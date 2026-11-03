Care sunt cele mai probabile (și singurele) 3 scenarii ale alegerilor din SUA

3 minute de citit Publicat la 20:01 03 Noi 2026 Modificat la 20:05 03 Noi 2026

Istoria alegerilor americane a arătat până acum că alegerile midterm, de la jumătatea mandatului, pentru Congresul SUA, au fostm, de regulă, câștigate de democrați. Foto: Getty Images

Conform celor mai recente sondaje de opinie publică, democrații par să fie în avantaj față de republicani, la alegerile midterm din SUA, conform celor mai recente sondaje de opinie, chiar dacă în SUA sondajele nu reflectă întotdeauna și rezultatul final, iar acest an ar putea veni cu propriile sale surprize în aceste alegeri, arată o analiză BBC.

În linii mari, totuși, există trei rezultate posibile după ce americanii își vor exprima votul. Urnele se închid în SUA la ora 18:00 CET, ora 01:00, în noaptea de marți spre miercuri, în România.

Scenariul 1: O victorie la scor a democraților

Istoria alegerilor americane a arătat până acum că alegerile midterm, de la jumătatea mandatului, pentru Congresul SUA, au fost, de regulă, câștigate de democrați.

Este exact scenariul sugerat de actualele sondaje de opinie. În plus, SUA au în prezent la conducere un președinte (republican) nepopular, aflat într-un război cu Iranul, care a provocat creșteri de prețuri pentru consumatorul american de rând și a aplicat o serie de politici controversate, cum ar fi aplicarea agresivă a legilor privind imigrația și sprijinul pentru construirea de centre de date.

Toate acestea sunt condiții ideale pentru formarea unui „val albastru” („blue wave”) al democraților, care să preia controlul în ambele camere ale Congresului SUA - Camera Reprezentanților și Senatul.

În acest scenariu, democrații nu doar că ar putea prelua controlul asupra Camerei Reprezentanților, dar ar putea depăși mult cele 218 locuri necesare pentru o majoritate. Ei s-ar putea să câștige nu doar cele circa 12 de locuri din Congres, în bătălii electorale despe care analiștii le consideră prea strânse pentru a putea anticipa un rezultat, ci ar putea să mai răstoarne unele locuri, inclusiv în zone mai puternic conservatoare, dominate până acum de republicani.

Democrații ar putea obține o astfel de victorie prin creșterea prezenței la vot a alegătorilor lor și câștigarea în număr mare a așa-numiților „alegători independenți” din rândul hispanicilor și bărbaților tineri.

Condiții pentru îndeplinirea scenariului 1: Dacă democrații păstrează posturile vizate pentru Camera Reprezentanților în Florida și câștigă câteva districte republicane în Carolina de Nord, Michigan, New York, Virginia și Kentucky. Dacă reușesc să obțină mandatul de senator din Carolina de Sud, va fi o seară bună pentru democrați.

Scenariul 2: Dacă nu curge, pică.

În acest scenariu, democrații nu obțin o victorie decisivă, nu va fi un „val albastru” care va „mătura” locurile republicanilor din Congresul SA.

În schimb, democrații vor câștiga, totuși, alegerile, dar fără a obține totuși o majoritate semnificativă, în Camera Reprezentanților.

La Senat, într-un astfel de scenariu, democrații ar câștiga doar un loc sau două - de exemplu, în condițiile în care Carolina de Nord pare aproape sigură, în prezent.

Pentru ca un astfel de scenariu să devină realitate, participarea mare a votanților pro-Partidul Democrat, din cadrul votului anticipat, trebuie să fie egalată de o „explozie” a votanților pro-republicani din ziua alegerilor.

Condiții pentru îndeplinirea scenariului 2: Florida trebuie să rămână confortabil de partea republicanilor, pe toate fronturile/circumscripțiile. În plus, dacă democrații câștigă câteva locuri în Camera Reprezentanților, în state precum Virginia și Pennsylvania, nu va fi suficient, dacăr aleșii republicani cu poziții mai sigure în restul țării reușesc să nu fie înlăturați de contracandidații lor democrați.

Scenariul 3: O noapte „bună” pentru republicani

Acest scenariu presupune ca republicanii să reziste și să păstreze ambele camere ale Congresului.

Pentru ca asta să se întâmple, sondajele – care până acum au subestimat sprijinul pentru Trump – trebuie să fie greșite, iar cursele strânse să se încline în mare parte în favoarea republicanilor.

Nu doar că alegătorii republicani ar trebui să vină în număr neașteptat de mare, dar alegătorii independenți și hispanici, care păreau să fi pierdut încrederea în politicile lui Trump, ar trebui, în final, să își dea totuși voturile în favoarea candidaților republicani.

De asemenea, chiar dacă republicanii nu reușesc să câștige în Carolina de Nord sau în Minnesota sau New Hampshire, state controlate de democrați, ei ar putea măcar să-i facă pe candidații democrați să „transpire” și să depună eforturi mari pentru astfel de victorii.

Condiții pentru îndeplinirea scenariulu 3: Dacă senatorii republicani Ashley Moody în Florida și Jon Husted în Ohio câștigă ușor și sunt realeși în funcții; dacă republicanii își mențin poziția la alegerile pentru Cameră în Pennsylvania și Virginia și reușesc să obíne victorii împotriva democraților care dețin deja mandate în Carolina de Nord, Ohio și Florida.