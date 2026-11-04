Cum a fost primită în Iran victoria democraților la alegerile din SUA. Mesaj transmis de Mojtaba Khamenei: "Credem că este aproape"

2 minute de citit Publicat la 14:44 04 Noi 2026 Modificat la 14:46 04 Noi 2026

Mojtaba Khamenei nu a apărut deloc public de când a fost numit în funcția supremă la Teheran. Foto: Profimedia Images

Autoritățile iraniene au salutat înfrângerea suferită de partidul lui Donald Trump la alegerile americane de la jumătatea mandatului. Teheranul susține că alegătorii au respins războiul declanșat de președintele american, dar rămâne în alertă în fața unor posibile noi atacuri, relatează Reuters.

"Fie din convingere, fie din cauza costului vieții, americanii au spus «NU RĂZBOIULUI», iar noi susținem acest mesaj", a scris pe X Mohammad Baqer Qalibaf, președintele Parlamentului iranian și principalul negociator al Teheranului. El a adăugat că Washingtonul nu ar trebui să ignore opinia publică și să atace din nou Iranul.

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a afirmat într-un comunicat că ostilitatea Statelor Unite va continua indiferent de partidul aflat la putere. El a avertizat împotriva "chiar și celei mai mici înclinații spre supunere" față de Washington.

"Statele Unite cred că sfârșitul hegemoniei lor este departe. Noi credem că este aproape", a adăugat Khamenei.

Democrații au câștigat majoritatea atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților, la scrutinul de marți. Victoriile lor în fiefuri republicane au scos în evidență nemulțumirea alegătorilor față de modul în care Trump a gestionat economia și față de decizia sa de a declanșa un război care a dus la scumpirea benzinei.

Trump a recunoscut, în mai multe interviuri, că războiul purtat de SUA și Israel împotriva Iranului a contribuit la înfrângerea republicanilor.

În Iran, o publicație a sistemului judiciar a preluat o glumă care circula pe X. "Trump a eșuat să schimbe regimul în Iran, dar a reușit în Texas", se spunea în mesaj, cu referire la victoria unui democrat în cursa pentru Senatul SUA din acest stat, o premieră în ultimele decenii.

Două surse iraniene de rang înalt au declarat însă pentru Reuters că, deși liderii de la Teheran au salutat victoria democraților, se tem că Trump ar putea încerca să compenseze înfrângerea printr-un atac militar. Iranul rămâne, din acest motiv, în stare de alertă.

Mediatorii și-au intensificat eforturile de a pune capăt războiului, pe fondul temerilor că luptele ar putea reizbucni după alegeri. Trump a refuzat marți să excludă reluarea operațiunilor militare după vot, iar Iranul pregătește represalii de mai mare amploare în cazul reluării ostilităților.

"Umbra Iranului asupra alegerilor americane"

Înaintea scrutinului, oficiali iranieni de rang înalt au declarat pentru Reuters că Teheranul prelungea deliberat negocierile cu Statele Unite pentru a-l slăbi politic pe Trump înainte de vot.

Înfrângerea republicanilor a coincis cu aniversarea ocupării ambasadei SUA la Teheran, în 1979. La scurt timp după căderea șahului susținut de Washington, studenți radicali au luat cu asalt ambasada, într-un moment care a consolidat Revoluția Islamică. Ei au ținut 52 de americani ostatici timp de 444 de zile.

Cotidianul iranian Hamshahri a făcut legătura între cele două evenimente printr-o imagine de pe prima pagină în care Trump apare legat la ochi, cu capul plecat.

Sub titlul "Umbra Iranului asupra alegerilor americane", publicația a susținut că Washingtonul este "prizonierul Iranului de 47 de an", de la ocuparea ambasadei, pe care o numește "cuibul spionilor", până la alegerile pentru Congres din noiembrie 2026.

Războiul cu Iranul a fost impopular în rândul americanilor încă de la început. Democrații au făcut din scumpirile pe care le-au pus pe seama conflictului una dintre temele campaniei.

"Consecințele calculelor greșite și ale iluziilor arogante ale Statelor Unite s-au tradus prin costuri mari, suportate de poporul american și de regimurile-marionetă subordonate guvernului SUA", a declarat miercuri Khamenei.

Trump și-a schimbat în repetate rânduri obiectivele declarate și estimările privind durata războiului, ajuns acum în a noua lună.

"Cred că Iranul a jucat un rol, dar oamenii au înțeles și importanța a ceea ce am făcut în privința Iranului", a declarat Trump într-un interviu pentru Fox News, referindu-se la rezultatul alegerilor.