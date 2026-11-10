Microsoft a detronat Nvidia, în plin scandal cu presupusa amantă-spion a CEO-ului Jensen Huang. Pierderi uriașe pe bursă

Microsoft a detronat Nvidia, în plin scandal cu presupusa amantă-spion a CEO-ului Jensen Huang. Foto: Getty Images

Microsoft a depășit marți Nvidia și a devenit a doua cea mai valoroasă companie din lume, după ce acțiunile producătorului de cipuri s-au prăbușit. Scăderea vine în plin scandal de spionaj, în care șeful Nvidia, Jensen Huang, este suspectat că ar fi fost vizat de serviciile secrete chineze.

La Bursa de la New York, acţiunile Microsoft înregistrau un declin de 0,4%, la 543,25 dolari, iar titlurile Nvidia au scăzut cu peste 6%, la aproximativ 167,11 dolari. Luni, acţiunile Nvidia au înregistrat un recul de 4,3%, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

Marţi, acţiunile Nvidia şi-au adâncit pierderile, compania fiind în grafic pentru a pierde peste 470 miliarde de dolari din capitalizarea bursieră în două sesiuni, deşi Consiliului de Administraţie al Nvidia a dat asigurări că are încredere în Huang.

Scandalul de spionaj în care este implicat șeful Nvidia, Jensen Huang

Scăderea puternică a acțiunilor Nvidia vine în contextul unui scandal care îl are în centru pe directorul general al companiei, Jensen Huang. Acesta a recunoscut că a avut o relație extraconjugală, după ce în presa americană au apărut informații potrivit cărora ar fi fost ținta unei operațiuni de spionaj puse la cale de serviciile secrete chineze.

Femeia aflată în centrul scandalului este Alice Huang, o directoare din industria tehnologiei, care ar fi avut o relație cu șeful Nvidia. Potrivit The New York Times, aceasta este suspectată că ar fi fost recrutată de serviciile secrete chineze pentru a obține informații despre Jensen Huang și, posibil, pentru a influența deciziile companiei privind vânzarea cipurilor avansate către China. Alice Huang ar fi ocupat o funcție de conducere la Megaspeed International, o companie din Singapore care a fost investigată pentru suspiciuni privind transferul unor cipuri Nvidia către China, în ciuda restricțiilor impuse de Statele Unite.

În urma dezvăluirilor, Consiliul de Administrație al Nvidia a lansat o anchetă independentă pentru a stabili dacă șeful companiei a fost vizat de servicii de informații străine și dacă informații sensibile ar fi putut fi compromise. Compania a precizat că nu are motive să creadă că securitatea națională sau secretele sale comerciale au fost afectate și și-a exprimat încrederea în Jensen Huang. La rândul său, Beijingul a respins acuzațiile de spionaj, pe care le-a catalogat drept speculații nefondate.

Scandalul a ajuns inclusiv la Casa Albă. Președintele american Donald Trump a declarat luni că a discutat personal cu Jensen Huang și l-a întrebat dacă știa că femeia cu care avusese o relație ar putea fi spioană. Potrivit lui Trump, șeful Nvidia i-a răspuns că nu avea habar despre presupusele legături ale acesteia cu serviciile secrete chineze. Liderul american a spus că FBI se ocupă de caz și că are încredere în Huang, despre care a afirmat că „suferă mult”, mai ales din cauza impactului scandalului asupra familiei sale.