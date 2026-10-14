Două avioane F-16 au fost ridicate de la Baza Borcea. Armata a detectat o dronă lângă Insula Șerpilor. Ro-Alert trimis în Tulcea

1 minut de citit Publicat la 20:02 14 Oct 2026 Modificat la 20:36 14 Oct 2026

Două avioane F-16 au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Borcea. FOTO: Facebook MApN

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat, miercuri după-amiază, o ţintă aeriană la aproximativ 30 km est de Insula Şerpilor, două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române decolând de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situaţiei, notează Agerpres.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul şi estul judeţului Tulcea, iar la ora 17:39 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

"Ţinta aeriană a pătruns în spaţiul aerian naţional la ora 17:38, la aproximativ 22 km nord-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale naţionale, şi l-a părăsit la ora 17:46. Alerta aeriană a încetat la ora 19:03", menţionează MApN.

A fost alertă de dronă şi miercuri dimineaţă

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, miercuri dimineaţă, un nou mesaj Ro-Alert după ce rușii au atacat cu drone Ucraina, în zona Vâlkove, lângă granița cu România. Armata a ridicat două F-16 și un elicopter IAR-330 SOCAT pentru a monitoriza trei drone lângă graniță. MApN a informat că acestea nu au intrat în spațiul aerian național.

istemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținte aeriene în apropierea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, lângă frontiera cu România.

La ora 6.39, a fost transmis un mesaj RO-Alert. Au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române și un elicopter IAR-330 SOCAT.

Potrivit datelor furnizate de sistemele de supraveghere radar, cele trei ținte aeriene nu au pătruns în spațiul aerian național. Situația este în dinamică și vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile.