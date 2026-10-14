O navă a fost lovită de drone în apele teritoriale ale României. Vasul a luat foc în apropiere de Sulina

O navă a fost lovită de drone în apele teritoriale ale României. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

A fost din nou alertă, miercuri, în Marea Neagră, unde o altă navă a fost lovită de dronă, la aproximativ 8-10 mile marine sud-est de Sulina. Vasul a luat foc. Echipajul a fost evacuat și este în siguranță, iar la fața locului intervine nava de salvare Apollo. Nava comercială Yara J naviga sub pavilionul Insulelor Comore, iar membrii echipajului sunt din Siria.

După ce drona a lovit nava, la bord s-a produs o explozie, iar nava a fost cuprinsă de flăcări. Vasul transporta cărbune către Ucraina. Echipajul a fost salvat și se află în siguranță. La intervenție participă nava de căutare și salvare Apollo.

Incidentul s-a produs la mai puțin de 12 mile marine de coastă, în zona apelor teritoriale ale României. Deocamdată, nu au fost comunicate oficial informații privind originea dronei sau circumstanțele exacte în care a fost lovită nava.

Două nave au fost lovite de drone în Marea Neagră şi lângă Bulgaria

Două nave comerciale au fost lovite de drone în Marea Neagră, în apele teritoriale ale Bulgariei, în cursul nopții de luni spre marți, transmite agenția BGNES, citată de Agerpres. Navele au fost vizate în două incidente separate.

Nava de mărfuri "Chelsea 3", sub pavilion maltez, a fost atacată de trei drone aeriene la aproximativ 18 mile marine est de orașul Biala. Toți cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați și transportați la Varna. Conform informațiilor preliminare, cinci marinari au primit îngrijiri medicale pentru răni ușoare.

O altă navă s-a scufundat la aproximativ 17 mile marine est de Krapeț. Până în prezent, a fost anunțată salvarea unui singur membru al echipajului.