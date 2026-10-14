Antena 3 CNN Actualitate Mesaj Ro-Alert în Tulcea. Populația a fost avertizată despre posibile drone

Mesaj Ro-Alert în Tulcea. Populația a fost avertizată despre posibile drone

G.M.
<1 minut de citit Publicat la 07:34 14 Oct 2026 Modificat la 07:34 14 Oct 2026
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poza in care apare o drona
Încă un mesaj Ro-Alert pentru județul Tulcea. R Sursa foto: Getty Images

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, miercuri dimineaţă, un nou mesaj Ro-Alert de posibilă incursiune de drone pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

În mesajul transmis în jurul orei 06:40, autorităţile îndeamnă populaţia să-şi păstreze calmul şi să se protejeze în adăposturi civile.

"În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", se arată în mesajul Ro-Alert.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, în urma alertei extreme, nu s-au înregistrat apeluri la numărul unic de urgenţă 112.

De la începutul acestui an, numărul mesajelor Ro-Alert transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, în contextul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023 - 2025. 

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Etichete: mesaj ro alert Război Ucraina atac cu drone

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