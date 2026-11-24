2 minute de citit Publicat la 09:42 24 Noi 2026 Modificat la 09:42 24 Noi 2026

Cum e viața în Lukomir, ultimul sat semi-nomad de munte din Bosnia și Herțegovina. FOTO: Hepta

Sus, pe muntele Bjelašnica, la câteva ore de mers pe jos de cea mai apropiată șosea, Lukomir este considerat ultimul sat seminomad de munte din Bosnia și Herțegovina. De peste 500 de ani, ciobanii de aici își mută turmele odată cu anotimpurile, iar unii localnici trăiesc și astăzi în case de piatră vechi de secole. Satul a ajuns un muzeu etnografic viu, care atrage în fiecare an zeci de mii de turiști, scrie BBC.

În bucătăria ei, Saima Čomor frământă aluatul pentru pita, o plăcintă sărată în formă de spirală, umplută cu brânză, care hrănește oamenii din Balcani de secole.

Pita este doar unul dintre meșteșugurile vechi ale satului. Considerat ultimul sat seminomad de munte din Bosnia și Herțegovina, Lukomir, o așezare de ciobani din Balcani, este un muzeu etnografic viu. Aici unii localnici încă locuiesc în case de piatră vechi de secole, iar tradițiile triburilor nomade s-au păstrat de-a lungul timpului.

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O călătorie în trecut

De peste 500 de ani, Lukomir este casa ciobanilor și a fermierilor. În centrul acestui mod de viață se află păstorii musulmani. Timp de secole, sătenii și-au mânat turmele de la Gornji Lukomir (Lukomirul de Sus) la Donji Lukomir (Lukomirul de Jos), astăzi abandonat.

Obiceiul se păstrează și acum. Localnicii încă lucrează lâna și pleacă la sfârșitul lui octombrie sau la începutul lui noiembrie spre casele de iarnă, mai ales în Hadžići, o suburbie a Sarajevo, sau în alte sate aflate mai jos. Cei care mai au oi le mână timp de zece ore pe jos până acolo. Sătenii trăiesc din vânzarea oilor și a produselor din lână. Unii poartă încă basmale brodate, căciuli și ciorapi de lână tradiționali.

În ciuda modernizării și a influențelor din afară, unii localnici aleg să locuiască în katuni, case tradiționale din piatră și lemn, cu două camere și acoperiș înclinat.

În ultimii ani, satul a atras turiști curioși să descopere peisajul neatins și modul de viață străvechi. Cazați la localnici, vizitatorii pot vedea katuni vechi de un secol și pot învăța să facă pita, să toarcă lâna sau să croșeteze.

Aždaja, o formațiune stâncoasă impunătoare, numită de localnici "balaurul", se înalță deasupra satului Umoljani. „Legenda spune că balaurul a ieșit din canionul Rakitnica și a trecut prin Gradina, un sat de ciobani. Coada lui a lăsat în urmă râul Studeni potok, care șerpuiește în formă de S”, povestește un localnic. "Balaurul a încremenit în stânca de deasupra satului Umoljani."

De la sfârșitul războiului bosniac, populația satului a scăzut continuu.

"Viața era mai bună înainte de război", spune imamul. "Trăiam ca o singură familie, mergeam din casă în casă. În 1995 au fost 14 nunți, apoi fetele s-au măritat și au plecat din sat. Acum toată lumea stă cu ochii în telefon."

Urmașii familiilor Masleša și Čomor formează și astăzi majoritatea locuitorilor. În sat trăiesc 55 de oameni, în 25 de familii, cei mai mulți câte doi într-o casă.

Lukomir primește acum între 100.000 și 150.000 de turiști pe an, veniți să vadă acest mod de viață străvechi. Drumeții se opresc aici de pe Via Dinarica, traseul care străbate Alpii Dinarici, din Slovenia până în Macedonia de Nord.