Anthropic se listează pe bursă. CNN: "Va fi ceva nemaivăzut. O oportunitate într-o generație sau un risc uriaș"

6 minute de citit Publicat la 16:13 10 Noi 2026 Modificat la 16:25 10 Noi 2026

Dario Amodei, fondator și CEO Anthropic, participă la un prânz de lucru cu liderii G7. Foto: Getty Images

Intrarea companiei Anthropic pe piața de capital va fi diferită de orice altă listare bursieră de până acum: fie va reprezenta o oportunitate unică într-o generație, fie se va dovedi un pariu financiar extrem de riscant, în funcție de persoana pe care o întrebi, notează CNN într-un material dedicat Ofertei Publice Inițiale (IPO) pentru firma de AI, așteptată săptămâna viitoare.

Când startup-ul care dezvoltă asistentul de inteligență artificială Claude va începe să fie tranzacționat, nu va exista vreun precedent cu care să-i poată fi comparată evoluția. Piața nu a mai văzut până acum un dezvoltator specializat de modele de inteligență artificială care să devină companie publică.

De asemenea, este rar ca o companie să se listeze la bursă având statutul de corporație de interes public (public benefit corporation). Cu excepția SpaceX, este fără precedent ca o companie să se listeze având o posibilă evaluare-țintă de peste 1.000 de miliarde de dolari.

Anthropic a avertizat chiar în documentația de listare că tehnologia AI ar putea duce la dispariția omenirii

Intrarea Anthropic pe piața de capital - remarcă CNN - este neconvențională din aproape orice punct de vedere. În documentația de reglementare depusă înaintea listării, compania a promis că tehnologia sa va „aduce o eră a miracolelor”, avertizând în același timp că aceasta ar putea duce la dispariția umanității.

Din documentația de peste 300 de pagini, 90 de pagini sunt cu avertismente și precauții.

Cu toate acestea, promisiunea unei revoluții tehnologice care apare o singură dată într-o generație ar putea proiecta Anthropic pe traiectoria celei mai mari IPO din istorie.

Potrivit CNN, există și alte aspecte financiare ieșite din comun și particularități neobișnuite care îi vor determina pe mulți să stea deoparte. La asta, se adaugă reticența pe care investitorii de pe Wall Street au început să o manifeste față de AI.

Anthropic are angajamente financiare de aproape un trilion de dolari pentru următorii ani

În ciuda creșterii rapide a veniturilor, Anthropic, care are doar cinci ani de existență, a înregistrat profit operațional într-un singur trimestru și are angajamente financiare de aproape 900 de miliarde de dolari pentru următorii câțiva ani. Este vorba despre sumele pe care s-a angajat să le cheltuiască pentru puterea de calcul și infrastructura centrelor de date.

Susținătorii companiei au prezentat creșterea vânzărilor drept un indicator pozitiv al sănătății financiare: în ultimul trimestru, aceasta a înregistrat vânzări în valoare de 17 miliarde de dolari, în creștere cu 1.127% față de aceeași perioadă a anului precedent. La nivelul primelor nouă luni ale acestui an, compania a raportat vânzări de 33,2 miliarde de dolari, comparativ cu doar 4,6 miliarde de dolari pentru întregul an 2025.

Totuși, potrivit estimărilor făcute chiar de Anthropic, un asemenea ritm de creștere nu este sustenabil pe termen lung.

„Nu ne așteptăm ca veniturile noastre să continue să crească în ritmuri comparabile și nu putem garanta că acestea vor continua să crească în vreun fel”, a precizat compania în prospectul publicat înainte de IPO.

Cinci clienți au generat 25% din vânzările Anthropic în 2026

Anthropic s-a bazat pe doar cinci clienți pentru un sfert din vânzările sale din acest an. Compania nu a dezvăluit identitatea celor cinci clienți, dar a menționat că unii dintre ei sunt concurenți ai săi.

Acest lucru indică o situație precară, în care un număr foarte mic de companii exercită o influență disproporționată asupra viitoarelor fluxuri de numerar ale Anthropic. Oricare dintre acești clienți, care ar putea dezvolta propriile modele de inteligență artificială pentru a concura cu Claude, ar putea decide oricând să-și diminueze cheltuielile sau chiar să renunțe complet la colaborare cu Anthropic.

Chiar și investitorii optimiști consideră că așa-numitul risc de concentrare este un aspect care merită urmărit cu atenție.

Paul Marino, director de venituri la compania Themes ETFs, a declarat pentru CNN că numărul relativ redus de clienți importanți ai Anthropic „provoacă o oarecare îngrijorare”, deoarece nevoile acestora se pot schimba radical de la o zi la alta.

„Este un lucru care trebuie monitorizat, dar nu sunt excesiv de îngrijorat, pentru că fac parte din categoria celor care cred că inteligența artificială reprezintă viitorul”, a adăugat el.

Ce se întâmplă cu acțiunile celor din Anthropic

De regulă, atunci când o companie se listează la bursă, persoanele din interiorul acesteia (așa-anumiții insiders) nu își pot vinde pur și simplu toate acțiunile încă din prima zi pentru a încasa banii. Acești acționari trebuie să-și păstreze titlurile timp de cel puțin trei până la șase luni, pentru a preveni prăbușirea prețului acțiunilor.

Calendarul restricțiilor privind vânzarea acțiunilor Anthropic ar putea fi cel mai complicat din câte au existat la o IPO în ultima perioadă, potrivit CNN. Compania a optat pentru o schemă complexă, eșalonată, care le permite unor persoane din companie, altele decât fondatorii, să își vândă 10% din participații încă din prima zi de tranzacționare. Prospectul enumeră apoi aproximativ 23 de date, pe parcursul primului an, la care angajații care nu sunt fondatori vor putea vinde mai multe acțiuni.

Criticii spun că acest calendar neobișnuit reprezintă încă un semnal de alarmă, având în vedere că investitorii de pe Wall Street și fondurile de capital de risc au injectat deja aproximativ 130 de miliarde de dolari în companie.

„Compania a atras până la limită investitorii privați, care au acum nevoie ca Anthropic să apeleze la o listare publică pentru a-și încasa câștigurile”, a explicat firma de cercetare financiară New Constructs.

David Trainer, fondatorul și directorul general al New Constructs, a spus într-o discuție cu CNN că vede plățile către persoanele din interiorul companiei drept „o alocare îngrozitoare de capital”.

„Vom face foarte mulți oameni bogați... Aceasta este o valoare care le este luată investitorilor de pe piețele publice. Acești investitori, în esență, oferă acești bani din propriile buzunare, din propriile conturi de pensii”, a afirmat el.

Riscul de concentrare nu se limitează la clienții comerciali ai Anthropic. Criticii atrag atenția și asupra concentrării de putere în cadrul structurii speciale de proprietate a companiei. Aceasta le conferă celor șapte fondatori ai săi majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor.

Această formă de concentrare a controlului în mâinile fondatorilor a devenit tot mai răspândită în rândul companiilor de tehnologie, în ultimii ani, și continuă să provoace îngrijorare printre oficialii guvernamentali.

„Observăm o tendință extrem de îngrijorătoare de diminuare a puterii acționarilor și de transferare a întregului mecanism de putere în favoarea conducerii companiilor”, a declarat Mark Levine, controlor financiar al orașului New York, pentru Bloomberg News.

Un test pentru investițiile în inteligența artificială

Programat pentru această săptămână, turneul de prezentare Anthropic în fața investitorilor nu putea avea loc într-un moment mai nefavorabil pentru percepția Wall Street-ului și a publicului larg asupra inteligenței artificiale, punctează CNN.

Săptămâna trecută, acțiunile companiilor asociate cu inteligența artificială s-au prăbușit, pe fondul îngrijorărilor investitorilor că victoriile democraților în Congres și în guvernele statelor federale ar putea încetini dezvoltarea infrastructurii centrelor de date.

De asemenea, încrederea americanilor în siguranța tehnologiilor bazate pe inteligența artificială se află la un nivel extrem de scăzut.

Luni, acțiunile Nvidia au scăzut cu 5% după ce directorul general, Jensen Huang, a recunoscut că a avut o relație extraconjugală cu o femeie suspectată că ar spiona pentru China. Nvidia a anunțat că va demara o investigație în privința directorului său, pe fondul acestor suspiciuni.

Anthropic, care a refuzat să comenteze pentru CNN planurile sale privind listarea pe bursă, pare hotărâtă să continue procesul în ciuda turbulențelor.

Luni, The Wall Street Journal a relatat că firma avea programate întâlniri cu investitori importanți în această săptămână și intenționează să își listeze acțiunile joi sau vineri, săptămâna viitoare.