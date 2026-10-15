Alertă la Marea Neagră. Încă o navă a cerut ajutor în apropiere de Sulina, după ce a izbucnit un incendiu: 8 persoane, date dispărute

1 minut de citit Publicat la 09:05 15 Oct 2026 Modificat la 09:05 15 Oct 2026

Incidentul a fost raportat în jurul orei 07:00, când nava comercială „Wide Trader” a transmis o alertă de urgență. FOTO: ARSVOM

O navă comercială sub pavilion San Marino a cerut ajutor autorităților române, joi dimineață, după izbucnirea unui incendiu la bord, în Marea Neagră, în apropiere de Sulina. Opt dintre cele 12 persoane aflate pe navă sunt date dispărute, iar alte patru au fost găsite în siguranță. Autoritățile au declanșat o operațiune de căutare și salvare, potrivit unui comunicat al Autorității Navale Române.

Incidentul a fost raportat în jurul orei 07:00, când nava comercială „Wide Trader” a transmis o alertă de urgență, semnalând izbucnirea unui incendiu la nivelul castelului navei.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, nava se afla la aproximativ 13 mile marine sud-est de Sulina.

Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a declanșat o operațiune de urgență de căutare și salvare (SAR), mobilizând mijloace navale și aeriene pentru intervenție.

Nava de căutare și salvare „Apollo”, aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), a fost trimisă în zonă. De asemenea, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a fost ridicat de la sol pentru a participa la operațiune.

Incidentul are loc după ce, miercuri, în Marea Neagră, o navă a fost lovită de dronă, la aproximativ 8-10 mile marine sud-est de Sulina. Vasul a luat foc. Echipajul a fost evacuat și este în siguranță. Nava comercială Yara J naviga sub pavilionul Insulelor Comore, iar membrii echipajului sunt din Siria.

O dronă a fost detectată joi dimineață în spațiul aerian al României, în apropiere de Sulina, și a dispărut de pe radar după aproximativ un minut. Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), ulterior, alte ținte aeriene au fost semnalate la aproximativ 77 de kilometri est de Insula Șerpilor, iar autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru oamenii din județul Tulcea.