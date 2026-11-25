Moţiunea simplă AUR împotriva lui Alexandru Nazare se dezbate și se votează miercuri în Senat. FOTO: Agerpres

Menţinerea de către Comisia Europeană a procedurii de deficit excesiv în suspensie reprezintă o nouă validare a direcţiei de corecţie asumate şi a rezultatelor livrate de România, însă procedura rămâne deschisă, iar Comisia avertizează asupra riscurilor din 2027, a afirmat, miercuri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, potrivit Agerpres.

„Un semnal important de încredere: Comisia Europeană menţine suspendată procedura de deficit excesiv pentru România. Este o nouă validare a direcţiei de corecţie asumate şi a rezultatelor livrate de România, dar procedura rămâne deschisă, iar Comisia avertizează asupra riscurilor din 2027. România se află în procedura de deficit excesiv din 2020, după depăşirea pragului european de deficit bugetar de 3% din PIB. În ultimii ani, România a ajuns să înregistreze unele dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană, cu un vârf de 9,3% din PIB în 2024. În toţi aceşti ani, dezechilibrele bugetare au afectat stabilitatea economică, au crescut costurile de finanţare şi au pus presiune asupra încrederii investitorilor”, a scris Nazare, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a subliniat că evaluarea Comisiei Europene nu reprezintă un motiv pentru relaxarea disciplinei bugetare.

„Evaluarea anunţată ieri de Comisia Europeană este, prin urmare, un semnal important. Comisia confirmă progresele realizate de România şi estimează că, în 2026, evoluţia cheltuielilor nete se va încadra în traiectoria corectivă recomandată de Consiliul UE. În consecinţă, procedura este menţinută în suspensie, fără noi paşi procedurali în această etapă. Este o recunoaştere a progreselor, nu o închidere a procedurii şi nici un motiv pentru relaxarea disciplinei bugetare”, a precizat ministrul.

Nazare: Comisia a luat în considerare impactul măsurilor de consolidare fiscală

Potrivit acestuia, rezultatele reflectă efectele măsurilor de consolidare fiscală şi de control al cheltuielilor publice.

„Rezultatul vine în urma măsurilor de consolidare fiscală adoptate, în special în a doua jumătate a anului 2025 şi a efortului de control al cheltuielilor publice pe parcursul anului 2026. În evaluarea din iunie 2026 Comisia Europeană a apreciat că pachetele de consolidare fiscală adoptate în 2025 au reprezentat măsuri eficace de corectare a deficitului. Un element important al acestei evaluări a fost faptul că România a reuşit să ţină sub control creşterea cheltuielilor nete în 2025, respectând plafonul recomandat de Consiliul UE. Comisia a luat în considerare atât impactul măsurilor de consolidare fiscală, cât şi rezultatele concrete reflectate în execuţia bugetară. Evaluarea publicată ieri confirmă, pe baza celor mai recente date şi prognoze economice, continuarea acestui parcurs în 2026”, a explicat şeful de la Finanţe.

El a menţionat că prognoza Comisiei confirmă efectele măsurilor de consolidare fiscală şi ale controlului cheltuielilor.

„Efectele se văd concret în cifre: deficitul bugetar, calculat conform metodologiei europene (ESA), a coborât de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,8% în 2025. Comisia Europeană estimează o reducere suplimentară în 2026, până la 6% din PIB, respectiv la 5,8% din PIB în 2027. Vorbim, astfel, despre o reducere estimată a deficitului bugetar de 3,3 puncte procentuale din PIB în doar doi ani, între 2024 şi 2026. Prognoza Comisiei confirmă efectele măsurilor de consolidare fiscală şi ale controlului cheltuielilor, dar, în acelaşi timp, mesajul rămâne la fel de clar: România trebuie să continue ajustarea fiscală. Aceste rezultate au fost obţinute într-un context economic dificil şi reflectă eforturile semnificative făcute de cetăţeni, de mediul de afaceri şi de administraţia publică. Avem responsabilitatea de a valorifica aceste eforturi şi de a nu permite revenirea la dezechilibrele din trecut", a transmis Nazare.

Ministrul Finanţelor a atras atenţia asupra importanţei evaluării Comisiei Europene din primăvara anului viitor.

„Evaluarea din primăvara anului 2027 va fi esenţială. Comisia avertizează asupra riscurilor privind respectarea traiectoriei de cheltuieli nete în 2027 şi asupra vulnerabilităţilor care persistă în economia românească. În lectura Comisiei, există un risc ca, în 2027, cheltuielile nete să depăşească, în termeni anuali, traiectoria corectivă recomandată, abaterea estimată fiind mai mare de 0,3% din PIB. Există însă şi un element important: în termeni cumulaţi, prin raportare la anul de referinţă 2024, cheltuielile nete sunt estimate să rămână în limitele traiectoriei corective. Cu alte cuvinte, România are în continuare o traiectorie de corecţie pe care trebuie să o respecte, dar trebuie în acelaşi timp să adopte din timp măsurile necesare pentru ca bugetul pe 2027 să nu genereze noi abateri. Comisia avertizează că, dacă riscul se confirmă, procedura de deficit excesiv ar putea fi intensificată ulterior", a punctat acesta.

Totodată, Nazare a semnalat necesitatea unor măsuri de consolidare a competitivităţii economiei româneşti.

„Evaluarea din primăvara anului 2027 va avea la bază datele efective privind execuţia anului 2026, prognoza economică de primăvară a Comisiei Europene şi raportul anual de progres al României. În plus, raportul Comisiei privind mecanismul de alertă prevede realizarea unei noi analize aprofundate a economiei româneşti în 2027, în contextul dezechilibrelor macroeconomice excesive identificate în primăvara acestui an, ceea ce arată că ajustarea fiscală trebuie dublată de măsuri care să consolideze competitivitatea şi echilibrele economiei. De aceea, responsabilitatea şi consecvenţa rămân esenţiale”, a adăugat ministrul.

Nazare, despre bugetul pe 2027

În ceea ce priveşte construcţia bugetului pentru anul 2027, şeful de la Finanţe a subliniat că nu trebuie angajate noi cheltuieli permanente fără surse permanente de finanţare.

„Nu putem construi credibilitate prin măsuri luate doar atunci când presiunea este mare şi nu putem câştiga încrederea pieţelor prin schimbări repetate de direcţie. Construcţia bugetului pentru anul 2027 trebuie să reflecte aceste responsabilităţi: să nu angajăm cheltuieli permanente noi fără surse permanente de finanţare, să prioritizăm investiţiile publice, să îmbunătăţim colectarea veniturilor şi să utilizăm cât mai eficient resursele de care dispunem. România trebuie să aibă ambiţia de a continua redresarea finanţelor publice, de a eficientiza cheltuielile statului şi de a utiliza mult mai bine resursele bugetare. Nu pentru a răspunde unor evaluări externe, ci pentru că aceasta este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea sănătoasă şi sustenabilă a României”, a susţinut Nazare.

Acesta a evidenţiat şi importanţa unor finanţe publice solide pentru susţinerea investiţiilor şi creşterea veniturilor.

„Avem nevoie de finanţe publice solide, care să susţină investiţiile, crearea de locuri de muncă şi creşterea veniturilor, nu de bugete împovărate de costuri tot mai mari ale datoriei publice. Avem nevoie de mai multe resurse disponibile pentru priorităţile reale ale ţării, pentru servicii publice mai bune şi pentru oportunităţi economice care să le ofere românilor motive să construiască un viitor aici. O ţară stabilă financiar creează premisele pentru reducerea dobânzilor la care se împrumută statul, costuri de finanţare mai bune pentru companii şi populaţie şi mai mult spaţiu bugetar pentru investiţii şi servicii publice. Înseamnă mai multă predictibilitate pentru cei care vor să investească şi să creeze locuri de muncă aici. Înseamnă să nu mai transferăm povara dezechilibrelor de astăzi asupra generaţiilor următoare şi să le oferim tinerilor motive să rămână în România, iar românilor plecaţi motive să se întoarcă”, a explicat ministrul Finanţelor.

În opinia sa, obiectivul României nu trebuie să fie doar ieşirea din procedura de deficit excesiv.

„Încrederea este un determinant-cheie al comportamentului investiţional. Investitorii caută stabilitate, predictibilitate şi seriozitate în deciziile economice. O Românie care îşi respectă angajamentele şi îşi gestionează responsabil finanţele publice este o Românie mai atractivă pentru capital, investiţii şi dezvoltare. Obiectivul nu este doar să ieşim din procedura de deficit excesiv. Obiectivul este să construim finanţe publice sănătoase, o economie mai rezilientă şi condiţii mai bune pentru investiţii şi dezvoltare”, a arătat Alexandru Nazare.

Totodată, ministrul a subliniat necesitatea protejării credibilităţii câştigate de România.

„Evaluarea Comisiei evidenţiază încă o dată că direcţia asumată produce rezultate. Trebuie să continuăm acest parcurs, cu responsabilitate şi consecvenţă. Credibilitatea câştigată trebuie protejată prin decizii responsabile şi rezultate sustenabile. Încrederea se câştigă greu. În economie, ea se construieşte prin predictibilitate, se consolidează prin consecvenţă şi se păstrează prin rezultate”, a adăugat şeful de la Finanţe.