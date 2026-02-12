NATO 3.0: Noul semnal dat europenilor de administrația Trump, care arată că Alianța Nord-Atlantică a intrat într-o nouă eră

Militari americani în cadrul unui exercițiu NATO. Foto: Getty Images

Adjunctul șefului Pentagonului, Elbridge Colby i-a îndemnat pe aliații europeni ai SUA să crească în continuare cheltuielile penru apărare, într-un discurs rostit la reuniunea miniștrilor Apărării din NATO. La această reuniune, șeful Departamentului pentru Război al SUA, Pete Hegseth nu a participat. Colby a precizat că NATO trebuie să se schimbe, în condițiile în care administrația Trump își va concentra atenția pe „apărarea Statelor Unite și intereselor din Emisfera Vestică” și zona Pacificului.

„Este vorba despre un nou NATO 3.0”, a spus oficialul american, citat de Politico, adică o Alianță în care europenii trebuie să plătească mai mult pentru propria apărare, iar NATO ar trebui să-și restrângă misiunea sale strict la apărarea propriului teritoriu.

Termenul de „NATO 3.0”, a fost adoptat imediat de ministrul norvegian al Apărării, Tore Sandvik, care a precizat că expresia reprezintă „o bună modalitate de a explica punctul de vedere al administrației americane, cu care suntem total de acord”

„Îi știm pe americani, au nevoie să fie mai prezenți în Pacific, iar asta schimbă natura NATO”, a spus ministrul norvegian.

Colby nu a făcut, în cadrul reuniunii NATO, nicio referire la subiectul Groenlandeim care a provocat tensiuni între SUA și aliații săi europeni. Colby este considerat noul arhitect al strategiei de securitate a SUA și este văzut drept un adept al liniei dure a Washingtonului în ceea ce privește relația cu Europa.

Adjunctul șefului Pentagonului a precizat, la reuniunea NATO, că Europa se poate baza în continuare pe SUA în privința descurajării nucleare și a aplicării articolului 5 al Tratatului NATO, dar a a precizat că SUA doresc din partea europenilor „un parteneriat, nu dependență”.