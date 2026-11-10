Donald Trump a discutat cu șeful Nvidia despre scandalul de spionaj. Ce l-a întrebat pe Jensen Huang

2 minute de citit Publicat la 11:10 10 Noi 2026 Modificat la 11:16 10 Noi 2026

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, şi Jensen Huang, CEO-ul Nvidia. Sursa colaj foto: Getty Images & Hepta

Preşedintele american, Donald Trump, a apreciat luni că şeful Nvidia, Jensen Huang, "suferă mult", într-un moment în care managerul gigantului de microprocesoare Nvidia este suspectat că a fost spionat de amanta sa în beneficiul Chinei, precizând în acelaşi timp că FBI efectuează o anchetă în acest caz, potrivit Agerpres. Liderul de la Casa Albă a discutat personal cu CEO-ul gigantului tech și l-a întrebat dacă știa că Alice Huang ar fi avut legături cu serviciile secrete chineze.

Liderul de la Casa Albă a dat de asemenea asigurări că Jensen Huang i-a mărturisit că "habar nu avea" că femeia cu care întreţinea o relaţie extraconjugală ar putea fi spioană în beneficiul Chinei, acuzaţie dezminţită şi de Beijing, relatează AFP.

"L-am întrebat acest lucru şi a spus că habar nu avea că persoana în chestiune este spioană", a declarat preşedintele american în cadrul unei conferinţe de presă la Casa Albă, dând asigurări că îl crede pe Jensen Huang.

"I-am citit comunicatul şi cred că suferă mult. Mai mult din cauza familiei sale, a soţiei sale pe care o iubeşte şi a familiei sale", a mai spus Donald Trump.

Preşedintele SUA nu a răspuns mai multor întrebări, în special privind momentul în care el însuşi a aflat despre acest dosar.

Donald Trump a spus că vrea să verifice "cu oamenii de la serviciile de informaţii". "Este posibil ca acest lucru să fi fost menţionat. Dar cu siguranţă asta nu a avut mult impact asupra mea", a adăugat el.

"Am auzit vorbindu-se despre asta şi am citit puţin pe această temă nu cu mult timp în urmă. O să analizăm acest lucru, şi ştiu că FBI se ocupă, dar cred că va ieşi bine pentru el", a spus el despre şeful Nvidia, pe care l-a primit în mai multe rânduri la Casa Albă.

În acelaşi timp, Trump nu a menţionat dacă Jensen Huang însuşi este anchetat de FBI, notează dpa.

Donald Trump a dat de asemenea asigurări că nu a auzit vorbindu-se despre acest lucru la momentul vizitei sale din luna mai în China.

Potrivit New York Times, un memoriu difuzat în primăvară printre înalţii responsabili americani o prezenta pe Alice Huang, amanta şefului de la Nvidia, drept o agentă a Ministerului Securităţii de Stat din China, recrutată pentru a aduna informaţii despre Jensen Huang şi poate să convingă compania acestuia să vândă cele mai bune cipuri ale sale în China.

Întrebat dacă va aborda subiectul în viitoarea întâlnire cu preşedintele chinez Xi Jinping, Trump a răspuns: "Nu, nu cred."

Cei doi lideri s-ar putea întâlni pentru a treia oară în acest an în numai o săptămână, pe marginea summitului Cooperarea Economică Asia-Pacific (APEC) care va avea loc în oraşul chinezesc Shenzen.