Marile surprize din guvernul Luca Niculescu. Propunerea pentru ministerul AI vine de la Bitdefender, la Cultură, fondatoarea Art Safari

7 minute de citit Publicat la 23:08 14 Oct 2026 Modificat la 23:08 14 Oct 2026

Premierul desemnat Luca Niculescu va depune joi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Foto: Agerpres

Guvernul Niculescu va fi unul hibrid, format atât din miniștri de la PSD, cât și din tehnocrați. Dacă din partea social-democraților vor reveni în funcție foști miniștri precum Petre-Florin Manole, Florin Barbu sau Alexandru Rogobete, iar surprizele sunt puține, în ceea ce privește miniștrii doriți de premierul desemnat, aceștia sunt experți în domeniile lor. De exemplu, la Ministerul Comunicațiilor, care va avea un departament dedicat AI, Luca Niculescu îl dorește pe Bogdan Dumitru, cercetător șef la Bitdefender de 25 de ani. Iar la Cultură, premierul desemnat vrea să o numească pe Ioana Ciocan, fondatoarea Art Safari și lector universitar.

Luca Niculescu este așteptat să dezvăluie oficial, joi, miniștrii pe care îi propune la Cultură, Comunicații, Afaceri Externe, Educație și Finanțe.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, premierul desemnat a stabilit pe cine dorește să gestioneze aceste portofolii:

Ministerul Culturii: Ioana Ciocan, fondatoarea Art Safari și lector universitar;

Ioana Ciocan, fondatoarea Art Safari și lector universitar; Ministerul Comunicațiilor: Bogdan Dimitru, cercetător șef la Bitdefender;

Bogdan Dimitru, cercetător șef la Bitdefender; Ministerul Afacerilor Externe: Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO;

Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO; Ministerul Educației: Sorin Costreie, consilier prezidențial pe probleme de educație;

Sorin Costreie, consilier prezidențial pe probleme de educație; Ministerul Finanțelor: Alexandru Nazare, actualul ministru în funcție. Președintele Nicușor Dan ar fi avut un cuvânt de spus pentru ca acesta să rămână la Finanțe;

Cine este Ioana Ciocan

Ioana Ciocan, cea pe care Luca Niculescu și-o dorește la conducerea Ministerului Culturii, este lector universitar și fondatoarea Art Safari.

Conform site-ului ei, ea a fost comisarul României pentru Bienala de artă de la Veneția. Este, de asemenea:

Membru al consiliului științific Muzeul Național Cotroceni;

Membru al Comitetului de înființare și organizare al Muzeului Ororilor Comunismului;

Director general al Pavilionul de artă București – Art Safari;

Eisenhower Fellow 2023 Eastern Europe Program;

Ioana Ciocan a primit medalia „Meritul Cultural”, Clasa a III-a, Categoria C – „Artele plastice”.

Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Facultății de Istorie, unde Ioana Ciocan este lector universitar, aceasta are următoarele studii:

Doctor în Arte Vizuale cu tema „Artele grafice și propaganda în istoria modernă a artelor”, Universitatea Națională de Arte din București, coordonator prof. univ. dr. Mihai Mănescu;

Master în arte vizuale Universitatea Națională de Arte din București, Facultatea de Arte Plastice (2007);

Post graduate Diploma – Interactive Digital Media, Ravensbourne College of Design and Communication, The University of Sussex (2007);

Licență în Arte, profiul Arte plastice și decorative, Specializarea Grafică, Universitatea Națională de Arte din București, Facultatea de Arte Plastice (2003);

Ioana Ciocan a scris mai multe cărți, a publicat articole științifice în reviste de profil și a curiatoriat zeci de expoziții începând cu anul 2014.

Cine este Bogdan Dumitru

La Ministerul Comunicațiilor, care potrivit surselor Antena 3 CNN, va avea în premieră și un departament dedicat inteligenței artificiale, Luca Niculescu l-ar dori pe Bogdan Dumitru, cercetător-șef la Bitdefender, unde lucrează de 25 de ani.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Universității București, unde predă din 2016, Bogdan Dumitru deține un masterat în matematică și informatică și un doctorat în Natural Language Processing – procesarea limbajului natural, obținut la Universitatea din București.

Dumitru a fost cofondator și lider tehnic al UltraSoft, un startup orientat către securitate informatică, unde a lucrat la o soluție antivirus pentru MS-DOS și Windows.

Apoi, acesta a lucrat la SOFTWIN, unde a participat la proiectarea și dezvoltarea motorului antimalware folosit pentru AVX, produs care avea să fie rebranduit ulterior sub numele Bitdefender, potrivit informațiilor publicate de acesta pe LinkedIn.

Din octombrie 2001 până în iunie 2024 a ocupat funcția de Chief Technology Officer (CTO) la Bitdefender, o perioadă de aproape 23 de ani. În iunie 2024 a trecut în poziția de Chief Scientist al companiei, funcție pe care o ocupă și în prezent.

La fel ca Ioana Ciocan, și Bogdan Dumitru este autorul mai multor articole științifice și cercetări publicate în reviste de profil.

Cine este Dan Neculăescu

Ministerul Afacerilor Externe ar urma să fie condus de ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu. Diplomat de carieră, Neculăescu are studii în științe politice și drept. El a absolvit și cursuri ale Academiei Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe din România (2002) și ale Colegiului NATO din Roma.

De asemenea, ambasadorul a fost decorat cu:

Ordinul Național al României Serviciul Credincios, în grad de Cavaler;

Crucea de Comandor al Ordinului de Merit al Republicii Polone;

Ordinul Sfântului Grigorie cel Mare al Sfântului Scaun, în grad de Comandor;

Potrivit site-ului MAE, Dan Neculăescu a fost numit reprezentant permanent al României la NATO în februarie 2022.

Înainte de a prelua funcția de reprezentant permanent a fost secretar de stat pentru afaceri strategice în Ministerul Afacerilor Externe al României în perioadele iunie 2016 - martie 2017, respectiv august 2017 - februarie 2022.

Între 2002 și 2004 a fost diplomat în Ministerul Afacerilor Externe, în cadrul Direcției de analiză și planificare, Direcției NATO și, ulterior, a ocupat funcția de consilier la Cabinetul ministrului.

Între martie 2004 și decembrie 2006 a ocupat funcția de șef de birou și, ulterior, director al Direcției OSCE, Neproliferare și Controlul Armelor din Ministerul Afacerilor Externe. Din ianuarie 2007 și până în mai 2009 a îndeplinit funcția de reprezentant permanent adjunct în cadrul negocierilor politico-militare de la Viena, activând în cadrul Misiunii permanente a României pe lângă organizațiile internaționale cu sediul la Viena.

Din mai 2009 până în septembrie 2011 a fost reprezentant permanent adjunct al României pe lângă Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) de la Viena și Comisia pregătitoare a Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare (CTBTO).

Din această funcție a contribuit la pregătirea și îndeplinirea mandatului României de Vicepreședinte al Consiliului Guvernatorilor AIEA (2009 - 2011), respectiv Președinte al Conferinței Generale a AIEA (septembrie 2011). Totodată, a susținut îndeplinirea mandatului României de coordonator la nivelul Agenției de la Viena pentru negocierile cu Secretariatul AIEA și statele membre privind bugetul AIEA pentru 2010 - 2011 și Strategia pe termen mediu AIEA pentru 2012 - 2017.

În perioada ianuarie - noiembrie 2013 a fost responsabil de planificarea activităților de monitorizare în cadrul Misiunii de Monitorizare a UE în Georgia (EUMM) cu sediul la Tbilisi.

A îndeplinit funcțiile de director pentru politici de securitate (2011 - 2013, respectiv 2014 - 2015) și, ulterior, de director general pentru afaceri strategice (2015 - 2016) în Ministerul Afacerilor Externe și a contribuit din aceste poziții în mod direct la pregătirea Summiturilor NATO din SUA (Chicago - 2012), Marea Britanie (New Port - 2014) și Polonia (Varșovia - 2016). De asemenea, a contribuit la dezvoltarea parteneriatelor strategice ale României cu Statele Unite ale Americii, Polonia și Turcia, în special pe dimensiunea de securitate.

În perioada aprilie - iulie 2017 a ocupat funcția de consilier de stat pentru afaceri externe al Prim-Ministrului României.

Cine este Sorin Costreie

La Ministerul Educației, unde Ilie Bolojan s-a chinuit să găsească un doritor după demisia lui Daniel David, Luca Niculescu îl dorește pe Sorin Costreie, care în prezent este consilier prezidențial pe probleme de educație.

Sorin Costreie este profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București, specializat în filosofia matematicii, filosofia limbajului, filosofia logicii și filosofia științei.

El a susţinut doctoratul în 2007 la Universitatea din București și a urmat studii doctorale şi la University of Western Ontario, Canada.

Contribuţiile sale academice (articole ştiinţifice, cărţi de autor, capitole de cărţi şi volume editate şi coeditate) au fost publicate la edituri prestigioase la nivel internaţional şi naţional: Routledge, Springer, Oxford University Press, Taylor & Francis, Elsevier, Humanitas, Editura Universității din București, C.H. Beck şi ProUniversitaria.

Parte a unor proiecte de cercetare, a studiat pentru perioade mai extinse de timp în Canada, Statele Unite ale Americii, Germania, Spania şi Italia.

„În ultimii ani, interesul său academic s-a canalizat către cogniţie matematică, gândire critică şi integrări umaniste în medicină (medical humanities).

Parcursul său profesional îmbină experiența extinsă din educație și cercetare cu funcții strategice în conducerea universitară și în administrația publică centrală”, scrie pe site-ul Administrației Prezidențiale.

În prezent, este președintele UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe, una dintre cele mai importante reţele universitare de cooperare academică europeană, și coordonator al alianței universitare CIVIS la nivelul Universității din București. A avut două mandate de prorector şi a fost prodecan pentru o scurtă perioadă de timp.

A ocupat poziția de consilier de stat pentru educație și cercetare în Guvernul României pentru trei premieri, a fost secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, anterior, consilier al ministrului.

În plan internațional, reprezintă România în organisme europene strategice, precum Înaltul Consiliu al EUI - High Council of The European University Institute din Florența. Este, de asemenea, înalt reprezentant al proiectului ELI-NP, reprezentant al proiectului DANUBIUS-și membru în consiliul de conducere al Institutului Cultural Român.

„Este implicat activ în proiecte sociale și educaționale privind gândirea critică, contracararea dezinformării și formarea cadrelor didactice”, semnalează Administrația Preziențială:

Sorin Costreie vorbește fluent engleză, germană și italiană.

Lista miniștrilor propuși de PSD

PSD a decis miercuri să intre la guvernare cu 11 miniștri. Sorin Grindeanu a anunțat prioritățile social-democraților în viitorul Guvern Niculescu, între care și majorarea pensiilor, eliminarea CASS pentru mame, dar și angajamentul ca taxele să nu mai crească anul viitor.

Președintele PSD a anunțat și lista miniștrilor:

Ministru al Afacerilor Interne și vicepremier: Marian Neacșu;

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Florin Barbu;

Ministrul Sănătății: Alexandru Rogobete;

Ministrul Muncii: Florin Manole;

Ministrul Economiei: Daniel Zamfir;

Ministrul Justiției: Radu Marinescu;

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Alexandru Stoica;

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Ștefan Ovidiu Popa;

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Natalia Intotero;

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Mihai Ghigiu;

Ministrul Apărării Naționale: Ștefan Radu Oprea;

Premierul desemnat Luca Niculescu va depune joi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare.