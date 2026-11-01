Șoc înainte de alegerile din SUA. În cea mai disputată luptă, democrata Haley Stevens a trecut de partea candidatului republican

8 minute de citit Publicat la 22:18 01 Noi 2026 Modificat la 22:53 01 Noi 2026

Haley Stevens și Mike Rogers. sursa foto: Profimedia

Haley Stevens, membră democrată a Camerei Reprezentanților din partea statului Michigan, a provocat duminică un adevărat cutremur în propriul partid, după ce l-a susținut public pe republicanul Mike Rogers în cursa pentru Senat, în locul colegului ei democrat, Abdul El-Sayed. Gestul vine cu doar două zile înainte de alegerile de marți, într-o cursă considerată esențială pentru controlul Senatului american, iar reacțiile au fost imediate: liderii democrați au vorbit despre o „trădare”, în vreme ce o parte dintre cei mai apropiați colaboratori ai ei și-au dat demisia, scrie CNN.

De ce contează atât de mult această cursă

Pe 3 noiembrie, americanii votează în alegerile de la jumătatea mandatului, care decid componența Congresului. Pentru a prelua controlul Senatului, democrații au nevoie să câștige, în total, încă patru locuri, iar pentru asta trebuie mai întâi să le păstreze pe cele pe care le au deja.

Unul dintre ele este cel din Michigan, rămas liber după retragerea senatorului democrat Gary Peters, ceea ce face din acest stat unul dintre cele mai importante câmpuri de luptă ale acestor alegeri.

Haley Stevens și Abdul El-Sayed s-au confruntat în august în alegerile interne ale Partidului Democrat, o competiție dură care a scos la iveală diviziunile din partid.

Stevens a avut cel mai mare sprijin în rândul alegătorilor de culoare și al celor evrei, însă El-Sayed, un fost oficial din domeniul sănătății publice, a câștigat la limită, datorită voturilor tinerilor, ale progresiștilor și ale alegătorilor cu studii superioare.

CNN compară această confruntare cu lupta din 2016 dintre Hillary Clinton și Bernie Sanders.

După alegerile interne, Stevens îl susținuse inițial pe El-Sayed. Relația dintre cei doi s-a deteriorat însă în ultimele zile, după ce Stevens i-a cerut public lui El-Sayed să condamne o reclamă a unui grup din afara campaniei, care punea problemele americanilor legate de costul vieții pe seama ajutorului financiar acordat de SUA Israelului.

El-Sayed a condamnat reclama abia sâmbătă, însă, potrivit CNN și altor publicații, încă de staff-ul lui de campania îi ceruse lui Stevens să nu mai participe la niciun eveniment electoral până la final, deși cei doi ar fi trebuit să apară împreună duminică la o slujbă religioasă.

Duminică dimineață, Stevens a apărut în schimb alături de Mike Rogers într-o biserică din Detroit și și-a anunțat sprijinul pentru candidatul republican. Logodnicul ei, Jason Turkish, îl susținuse deja pe Rogers.

Reacțiile democraților: „O trădare josnică”

Liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, a fost unul dintre cei mai duri. Inițial, el a transmis un comunicat în care nu a pomenit-o pe Stevens, afirmând doar că democrații din Senat sunt „uniți” în sprijinul lui El-Sayed, „pentru că știm că va lupta pentru interesele economice ale familiilor muncitoare din Michigan, spre deosebire de Mike Rogers, care este o unealtă a lui Donald Trump și a donatorilor miliardari”.

Ulterior, pe X, Schumer a mers mai departe și a calificat decizia lui Stevens drept „o trădare josnică”. Gestul ei a readus în atenție și faptul că Schumer o sprijinise pe Stevens în alegerile interne.

Liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, care intervine foarte rar în cursele pentru Senat, a cerut și el alegătorilor să-l voteze pe El-Sayed, numind alegerea din Michigan „crucială pentru preluarea controlului asupra Senatului Statelor Unite”.

Președintele Comitetului Național Democrat, Ken Martin, a vorbit despre „o cascadorie politică de ultim moment”: „Decizia dezamăgitoare a lui Haley Stevens de a-l susține pe Mike Rogers, un aliat al lui Trump care s-ar alătura eforturilor republicanilor de a vinde familiile muncitoare, este o trădare a valorilor Partidului Democrat. Nu vom permite ca niște cascadorii politice de ultim moment să ne oprească avântul și ne vom tripla eforturile pentru a-l alege pe Abdul El-Sayed marți”.

Pe aceeași linie s-a situat și Kirsten Gillibrand, care conduce comitetul democraților responsabil de campaniile pentru Senat.

„Îl susținem ferm pe Abdul El-Sayed, care este un luptător pentru locuitorii din Michigan și va munci neobosit pentru a fi campionul de care au nevoie în Senat, și respingem orice încercare de a-i dezbina pe democrați înaintea alegerilor cruciale de marți”, a declarat aceasta.

Demisii în echipa lui Stevens

Decizia a provocat o ruptură și în propria echipă a lui Stevens. Șeful ei de cabinet, Justin German, a anunțat că el și mai mulți colegi au demisionat.

„În calitate de șef de cabinet al lui Haley Stevens timp de opt ani, vorbesc în numele echipei noastre când spun că îl susținem din toată inima pe Abdul El-Sayed pentru Senat. Aceste alegeri sunt prea importante pentru a semăna dezbinare sau pentru a sta deoparte”, a scris German, care a precizat că echipa a fost „șocată și cu inima frântă”.

Și directorul de comunicare al lui Stevens și-a dat demisia, potrivit unor surse CNN.

Un fost purtător de cuvânt al campaniei ei, Arik Wolk, a criticat-o și el public: „Mulți oameni minunați au venit să lucreze pentru Haley Stevens ca să lupte pentru valori democratice comune și ca acest loc din Senat să rămână democrat. Unii dintre acești oameni incredibili trag acum din greu ca să-l aleagă pe Abdul. Sunt în joc două locuri la Curtea Supremă... și atâtea alte valori la care Haley pretindea că ține. Susținându-l pe Mike Rogers, a trădat toate aceste valori. Este ridicol și jalnic”.

Stevens: „Nu este deloc un gest anti-musulman”

Decizia lui Stevens a venit într-un moment în care republicanii au atacat tot mai des credința lui El-Sayed, care este musulman.

La mitingurile de campanie, Donald Trump l-a numit în repetate rânduri „Mohammed” și a afirmat în mod fals că acesta ar fi un „jihadist”.

Mike Rogers a declarat pentru CNN că nu l-a numit niciodată pe El-Sayed „terorist” și că nu vorbește în numele președintelui, însă l-a acuzat că ar fi aliniat cu Frăția Musulmană și că ar avea legături de familie cu organizația.

În ultimele săptămâni, Rogers a încercat să-i atragă tocmai pe alegătorii de culoare și pe cei evrei, subliniind și criticile lui El-Sayed la adresa Israelului. El-Sayed se numără printre progresiștii care au criticat acțiunile Israelului în Gaza și au cerut încetarea ajutorului american pentru această țară.

Întrebată cum poate să-l susțină pe Rogers în aceste condiții, Stevens a răspuns că „Abdul și minunata lui familie sunt americani musulmani foarte mândri. Iar americanii musulmani își vor da și ei votul, nu? Și nu vreau să vorbesc în numele nimănui. Tot ce pot face este să vorbesc în numele meu”.

Ea a adăugat că este „sigură” că Rogers discută și colaborează cu o parte din comunitatea musulmană, pe care a numit-o „unul dintre motivele noastre de mândrie și bucurie aici, în Michigan”.

„Nu este deloc un gest anti-musulman. Este pur și simplu locul în care mă aflu în acest moment. Sunt într-o biserică. Sunt alături de credința mea. Sunt sinceră cu oamenii și, știți, sunt nerăbdătoare să văd ce va face Michigan”, a mai declarat Stevens.

Mama lui Stevens: „Haley este propria ei stăpână”

Mama congresmenei, Maria Marcotte, a respins ideea că fiica ei ar fi fost influențată de cineva să facă acest pas.

„Haley este propria ei stăpână. Așa a fost întotdeauna. A sugera că un bărbat a luat decizia în locul ei este o insultă la adresa ei și o insultă la adresa mea, ca mamă”, a declarat aceasta pentru CNN.

Ea a susținut că l-a votat pe Rogers înainte ca fiica ei să-și anunțe decizia și a vorbit despre ostilitatea cu care s-ar fi confruntat Stevens în acest an: „L-am votat pe Mike Rogers înainte ca Haley să spună un cuvânt, la fel ca mulți oameni care o iubesc. Am văzut prin ce a trecut anul acesta. Haley nici măcar nu era logodită când a fost huiduită până a trebuit să coboare de pe scena propriei convenții. Haley a fost cea alungată dintr-un parc și numită porc sionist. Haley a fost cea căreia i s-a spus să nu vină la biserică”.

„Abdul nu ar fi trebuit să o dea afară din campanie pentru că și-a spus adevărul. Haley a luat această decizie singură, cu ochii deschiși, așa cum a luat fiecare decizie grea din viața ei. Și știu că Haley îl va susține pe oricine va câștiga aceste alegeri, pentru că așa este ea. Nu am fost niciodată mai mândră de ea”, a adăugat Marcotte.

Trump o laudă, El-Sayed o ignoră

Donald Trump a salutat imediat decizia congresmenei democrate.

„Haley a spus ce puțini oameni sunt dispuși să spună. A dat dovadă de o loialitate mare și aproape fără precedent față de Marele Popor din Michigan prin ceea ce a făcut. Se numește curaj, iar puțini oameni îl au așa cum tocmai a arătat congresmena Haley Stevens!”, a scris Trump pe Truth Social.

El a numit-o o „democrată foarte respectată”, cu o susținere „uriașă”, mai ales în rândul afro-americanilor și al comunității evreiești din Michigan.

Abdul El-Sayed a evitat în mare parte întrebările despre Stevens și le-a cerut jurnaliștilor să se concentreze pe problemele oamenilor din stat, nu pe „doi oameni care nu sunt aici acum”, referindu-se la Stevens și Rogers.

Întrebat dacă Stevens și-a trădat partidul, el a răspuns ironic, făcând trimitere la populația statului Michigan, de aproximativ 10 milioane de locuitori, adică la toți ceilalți alegători în afară de cei doi: „Până la urmă, sincer, nu mă gândesc la Haley Stevens. Mă gândesc, cum am spus, la cei 9.999.998 de oameni care nu sunt cei doi. Pentru că, știți ce? Mă interesează mai puțin politica din spatele lucrurilor decât politicile concrete”.

Ce urmează

Marea întrebare din ultimele zile ale campaniei este dacă democrații care au votat-o pe Stevens în alegerile interne o vor urma acum și îl vor abandona pe El-Sayed. Deocamdată, nu este clar că un număr semnificativ de alegători democrați ar fi dispuși să facă acest lucru, mai ales că miza este controlul Senatului.

Cel mai recent sondaj CNN, publicat joi, îl arăta pe El-Sayed cu un avans de 49% la 42% în fața lui Rogers, în parte pentru că a reușit să strângă în jurul său alegătorii propriului partid: 95% dintre democrații care urmează să meargă la vot au spus că îl susțin.

Pe rețelele sociale, inclusiv democrați care l-au criticat în trecut pe El-Sayed au reacționat duminică, în mare parte, cu furie la adresa lui Stevens.