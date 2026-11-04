Bursele asiatice scad după victoria democraților. Dolarul se depreciază. De ce se tem investitorii de pe Wall Street

3 minute de citit Publicat la 09:23 04 Noi 2026 Modificat la 09:23 04 Noi 2026

Bursele asiatice și dolarul au scăzut miercuri, după ce democrații au câștigat victorii categorice în alegerile pentru Congres. Foto: Getty Images

Bursele asiatice și dolarul au scăzut miercuri, după ce democrații au câștigat victorii categorice în alegerile pentru Congres. Acțiunile companiilor de tehnologie au condus declinul în Asia, în timp ce investitorii evaluau riscul unor reglementări mai stricte în domeniul inteligenței artificiale și al unui blocaj legislativ la Washington. Cotațiile petrolului au scăzut și ele, scrie Euronews.

Acțiunile companiilor de tehnologie au înregistrat unele dintre cele mai mari pierderi în Asia. Bursele au scăzut miercuri, în timp ce investitorii din întreaga lume urmăreau rezultatele alegerilor americane de la jumătatea mandatului prezidențial.

Nemulțumirile alegătorilor față de costul vieții, inclusiv față de prețurile ridicate la benzină și motorină, au contribuit la câștigurile democraților. Opoziția față de construirea centrelor de date a fost și ea o temă în unele campanii, printre care cea pentru Senat din Ohio, unde republicanul Jon Husted a pierdut în fața democratului Sherrod Brown.

Schimbarea majorității în Congres ar putea avea consecințe pentru sectorul inteligenței artificiale. Unii investitori de pe Wall Street se tem că, dacă democrații preiau controlul ambelor camere, dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială ar putea fi supusă unor reguli mai stricte și unor noi restricții.

Dincolo de extinderea rețelei de centre de date pentru inteligența artificială, rezultatul scrutinului de marți ar putea influența politica bugetară a SUA, cheltuielile pentru apărare și reglementarea unor domenii importante pentru piețe, printre care sănătatea, sectorul bancar și criptomonedele.

Împărțirea puterii între Casa Albă și Congres ar putea întârzia schimbările pe care le așteaptă alegătorii. O victorie a democraților i-ar îngreuna lui Trump punerea în aplicare a agendei sale în ultimii doi ani la Casa Albă. Președintele a spus că, dacă democrații preiau controlul Congresului, va deveni „domnul Veto” și va bloca legile promovate de aceștia. El a lăsat însă deschisă posibilitatea unor acorduri ulterioare.

Analiștii au avertizat că, în aceste condiții, Washingtonul ar putea lua foarte puține decizii importante în următorii doi ani.

"Controlul democrat asupra Congresului ar crește riscul unui blocaj legislativ, al unor confruntări bugetare duse până în ultimul moment, al disputelor privind plafonul datoriei și al unor anchete în Congres", a declarat Chris Weston, de la Pepperstone, citat de AFP.

El a adăugat însă că "președintele ar păstra prerogative executive considerabile", ceea ce face dificil de anticipat impactul asupra fiecărui sector.

"Este posibil ca piețele să fi luat deja în calcul un avans modest al democraților" a spus Weston. "O victorie categorică le-ar putea obliga să reevalueze ce mai poate pune Trump în practică din agenda sa și cum va evolua scena politică până în 2028".

Incertitudinea a pus presiune pe dolar, care s-a depreciat față de principalele valute

La ora 06.00, ora Europei Centrale, contractele futures pe principalii indici bursieri europeni erau în scădere cu 0,3% până la 0,5%. Contractele futures pe indicele Euro STOXX 50 pierdeau 0,7%.

Euro se tranzacționa la 1,1249 dolari, iar lira sterlină a urcat cu 0,4%, la 1,3460 dolari. Dolarul a coborât la 157,63 yeni.

Randamentele obligațiunilor de stat au scăzut ușor. La primele ore ale dimineții în Europa, obligațiunile germane pe zece ani aveau un randament de 3,35%, iar cele franceze cu aceeași scadență, de 4,93%. Randamentul titlurilor de stat americane pe zece ani a revenit după scăderea inițială și a urcat la aproximativ 4,945% la ora 06:00, ora Europei Centrale.

Bursele asiatice au scăzut

La Tokyo, piața a pierdut 2,85%, iar aprecierea yenului față de dolar a pus presiune pe acțiunile exportatorilor japonezi.

Scăderi s-au înregistrat și la Shanghai, Sydney, Seul, Singapore și Taipei. Bursa din Hong Kong a crescut ușor.

Acțiunile companiilor de tehnologie au fost și ele sub presiune. Investitorii continuă să se întrebe când și dacă firmele care au investit miliarde în inteligența artificială vor începe să obțină câștiguri de pe urma acestor investiții.

Pe măsură ce veneau rezultatele electorale, indicele japonez Nikkei 225 pierdea 2,85% în jurul orei 06:00, ora Europei Centrale. Anterior, acțiunile SoftBank Group, investitor în OpenAI, scăzuseră cu 8%.

La aceeași oră, indicele sud-coreean Kospi era în scădere cu 1,17%. La Hong Kong, indicele Hang Seng a crescut cu 0,38%, în timp ce Shanghai Composite a pierdut 0,23%.

În Australia, indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,8%, după ce banca centrală a majorat marți rata dobânzii.

În Taiwan, indicele Taiex a pierdut 2,3%.

Marți, pe Wall Street, indicele S&P 500 a crescut cu 0,4%, deși majoritatea acțiunilor din componența sa au scăzut. Dow Jones Industrial Average a pierdut 197 de puncte, echivalentul unei scăderi de 0,4%, iar Nasdaq Composite a urcat cu 0,8%.

Și cotațiile petrolului au scăzut.

Miercuri dimineață, petrolul Brent, reperul internațional, se tranzacționa sub 104 dolari pe baril. Petrolul de referință din SUA costa aproximativ 96 de dolari pe baril.

Aurul se tranzacționa la 3.958,50 dolari pe uncie troy, în creștere cu aproape 0,5%.