O dronă a intrat în spațiul aerian al României, în apropiere de Sulina. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Dronă în spaţiul aerian al României. Sursa foto: Getty Images

O dronă a fost detectată joi dimineață în spațiul aerian al României, în apropiere de Sulina, și a dispărut de pe radar după aproximativ un minut. Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), ulterior, alte ținte aeriene au fost semnalate la aproximativ 77 de kilometri est de Insula Șerpilor, iar autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru oamenii din județul Tulcea.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de MApN, în jurul orei 01.34, a fost detectată o dronă, timp de aproximativ un minut în spațiul aerian național, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României, după care a dispărut de pe radar.

Ulterior, ca urmare a semnalării altor ținte aeriene la aproximativ 77 km est de Insula Șerpilor, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Fetești, au fost ridicate de la sol.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar la ora 04.57 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a precizat MApN.

Nu au fost raportate alte pătrunderi în spațiul aerian național.

A fost alertă de dronă şi miercuri dimineaţă

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, miercuri dimineaţă, un nou mesaj Ro-Alert după ce rușii au atacat cu drone Ucraina, în zona Vâlkove, lângă granița cu România. Armata a ridicat două F-16 și un elicopter IAR-330 SOCAT pentru a monitoriza trei drone lângă graniță. MApN a informat că acestea nu au intrat în spațiul aerian național.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținte aeriene în apropierea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, lângă frontiera cu România.

La ora 6.39, a fost transmis un mesaj RO-Alert. Au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române și un elicopter IAR-330 SOCAT.

Potrivit datelor furnizate de sistemele de supraveghere radar, cele trei ținte aeriene nu au pătruns în spațiul aerian național. Situația este în dinamică și vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile.