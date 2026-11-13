Cine îi va lua locul lui Jensen Huang la conducerea Nvidia. FT: Există deja discuții cu Rene Haas, șeful Arm Holdings

3 minute de citit Publicat la 21:40 13 Noi 2026 Modificat la 21:40 13 Noi 2026

Haas este printre cei câţiva candidaţi luaţi în considerare pentru a-i succeda lui Huang. Foto: Getty Images

Consiliul de Administrație al Nvidia a început demersurile pentru a-l găsi pe succesorul lui Jensen Huang, care a demisionat joi, în urma unui scandal uriaș privind amantele sale și acuzații de spionaj, potrivit Agerpres. Financial Times a relatat că au început deja discuțiile cu șeful Arm Holdings, Rene Haas, care a lucrat în trecut șapte ani la Nvidia, ocupând inclusiv funcțiile de vicepreședinte și manager general.

Haas este printre cei câţiva candidaţi luaţi în considerare pentru a-i succeda lui Huang şi nu există garanţii că-i va fi oferită slujba sau că o va accepta, potrivit surselor Financial Times.

Milionarul american are deja o experiență considerabilă la Nvidia. A lucrat timp de șapte ani pentru producătorul de cipuri, ajungând în cele din urmă vicepreședinte și director general al diviziei de produse de calcul. A plecat în 2013 pentru a se alătura companiei Arm Holdings, unde a ocupat mai multe funcții de conducere înainte de a deveni director general în 2022.

Jensen Huang a demisionat din funcția de CEO al Nvidia

Directorul producătorului american de cipuri Nvidia, Jensen Huang, şi-a anunţat joi demisia din poziţiile de CEO şi preşedinte al Consiliului de Administraţie, lăsând industria inteligenţei artificiale (AI) fără cel mai important promotor al său şi aruncând o umbră de incertitudine asupra viitorului producătorului de cipuri pe care l-a transformat într-o forţă dominantă în domeniul AI.

Huang este cofondator al Nvidia şi al patrulea cel mai mare investitor în cadrul companiei, cu o participaţie de aproximativ 3,61%.

În ultimele zile, presiunile la adresa lui Huang s-au intensificat, după apariţia unor informaţii conform cărora ar fi avut o relaţie cu o femeie de afaceri chineză, suspectată de autorităţile americane de spionaj în favoarea Beijingului.

Plecarea lui Huang de la Nvidia aruncă această companie, evaluată la 4.000 de miliarde de dolari, într-o stare de incertitudine şi ameninţă să destabilizeze ecosistemul AI.

Huang a contribuit semnificativ la finanţarea acestui ecosistem, direcţionând rezervele tot mai mari de numerar ale Nvidia către furnizorii de servicii cloud, alţi furnizori şi cele mai importante laboratoare de cercetare din industrie.

De asemenea, plecarea lui Huang ar putea avea consecinţe majore asupra politicii SUA privind exporturile de cipuri, având în vedere eforturile lui Huang de a menţine accesul pe piaţa chineză, precum şi relaţiile sale strânse cu preşedintele american Donald Trump. Duminică, Trump a declarat că Huang a „făcut o treabă extraordinară pentru ţara noastră”.

Timp de mulţi ani, Nvidia a fost cunoscută în principal în rândul pasionaţilor de jocuri video care căutau plăci video performante. Însă capacitatea cipurilor Nvidia de a efectua numeroase calcule simultan le-a transformat în elementele de bază ale boom-ului inteligenţei artificiale (IA) şi într-o miză strategică în cursa dintre SUA şi China pentru dominarea acestei tehnologii. Acest lucru a propulsat, de asemenea, Nvidia pe poziţia de cea mai valoroasă companie din lume.

Această situaţie l-a transformat pe Huang într-un CEO de talia unui star rock, asaltat de fani în Taiwan şi Coreea de Sud, care îi cer să le semneze cărţi, postere şi, uneori, chiar părţi ale corpului. Influenţa sa este atât de mare, încât cotaţiile bursiere au reacţionat chiar şi la simpla menţionare a unor companii de către el, în cadrul diverselor evenimente.

Cu toate acestea, atenţia asupra conduitei lui Huang s-a intensificat în ultimele zile, în urma unor dezvăluiri privind relaţia sa cu Alice Huang, fostă directoare la Megaspeed, o companie de servicii cloud cu sediul în Singapore, despre care autorităţile americane susţin că a lucrat pentru serviciile de informaţii chineze.

Potrivit relatărilor din presă, Washingtonul a investigat şi compania Megaspeed, un partener oficial privilegiat al Nvidia în domeniul cloud, care beneficia de acces prioritar la cipuri, din cauza suspiciunilor că ar fi ajutat China să obţină cipuri avansate pentru AI, ale căror exporturi sunt restricţionate de autorităţile americane.