului Republican se simțeau, la acel moment, încurajați de capacitatea lui Trump de a conduce o coaliție diversă și aparent durabilă de alegători MAGA. Aceștia erau stimulați de adoptarea unui pachet masiv de reduceri fiscale și cheltuieli, denumit „The Big Beautiful Bill”. Economia părea rezilientă, iar inflația era în scădere, oferind un contrast puternic față de anii Biden, caracterizați de costuri ridicate.

Republicanii aveau și o altă armă în arsenal: o schemă de redistribuire electorală fără precedent, orchestrată de James Blair, consilierul politic de top al lui Trump, pentru a transfera preventiv peste o duzină de districte electorale către republicani și pentru a reduce numărul de locuri pe care aceștia ar putea fi nevoiți să le apere în noiembrie.

Harta mai mică a locurilor, percepute ca fiind competitive, a stat la baza unei strategii optimiste pe termen mediu pe care Blair și Wiles au prezentat-o ​​în cadrul unor întâlniri private care au început în februarie, potrivit persoanelor prezente în sală.

Aceștia i-au îndemnat pe principalii parlamentari și aliați ai Partidului Republican să promoveze un mesaj economic disciplinat care să sublinieze realizările lui Trump, inclusiv progresele înregistrate în ceea ce privește costul vieții și prioritățile populare, cum ar fi reducerea prețurilor la medicamente. Pe baza acestui început puternic, republicanii ar urma să le ceară apoi alegătorilor să le acorde încă doi ani pentru a finaliza efectiv treaba.

Partidul Republican trebuia să rămână pe aceeași lungime de undă, au insistat ei, chiar dacă au recunoscut că un Trump imprevizibil nu va face asta.

„Președintele își va face de cap”, spunea Blair.

Catastrofa războiului

Mai puțin de două săptămâni mai târziu, Trump a lansat un atac surpriză asupra Iranului, ucigând o mare parte dintre liderii de top ai națiunii în lovituri menite să prăbușească regimul și să-i ofere Președintelui o victorie rapidă și răsunătoare.

În schimb, ofensiva a întărit hotărârea Iranului, atrăgând SUA într-un război care, în câteva săptămâni, a ucis militari americani și a oprit fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, declanșând o criză energetică globală.

Trump și consilierii săi de rang înalt au minimalizat inițial repercusiunile, lăudându-se că războiul era aproape câștigat și că va dura, în cele din urmă, doar patru până la șase săptămâni. Dar chiar și în acea etapă incipientă, unii dintre consilierii lui Trump au recunoscut în privat că acesta ar putea însemna un dezastru politic.

„Sunt mulți oameni care nu știu de ce a trebuit să facem asta”, spunea, atunci, un consilier al lui Trump, adăugând că decizia a făcut imediat ca lunile de pregătire meticuloasă pentru alegerile intermediare să devină „învechite”.

„Dacă petrolul ajunge la 100 de dolari pe baril, cine știe? Este un risc politic și nu există termeni și condiții”, a spus consilierul.

Perspectiva s-a întunecat și mai mult în următoarele două luni, pe măsură ce războiul a inundat conversațiile politice și propria agendă a lui Trump. Planurile de a-l trimite pe Președinte într-un turneu pentru a-i lăuda realizările au fost puse în așteptare. Decizii strategice majore, cum ar fi unde și când să înceapă cheltuirea fondului de război de aproximativ 400 de milioane de dolari al lui Trump, au fost amânate.

Poate cel mai rău dintre toate, se îngrijorau aliații, era faptul că Trump își trădase identitatea politică fundamentală de Președinte dedicat relansării economiei și ținerii SUA departe de războaiele externe.

„Au subestimat reacția negativă din rândul bazei electorale”, a declarat un aliat al lui Trump referindu-se la Casa Albă, pe măsură ce războiul intra în a doua lună, prețul petrolului atingea 100 de dolari pe baril, iar prețurile la benzină din SUA se apropiau de pragul de 4 dolari pe galon.

„Dacă nu ne preocupă suficient acest lucru în aprilie, atunci suntem terminați în noiembrie”, spunea el.

Până în vară, a devenit clar că războiul nu era o „victorie totală și completă”, în ciuda afirmațiilor repetate ale lui Trump, și că, dimpotrivă, va plana asupra întregului ciclu de alegeri intermediare. Prăbușirea în iunie a unui armistițiu de scurtă durată i-a lăsat pe candidații republicani fără un mesaj clar despre conflict, deoarece fiecare pilon economic pe care plănuiseră să candideze s-a topit.

Prețul benzinei a depășit 4 dolari și a continuat să crească, prețurile la alimente erau în continuă creștere, iar sondajele arătau din ce în ce mai mult că alegătorii se revoltau împotriva unui Președinte care promisese că prețurile vor scădea „în prima zi”.

În unele cercuri republicane, parlamentarii și consilierii au calculat, în privat, dacă și cât de drastic să se despartă de Trump în chestiuni cheie în ultima parte a campaniei. Câțiva dintre ei au criticat deja creșterea tarifelor sale sau și-au exprimat nemulțumirea față de război, deși cu rezerve, și, în mai multe cazuri, nu înainte de a anunța în prealabil Casa Albă.

Dar chiar și atunci când rata de aprobare a lui Trump a atins minime record, majoritatea a refuzat să facă un pas atât de semnificativ.

Unii au ajuns la concluzia că, după ce au apărat și justificat fiecare mișcare a lui Trump în ultimele 18 luni, abandonarea lui acum nu ar câștiga prea multă credibilitate în rândul alegătorilor indeciși și, cu siguranță, le-ar afecta poziția în rândul bazei MAGA. Alții au fost pur și simplu prea precauți în a provoca furia personală a lui Trump, calculând în schimb că era mai bine să reziste și să spere că cei mai înfocați susținători rămași ai săi îi vor putea ajuta să treacă linia de sosire.

Un subiect deviat

În interiorul Casei Albe, ceea ce începuse ca un plan amplu de a lăuda succesele politice ale republicanilor și de a consolida majoritatea din Congres s-a redus în cele din urmă la o ultimă încercare de a scoate la iveală, pentru ultima oară, baza MAGA.

Președintele a rămas în mare parte detașat de planificarea politică esențială, remarcând uneori celor din jur că își făcuse deja treaba: câștigase Casa Albă. În schimb, Trump a petrecut excesiv de mult timp supraveghind proiecte de construcții din jurul Washingtonului, pe care le considera esențiale pentru moștenirea sa. Cu toate acestea, americanii au considerat în mare parte acest lucru o pierdere de timp și bani.

Când a abordat problemele care le stăteau în minte alegătorilor, de obicei a făcut-o pentru a le da la o parte. Trump a insistat în mod regulat că prețurile la gaze vor scădea în curând și a susținut că războiul din Iran merită „durerea pe termen scurt”. El a sărbătorit tarifele vamale și a îmbrățișat fără rezerve sectorul inteligenței artificiale, în ciuda sondajelor care arătau un scepticism bipartizan profund față de ambele.

În ceea ce privește îngrijorările legate de accesibilitate, care domină preocupările americanilor, el le-a respins inițial ca pe o „farsă”, ceea ce a declanșat o luptă printre consilierii săi pentru a-și corecta remarcile, au declarat un oficial al administrației și un consilier. Spre disperarea lor, Trump a repetat apoi afirmațiile în mod repetat, transformând-o în cele din urmă într-o componentă obișnuită a discursului său preliminar.

„A fost un cuvânt inventat de ei. Și am fost lovit de acest cuvânt despre accesibilitate timp de un an și jumătate”, s-a plâns Trump în timpul unui miting din septembrie în Carolina de Nord.