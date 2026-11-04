CNN: „Cum a ajuns Partidul Republican într-o situație atât de proastă?” Culisele unei campanii eșuate, marcată de Donald Trump

Președintele SUA, Donald Trump, se afla în mijlocul celui de-al patrulea miting politic când i-a adresat unui apropiat întrebarea care îl frământa de ceva vreme: „Cum a ajuns Partidul Republican într-o situație atât de proastă?” Întrebarea Președintelui a scos în evidență situația gravă pe care republicanii din anturajul său s-au străduit să o combată în ultimele luni, scrie CNN.
Era mijlocul lunii octombrie și, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, Partidul Republican pierdea sprijin în zeci de curse din toată țara. Majoritatea în Cameră fusese pierdută, iar controlul în Senat era, în mod improbabil, o situație dificilă.
Trump se angajase într-o misiune de salvare de o lună, străbătând Statele Unite pentru a mobiliza alegătorii apatici din acele circumscripții cu o majoritate republicană copleșitoare pe care le câștigase cu ușurință cu doar doi ani în urmă.
„E o călătorie enormă. Și întrebarea pe care o tot pune este: «Cum am ajuns aici?»”, a spus o persoană familiarizată.
Întrebarea Președintelui a scos în evidență situația gravă pe care republicanii din anturajul său s-au străduit să o combată în ultimele luni.
Deja confruntându-se cu dificultăți istorice și cu un Partid Democrat energizat, Trump aruncase națiunea într-un război nepopular, fără o strategie clară de ieșire. Drept urmare, prețurile combustibililor au crescut, alimentând inflația generalizată și o reapariție a anxietății alegătorilor cu privire la costul vieții.
Aceste probleme au redus rata de aprobare a lui Trump la minime record. În fața unui electorat furios și deziluzionat, candidații republicani au căutat cu disperare modalități de a scăpa de forța de atracție descendentă exercitată de liderul lor.
„Oamenii sunt atât de furioși. Și Trump nu a făcut nimic pentru a ajuta la asta”, a spus un republican din Texas înaintea alegerilor.
În cele din urmă, Partidul Republican a plătit un preț politic uriaș. Alegătorii frustrați au decimat majoritatea republicană atât din Cameră, cât și din Senat.
Până marți seara, republicanii din Cameră se confruntau cu o înfrângere electorală, pierzând mai multe districte pe care Trump le câștigase cu peste 10 puncte procentuale în urmă cu doar doi ani. Două surse democrate cred că victoriile zdrobitoare le-ar putea oferi peste 240 de locuri în Cameră, un număr care ar fi fost de neconceput acum doar câteva săptămâni.
Traiectoria Senatului a fost, în anumite privințe, și mai dezastruoasă pentru republicani, care intraseră în ciclul electoral de la jumătatea mandatului având nevoie doar să apere o mână de locuri tradiționale roșii pentru a-și păstra controlul. În schimb, camera a trecut, de asemenea, sub controlul democraților la doar câteva ore după închiderea urnelor, din cauza pierderilor suferite în bastioanele republicane de încredere, precum Kansas, Iowa și Carolina de Sud.
Urmările îl vor lăsa pe Trump dramatic slăbit pentru ultimii doi ani de mandat, marcați de un val de anchete și opoziție democrate.
Chiar înainte de a fi anunțate rezultatele, Partidul Republican era inundat de acuzații și îndoieli, în timp ce oficialii republicani se pregăteau pentru o performanță slabă la urne. Această discordie este probabil să se adâncească pe măsură ce republicanii vor analiza rezultatele unor alegeri intermediare care nu au reușit să le îndeplinească așteptările deja scăzute, potrivit interviurilor cu peste o duzină de asistenți și consilieri ai lui Trump, oficiali ai partidului și agenți de campanie.
Acei republicani au descris o serie de decizii discutabile și puncte de pivot din ultimul an, inclusiv o strategie excesiv de optimistă, mesaje indecise și selecția greșită a unor candidați extraordinar de slabi.
Dar, în cele din urmă, au fost de acord, republicanii pur și simplu nu-l puteau să treacă peste Trump. Decizia președintelui de a intra în război, apoi de a petrece șase luni ignorând consecințele economice în timp ce își urmărea propriile proiecte, a „dezintegrat” partidul și s-a dovedit foarte toxică pentru americanii din întreg peisajul politic.
„Sincer, există o singură persoană de vină. Dacă războiul nu ar fi avut loc, ar fi fost un ciclu electoral complet diferit. Și o singură persoană a început acel război”, a spus Barrett Marson, un strateg republican din Arizona.
Marți seară, un oficial al Casei Albe a respins orice sugestie conform căreia Trump ar fi responsabil pentru pierderile republicanilor, argumentând că a fost vina candidaților.
„Președintele Trump a făcut o treabă mai bună promovându-i pe mulți dintre candidații de pe buletinul de vot decât au făcut-o candidații înșiși”, a spus oficialul.
Un Trump imprevizibil
Însă eforturile Casei Albe de a minimaliza acum aceste pierderi ca fiind inevitabile, și complet separate de deciziile lui Trump, reprezintă o schimbare majoră față de anul trecut, când consilierii săi au elaborat un plan de a sfida istoria și de a păstra majoritățile slabe ale partidului prin includerea lui Trump „pe buletinul de vot”, așa cum a numit-o șefa sa de cabinet, Susie Wiles, în decembrie anul trecut.
Liderii Partidului Republican se simțeau, la acel moment, încurajați de capacitatea lui Trump de a conduce o coaliție diversă și aparent durabilă de alegători MAGA. Aceștia erau stimulați de adoptarea unui pachet masiv de reduceri fiscale și cheltuieli, denumit „The Big Beautiful Bill”. Economia părea rezilientă, iar inflația era în scădere, oferind un contrast puternic față de anii Biden, caracterizați de costuri ridicate.
Republicanii aveau și o altă armă în arsenal: o schemă de redistribuire electorală fără precedent, orchestrată de James Blair, consilierul politic de top al lui Trump, pentru a transfera preventiv peste o duzină de districte electorale către republicani și pentru a reduce numărul de locuri pe care aceștia ar putea fi nevoiți să le apere în noiembrie.
Harta mai mică a locurilor, percepute ca fiind competitive, a stat la baza unei strategii optimiste pe termen mediu pe care Blair și Wiles au prezentat-o în cadrul unor întâlniri private care au început în februarie, potrivit persoanelor prezente în sală.
Aceștia i-au îndemnat pe principalii parlamentari și aliați ai Partidului Republican să promoveze un mesaj economic disciplinat care să sublinieze realizările lui Trump, inclusiv progresele înregistrate în ceea ce privește costul vieții și prioritățile populare, cum ar fi reducerea prețurilor la medicamente. Pe baza acestui început puternic, republicanii ar urma să le ceară apoi alegătorilor să le acorde încă doi ani pentru a finaliza efectiv treaba.
Partidul Republican trebuia să rămână pe aceeași lungime de undă, au insistat ei, chiar dacă au recunoscut că un Trump imprevizibil nu va face asta.
„Președintele își va face de cap”, spunea Blair.
Catastrofa războiului
Mai puțin de două săptămâni mai târziu, Trump a lansat un atac surpriză asupra Iranului, ucigând o mare parte dintre liderii de top ai națiunii în lovituri menite să prăbușească regimul și să-i ofere Președintelui o victorie rapidă și răsunătoare.
În schimb, ofensiva a întărit hotărârea Iranului, atrăgând SUA într-un război care, în câteva săptămâni, a ucis militari americani și a oprit fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, declanșând o criză energetică globală.
Trump și consilierii săi de rang înalt au minimalizat inițial repercusiunile, lăudându-se că războiul era aproape câștigat și că va dura, în cele din urmă, doar patru până la șase săptămâni. Dar chiar și în acea etapă incipientă, unii dintre consilierii lui Trump au recunoscut în privat că acesta ar putea însemna un dezastru politic.
„Sunt mulți oameni care nu știu de ce a trebuit să facem asta”, spunea, atunci, un consilier al lui Trump, adăugând că decizia a făcut imediat ca lunile de pregătire meticuloasă pentru alegerile intermediare să devină „învechite”.
„Dacă petrolul ajunge la 100 de dolari pe baril, cine știe? Este un risc politic și nu există termeni și condiții”, a spus consilierul.
Perspectiva s-a întunecat și mai mult în următoarele două luni, pe măsură ce războiul a inundat conversațiile politice și propria agendă a lui Trump. Planurile de a-l trimite pe Președinte într-un turneu pentru a-i lăuda realizările au fost puse în așteptare. Decizii strategice majore, cum ar fi unde și când să înceapă cheltuirea fondului de război de aproximativ 400 de milioane de dolari al lui Trump, au fost amânate.
Poate cel mai rău dintre toate, se îngrijorau aliații, era faptul că Trump își trădase identitatea politică fundamentală de Președinte dedicat relansării economiei și ținerii SUA departe de războaiele externe.
„Au subestimat reacția negativă din rândul bazei electorale”, a declarat un aliat al lui Trump referindu-se la Casa Albă, pe măsură ce războiul intra în a doua lună, prețul petrolului atingea 100 de dolari pe baril, iar prețurile la benzină din SUA se apropiau de pragul de 4 dolari pe galon.
„Dacă nu ne preocupă suficient acest lucru în aprilie, atunci suntem terminați în noiembrie”, spunea el.
Până în vară, a devenit clar că războiul nu era o „victorie totală și completă”, în ciuda afirmațiilor repetate ale lui Trump, și că, dimpotrivă, va plana asupra întregului ciclu de alegeri intermediare. Prăbușirea în iunie a unui armistițiu de scurtă durată i-a lăsat pe candidații republicani fără un mesaj clar despre conflict, deoarece fiecare pilon economic pe care plănuiseră să candideze s-a topit.
Prețul benzinei a depășit 4 dolari și a continuat să crească, prețurile la alimente erau în continuă creștere, iar sondajele arătau din ce în ce mai mult că alegătorii se revoltau împotriva unui Președinte care promisese că prețurile vor scădea „în prima zi”.
În unele cercuri republicane, parlamentarii și consilierii au calculat, în privat, dacă și cât de drastic să se despartă de Trump în chestiuni cheie în ultima parte a campaniei. Câțiva dintre ei au criticat deja creșterea tarifelor sale sau și-au exprimat nemulțumirea față de război, deși cu rezerve, și, în mai multe cazuri, nu înainte de a anunța în prealabil Casa Albă.
Dar chiar și atunci când rata de aprobare a lui Trump a atins minime record, majoritatea a refuzat să facă un pas atât de semnificativ.
Unii au ajuns la concluzia că, după ce au apărat și justificat fiecare mișcare a lui Trump în ultimele 18 luni, abandonarea lui acum nu ar câștiga prea multă credibilitate în rândul alegătorilor indeciși și, cu siguranță, le-ar afecta poziția în rândul bazei MAGA. Alții au fost pur și simplu prea precauți în a provoca furia personală a lui Trump, calculând în schimb că era mai bine să reziste și să spere că cei mai înfocați susținători rămași ai săi îi vor putea ajuta să treacă linia de sosire.
Un subiect deviat
În interiorul Casei Albe, ceea ce începuse ca un plan amplu de a lăuda succesele politice ale republicanilor și de a consolida majoritatea din Congres s-a redus în cele din urmă la o ultimă încercare de a scoate la iveală, pentru ultima oară, baza MAGA.
Președintele a rămas în mare parte detașat de planificarea politică esențială, remarcând uneori celor din jur că își făcuse deja treaba: câștigase Casa Albă. În schimb, Trump a petrecut excesiv de mult timp supraveghind proiecte de construcții din jurul Washingtonului, pe care le considera esențiale pentru moștenirea sa. Cu toate acestea, americanii au considerat în mare parte acest lucru o pierdere de timp și bani.
Când a abordat problemele care le stăteau în minte alegătorilor, de obicei a făcut-o pentru a le da la o parte. Trump a insistat în mod regulat că prețurile la gaze vor scădea în curând și a susținut că războiul din Iran merită „durerea pe termen scurt”. El a sărbătorit tarifele vamale și a îmbrățișat fără rezerve sectorul inteligenței artificiale, în ciuda sondajelor care arătau un scepticism bipartizan profund față de ambele.
În ceea ce privește îngrijorările legate de accesibilitate, care domină preocupările americanilor, el le-a respins inițial ca pe o „farsă”, ceea ce a declanșat o luptă printre consilierii săi pentru a-și corecta remarcile, au declarat un oficial al administrației și un consilier. Spre disperarea lor, Trump a repetat apoi afirmațiile în mod repetat, transformând-o în cele din urmă într-o componentă obișnuită a discursului său preliminar.
„A fost un cuvânt inventat de ei. Și am fost lovit de acest cuvânt despre accesibilitate timp de un an și jumătate”, s-a plâns Trump în timpul unui miting din septembrie în Carolina de Nord.
Candidații aleși personal de Trump
Între timp, harta alegerilor de la jumătatea mandatului pe care consilierii lui Trump au încercat să o micșoreze s-a lărgit, parțial din cauza slăbiciunii mai multor candidați aleși de Trump pentru Senat.
În Texas, unde Trump l-a promovat pe Ken Paxton în ciuda obiecțiilor liderilor republicani din Congres, candidatul afectat de scandaluri a avut rezultate atât de slabe încât unii agenți din stat s-au întrebat, în privat, dacă își dorește cu adevărat postul.
Michael Whatley, un apropiat al Președintelui, a avut un început lent și nu și-a revenit niciodată în Carolina de Nord, în ciuda îndrumării mai multor consilieri apropiați ai lui Trump. Darline Graham, pe care Trump a susținut-o impulsiv pentru a-l înlocui pe regretatul ei frate, senatorul Lindsey Graham din Carolina de Sud, părea a fi o începătoare politică într-un stat care l-a susținut pe Trump cu 18 puncte procentuale în 2024.
Și, spre frustrarea tot mai mare a echipei Trump, mai mulți parlamentari ai Camerei Reprezentanților și Senatului, aflați în locuri de obicei sigure, au fost luați prin surprindere de contracandidații lor mai puternici decât în mod normal.
„Au mers pe val, chiar și când semnalele erau deja vizibile”, s-a plâns un consilier, în timp ce republicanii se grăbeau să consolideze campania eșuată a senatorului Roger Marshall din Kansas, unde se preconizează acum că democrații vor câștiga pentru prima dată în aproape un secol.
Pe măsură ce prețurile la benzină și motorină au crescut vertiginos, trăgând în declin republicanii din întreaga țară, Casa Albă a căutat orice pârghii politice care ar putea liniști alegătorii care se confruntă cu noi dificultăți economice.
Trump a susținut accesul la benzină mai ieftină și a deschis calea pentru șoferii de camion să utilizeze motorină scutită de taxe, de obicei rezervată vehiculelor off-road. El a promis plăți pentru a sprijini fermierii care, până în ziua alegerilor, se ridicau la aproximativ 15 miliarde de dolari.
Însă aceste gesturi au eșuat în mare parte și, pe alocuri, au fost subminate direct de măsurile luate de Trump pentru a încerca să consolideze alte părți ale bazei republicane aflate în dificultate. Printre cele mai dăunătoare s-a numărat decizia de a crește temporar importurile de carne de vită, o mișcare menită să reducă prețurile la alimente, care, în cele din urmă, nu a reușit decât să-i înfurie pe republicanii din tot Midwestul.
„Războiul nu numai că a fost nepopular în sine, dar a generat și consecințe interne pe scară largă pe care administrația nu le-a putut controla. A creat o problemă a inflației care a devenit direct relevantă pentru Președinte, iar o mie de alte lucruri au decurs din aceasta”, a spus un republican apropiat Casei Albe.
Această amenințare tot mai mare la adresa republicanilor din întreg peisajul politic nu a făcut decât să amplifice și mai mult importanța celui mai mare avantaj al partidului: cele aproximativ 400 de milioane de dolari pe care Trump le acumulase în super-PAC-ul său, o mare parte provenind de la donatori bogați și corporații care căutau să câștige favoruri în primul an al președinției sale.
Cu toate acestea, timp de luni de zile, acel PAC a refuzat să cheltuiască fonduri, din cauza reticenței lui Trump de a distribui banii pe care îi strânsese pentru a ajuta alți candidați și al dificultăților cu care se confruntau oficialii republicani în a decide cum și unde să aloce fondurile într-un context electoral din ce în ce mai nefavorabil.
După ample discuții, președintele a dat în sfârșit undă verde investirii a sute de milioane de dolari în concursuri din întreaga țară în ultimele două luni.
„A fost o infuzie binevenită pentru Partidul Republican, care a permis celor două super-PAC-uri principale ale partidului să își concentreze cheltuielile pe districte de cotitură și oportunități de recrutare”, au declarat oficialii, în timp ce MAGA Inc. a lui Trump s-a concentrat pe direcționarea mai adâncă în teritoriul republican.
Totuși, rămânea încă problema cum să-l folosești cel mai bine pe Președinte însuși.
În jurul lui Trump, unii aliați considerau că cea mai bună strategie a republicanilor era să-și concentreze campaniile la nivel local și să mențină atenția asupra democraților, în speranța că temerile alegătorilor republicani legate de ascensiunea „socialismului” vor prevala asupra frustrărilor lor imediate.
Alții credeau că democrații transformaseră deja alegerile de la jumătatea mandatului într-o chestiune legată de Trump și, îngrijorați de lipsa entuziasmului la nivel de bază din cadrul Partidului Republican, susțineau că nu mai aveau nimic de pierdut dacă îl lăsau pe președinte să acționeze fără restricții.
„Nu există niciun contra-mesaj, pentru că ei publică reclame pentru Big Beautiful Bill și nimănui nu-i pasă””, a spus un alt aliat.
Trump în campanie
„În cele din urmă, Trump a tranșat singur dezbaterea. La mijlocul lunii septembrie, după ce a devenit agitat de sondajele interne care arătau că republicanii erau constant în urmă, în întreaga țară, a decis să ia problema în propriile mâini”, au declarat persoane familiarizate cu situația.
Echipa lui Trump a organizat în grabă o campanie electorală în ultima lună, care l-a plasat aproape zilnic într-un oraș diferit, asaltând țara pentru a-și implora adepții să meargă la vot, chiar dacă, de data aceasta, nu ar fi fost el care ar fi votat.
„Vă rog să vă prefaceți că sunt pe buletinul de vot”, a spus Trump în timpul unei opriri în Michigan, reiterând un apel pe care l-a făcut la aproape fiecare miting.
„Când nu sunt pe buletinul de vot, oamenii nu se prezintă. Vă rog să veniți și să votați”, spunea el.
Uneori, călătoriile aproape zilnice l-au revigorat pe Trump, care s-a bucurat de mulțime și s-a bucurat de reputația sa ca fiind ceea ce un consilier a descris drept „cea mai mare mașinărie de participare la vot din istoria politicii americane”.
„În alte momente, s-a înfuriat că a trebuit să muncească atât de mult în ultimele etape ale unor campanii care nu erau ale lui”, au spus persoane care au vorbit cu el.
Republicanii de top au considerat, de asemenea, turneul ca pe o binecuvântare cu două părți: ei sperau că revenirea mitingurilor emblematice ale lui Trump ar putea resuscita entuziasmul în cadrul unei baze republicane inerte, dar au depus eforturi pentru a-l îndruma către districte puternic roșii pentru a minimiza orice prejudiciu.
Reprezentanții republicani au insistat că mitingurile din ultimele zile au arătat semne de creștere a prezenței la vot, chiar dacă Trump a oferit un mesaj final inconsistent și uneori derutant.
De exemplu, în timpul mai multor vizite în Ohio, președintele s-a fixat public pe silueta „fundului” senatorului republican Jon Husted, un compliment specific lui Trump, născut din neîncrederea sa că Husted nu făcuse mai mult pe teren pentru a-și sublinia trecutul de jucător de fotbal american universitar din Divizia a III-a.
Totuși, în ciuda entuziasmului de pe teren printre susținătorii înrăiți ai lui Trump, acest lucru nu a făcut prea mult pentru a calma îngrijorările alegătorilor cu privire la război și prețurile ridicate sau pentru a modifica vizibil sondajele care arătau din ce în ce mai mult că republicanii erau depășiți de un val albastru.
Pe măsură ce Trump se apropia de sfârșitul mandatului său, starea sa de spirit se întunecase semnificativ, au spus cei care au vorbit cu el. Așadar, cu mai puțin de 24 de ore până la ziua alegerilor, Trump a revenit la un subiect pe care l-a descris adesea ca fiind „relaxant” pentru el: construcțiile.
Luni, în fața bazinului reflectorizant al Memorialului Lincoln, Trump a dedicat o mare parte din ultimul său discurs de dinaintea alegerilor de la jumătatea mandatului detaliilor privind luptele sale cu algele din bazin și principalele decizii legate de repararea țevilor și înlocuirea ierbii.
„A fost o decizie bizară”, au spus oficialii republicani, dar nu una fatală.