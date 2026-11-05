Politico: Frica de votantul furios. Ce-a fost rău pentru Donald Trump e bun pentru Marine Le Pen

4 minute de citit Publicat la 23:11 05 Noi 2026 Modificat la 23:11 05 Noi 2026

„Temeți-vă de votantul furios”. Acesta este mesajul pe care europenii îl înțeleg din înfrângerea zdrobitoare suferită de republicanii lui Donald Trump la alegerile intermediare din SUA. Nemulțumirea față de creșterea costului vieții reprezintă un pericol pentru liderii aflați la putere, indiferent de țară. Pentru politicienii care încearcă să răstoarne actuala ordine politică, precum Marine Le Pen și partidul său de extremă dreapta, Rassemblement National, nemulțumirea alegătorilor reprezintă, însă, o oportunitate, scrie Politico, joi.

Furia provocată de creșterea costului vieții, care l-a ajutat pe președintele american să ajungă la putere, s-a întors acum împotriva sa. Iar în perspectiva alegerilor din țări importante ale Uniunii Europene, precum Spania, Italia, Franța, Grecia și Polonia, soarta electorală a lui Trump reprezintă un avertisment pentru liderii aflați la putere pe întregul continent.

Nemulțumirea tot mai mare față de creșterea prețurilor și dificultățile de a găsi locuințe la prețuri accesibile riscă să îi creeze probleme prim-ministrei Italiei, Giorgia Meloni, care s-a confruntat deja cu mai multe valuri de proteste față de scumpirea carburanților.

Reacția alegătorilor americani demonstrează ce se întâmplă atunci când liderii populiști de dreapta ajung la putere, dar nu își respectă promisiunile, consideră Irene Tinagli, eurodeputată italiană din partea Partidului Democrat, aflat în opoziție, citată de Politico.

„Trump a venit cu promisiunea că va reduce costul vieții. Ataca administrația precedentă din cauza inflației. A promis că va readuce locurile de muncă bine plătite și de calitate”, a declarat Tinagli. „Acest lucru nu s-a întâmplat”.

Sondajele indică faptul că alegătorii sunt preocupați în primul rând de problemele economice, a explicat Mathieu Gallard, director de cercetare la compania de sondare a opiniei publice Ipsos.

În Spania, costul vieții reprezintă deja una dintre principalele teme ale campaniei pentru alegerile programate pe 29 noiembrie. Majoritatea sondajelor indică faptul că partidul de extremă dreapta Vox, care îl acuză pe prim-ministrul socialist Pedro Sanchez că nu reușește să satisfacă nevoile de bază ale cetățenilor, va obține suficiente mandate pentru a intra pentru prima dată la guvernare, în calitate de partener de coaliție al Partidului Popular, de orientare conservatoare.

Liderii aflați la putere sunt vulnerabili indiferent de orientarea lor politică, a explicat Gallard.

„Atunci când ajung la putere, liderii de extremă dreapta sau de dreapta radicală se regăsesc în aceeași situație ca partidele tradiționale și se confruntă cu aceleași dificultăți”, a adăugat el, amintind de înfrângerea suferită anul acesta de Viktor Orban în Ungaria și de scăderea puternică a sprijinului pentru Democrații Suedezi, partid de extremă dreapta.

Oportunitate pentru extremiști

Pentru politicienii care încearcă să răstoarne actuala ordine politică, precum Marine Le Pen și partidul său de extremă dreapta, Rassemblement National, nemulțumirea alegătorilor reprezintă însă o oportunitate.

Costul vieții „va fi principala temă a campaniei”, a declarat Alexandre Loubet, deputat al Rassemblement National și unul dintre principalii autori ai programului economic al lui Le Pen.

„Avantajul nostru este că am avut întotdeauna o poziție consecventă în această privință. Este puțin ca în cazul imigrației: oamenii ne asociază deja cu aceste subiecte”.

Le Pen, considerată favorită în cursa prezidențială din primăvara anului viitor, a făcut de multă vreme din costul vieții una dintre temele centrale ale programului său politic și profită acum de dificultățile economice și bugetare ale guvernului.

La primul său eveniment de campanie, ea a pus accentul pe accesul la locuințe la prețuri rezonabile și și-a reiterat promisiunile de a-i proteja pe pensionari de viitoarele măsuri de austeritate bugetară.

Veterana extremei drepte promite, de asemenea, reducerea taxelor pe energie, respingând criticile potrivit cărora propunerile sale ar presupune costuri pe care statul nu și le poate permite.

La congresul partidului său de săptămâna trecută, Le Pen a transmis un mesaj de schimbare și speranță, adoptând drept slogan electoral „Renaștere”, termenul folosit și de rivalul său, președintele Emmanuel Macron. Tonul optimist „a fost ales în mod deliberat”, a explicat Loubet.

„În țară domnește un sentiment de pesimism. Trebuie să le oferim oamenilor puțină speranță, o viziune, o direcție”.

Protestele din Europa

Mișcările de protest care au cuprins recent Spania, Franța, Italia și, într-o măsură mai mică, Germania au avut în centrul lor nemulțumirile față de costul vieții, în special în rândul tinerilor.

Aceste proteste reflectă furia din Statele Unite, unde sondajele au indicat că tinerii americani considerau că situația lor economică se înrăutățește și că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.

„Dezbaterea privind costul vieții din Statele Unite reflectă diviziunile dintre clasele sociale”, a declarat Penny Naas, vicepreședintă de rang înalt a German Marshall Fund, un centru de analiză specializat în relațiile transatlantice.

„Dacă ești american și nu ai o situație materială bună, iar cheltuielile cu energia reprezintă o parte mult mai mare din veniturile gospodăriei tale, resimți mult mai puternic efectele situației actuale”.

„Există unele asemănări cu ceea ce se întâmplă în Europa”, a adăugat ea, făcând referire la protestele din școlile franceze, care au început în periferiile relativ sărace ale orașelor.

Până acum, candidații centriști au avut dificultăți în a găsi un mesaj electoral convingător pe această temă.

Principalul rival centrist al lui Le Pen, fostul prim-ministru Edouard Philippe, nu a reușit să atragă suficient sprijin printr-un discurs axat pe realism economic.

În Germania, creștin-democrații conservatori ai cancelarului Friedrich Merz se află, la rândul lor, sub presiune, după o serie de înfrângeri electorale în fața extremei drepte în landurile estice și a stângii radicale la Berlin.

„Aceste alegeri demonstrează că, dacă vrei să câștigi încrederea și sprijinul cetățenilor, nu poți combate populismul încercând să aperi situația existentă”, a declarat Sigrid Friis, eurodeputată în vârstă de 32 de ani din partea Partidului Social-Liberal Danez.

„Cei care au câștigat această campanie sunt tinerii, progresiștii, forțele care reprezintă cu adevărat schimbarea”, a adăugat ea.