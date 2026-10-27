Ioana Ciocan de la Cultură vrea să semneze „ordine de ministră”. A cerut și opinia Institutului de Lingvistică

Ioana Ciocan este lector universitar și fondatoarea Art Safari. Foto: Agerpres

Ioana Ciocan a explicat marți, la Digi24, că preferă termenul de „ministră” a Culturii și chiar folosește forma feminină a cuvântului „ministru” în unele documente oficiale. Ministra Culturii a declarat că sunt atât de puține femei în politică încât „e necesar să fie clar că sunt femei”. Ea a adăugat că a trimit o interogare la Institutul de Lingvistică pentru a întreba dacă aceste feminizări pot fi legalizate, astfel încât să semneze „ordine de ministră”.

„Cred că sunt atât de puține femei în politică, încât e necesar să fie clar că sunt femei și să le marcăm pe cele care fac acest efort suplimentar”, a spus noua ministră a Culturii.

Ioana Ciocan a declarat că în momentul în care a decis să folosească cuvântul „ministră” pentru a se referi la funcția publică pe care o ocupă s-a lovit de critici pe rețelele sociale.

„E foarte interesant că, în momentul în care am decis să folosesc ministra – și știam, bineînțeles, că este colocvial în DEX, adică DOOM3 zice clar: e colocvial –, am zis voi folosi ministră. Pe urmă, bineînțeles, pe Facebook s-au găsit foarte mulți oameni care să mă corecteze cu foarte mare eleganță și să îmi zică că trebuie să fiu ministru”, a spus ea.

Ministra Culturii a declarat că în opinia sa ar trebui reglementată prin lege feminizarea funcțiilor publice, atunci când acestea sunt deținute de femei.

„Am făcut prima dată o interogare la Institutul de Lingvistică în care îi întreb ce consideră că ar trebui să folosesc eu, dacă putem să facem aceste feminizări legale, în așa fel încât în decretul următorului ministru sau ministră - al 34-lea ministru al Culturii - să nu mai scrie ministru. Dacă este femeie, să scrie ministră”, a spus ea.

Ioana Ciocan a adăugat că ea se semnează cu termenul „ministră” în unele documente de la Ministerul Culturii. „Mai puțin actele ultra-ultra-oficiale, care, conform decretului, că așa am ajuns la Institutul de Lingvistică, trebuie să fie Ministrul Culturii. Deci, mă masculinizează”, a spus ea.

Ioana Ciocan este lector universitar și fondatoarea Art Safari.

Conform site-ului ei, ea a fost comisarul României pentru Bienala de artă de la Veneția. Este, de asemenea: membru al consiliului științific Muzeul Național Cotroceni; membru al Comitetului de înființare și organizare al Muzeului Ororilor Comunismului; director general al Pavilionul de artă București – Art Safari;

Ioana Ciocan a primit medalia „Meritul Cultural”, Clasa a III-a, Categoria C – „Artele plastice”.